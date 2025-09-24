Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Putyin szövetségese rácsapta az ajtót Moszkvára

Link másolása
Vágólapra másolva!
A La Liga a hivatalos csatornáin közölte a spanyol labdarúgás legnagyobb rangadójának pontos dátumát. A Real Madrid és az FC Barcelona napra pontosan akkor fog összecsapni idén először, amikor tavalyi szezon első El Clásicóját rendezték.

Azt már a bajnokság kezdete előtt tudni lehetett, hogy október végén fog összecsapni a két spanyol gigász, a Real Madrid és a Barcelona, a spanyol szövetség azonban kedden bejelentette az idény első El Clásicójának kezdési időpontját. 

A májusi El Clásicón fordulatos és gólgazdag meccset játszott egymással a Real Madrid és a Barcelona
A májusi El Clásicón fordulatos és gólgazdag meccset játszott egymással a Real Madrid és a Barcelona
Fotó: GONGORA / NurPhoto

Október végén jön a szezon első El Clásicója 

A Primera División első csúcsmérkőzését október 26-án 16:15-kor rendezik. Érdekesség, hogy a 2024/25-ös idény első El Clasicóján szintén ezen a napon csapott össze a két sztárcsapat a Santiago Bernabéuban, annyi különbséggel, hogy akkor 21 órakor kezdődött a találkozó. A csúcstalálkozón – akárcsak tavaly októberben – a madridi együttes lesz a házigazda, amely jelenleg hibátlan mérleggel vezeti a bajnokságot a címvédő katalán együttes előtt.

Hansi Flick csapata az előző szezonban példátlan módon mind a négy Real Madrid elleni rangadót megnyerte. Tavaly októberben a Barca 4-0-s győzelmet aratott a Santiago Bernabéuban, majd a spanyol Szuperkupa-döntőben 5-2-re nyert, áprilisban a Király Kupa-döntőjében hosszabbítás után 3-2-re, míg a bajnokságban legutóbb 4-3-ra verte az ősi riválist. Az októberi találkozó lesz egyébként a nyáron kinevezett Xabi Alonso első El Clásicója a Real edzőjeként.

Az El Clásico előtt egyébként mindkét csapat a Bajnokok Ligája alapszakaszában is érdekelt lesz, a Real Marid az olasz Juventust fogadja majd október 22-én, míg egy nappal korábban a görög Olimpiakosz látogat a Barcelonához.

Kapcsolódó cikkek:

Újabb nagyon rossz hírt kapott, nagy bajban a Barcelona
Óriási csapás a Barcelonának: hosszú hónapokra kidőlt a csapat sztárfocistája
Máris megelőzte Viníciust a Real Madrid nyári szerzeménye
Taxisofőr lett a Real Madrid korábbi BL-győztes sztárfocistájából
Csodagólt lőtt, majd az ellenféllel balhézott a botrányhős Vinícius Júnior
Csúfos bukás és sorozatos botrányok: hogyan lett aranylabdás Ousmane Dembélé?
Eddie Murphy nyerte az Aranylabdát, Yamalnak csak gumilabda jutott – itt vannak a legjobb mémek!
Hiába nyert a Barcelona, nagy az aggodalom a katalán sztárcsapatnál
Flick megbüntette Rashfordot, tüntető rohant be a pályára a Barcelona meccsén
Yamal apja máris hisztizik az Aranylabda miatt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!