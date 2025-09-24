Azt már a bajnokság kezdete előtt tudni lehetett, hogy október végén fog összecsapni a két spanyol gigász, a Real Madrid és a Barcelona, a spanyol szövetség azonban kedden bejelentette az idény első El Clásicójának kezdési időpontját.

A májusi El Clásicón fordulatos és gólgazdag meccset játszott egymással a Real Madrid és a Barcelona

Fotó: GONGORA / NurPhoto

Október végén jön a szezon első El Clásicója

A Primera División első csúcsmérkőzését október 26-án 16:15-kor rendezik. Érdekesség, hogy a 2024/25-ös idény első El Clasicóján szintén ezen a napon csapott össze a két sztárcsapat a Santiago Bernabéuban, annyi különbséggel, hogy akkor 21 órakor kezdődött a találkozó. A csúcstalálkozón – akárcsak tavaly októberben – a madridi együttes lesz a házigazda, amely jelenleg hibátlan mérleggel vezeti a bajnokságot a címvédő katalán együttes előtt.

Hansi Flick csapata az előző szezonban példátlan módon mind a négy Real Madrid elleni rangadót megnyerte. Tavaly októberben a Barca 4-0-s győzelmet aratott a Santiago Bernabéuban, majd a spanyol Szuperkupa-döntőben 5-2-re nyert, áprilisban a Király Kupa-döntőjében hosszabbítás után 3-2-re, míg a bajnokságban legutóbb 4-3-ra verte az ősi riválist. Az októberi találkozó lesz egyébként a nyáron kinevezett Xabi Alonso első El Clásicója a Real edzőjeként.

Az El Clásico előtt egyébként mindkét csapat a Bajnokok Ligája alapszakaszában is érdekelt lesz, a Real Marid az olasz Juventust fogadja majd október 22-én, míg egy nappal korábban a görög Olimpiakosz látogat a Barcelonához.

