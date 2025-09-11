Rafa Cotelo uruguayi újságíró lánya, Ema már gyermekkorától kezdve súlyos, összetett betegséggel küzd. A kislány 2015 óta több műtéten is átesett, de a közelmúltban az állapota egyik pillanatról a másikra válságossá vált. Az orvosok sürgős beavatkozást rendeltek el, viszont a műtét nagyon sok pénzbe került, amit Rafa Cotelo nem tudott volna megfizetni. A család kétségbeesett helyzetbe került: ha nem tudják előteremteni a pénzt, Ema élete veszélybe kerül. Ekkor azonban nem várt segítség érkezett, egy sztárfocista életet mentett.

A Boca Juniors csatára, Edinson Cavani nemes gesztusával életet mentett

Fotó: ALEJANDRO PAGNI/AFP

Cotelo nem látott más megoldást, mint hogy segítséget kérjen régi barátjától, Edison Cavanitól. Bár közvetlenül nem sikerült elérnie a futballistát, az uruguayi játékos feleségén keresztül mégis kapcsolatba kerültek.

Cavani a telefonbeszélgetés során figyelmesen végighallgatta Cotelót, és habozás nélkül felajánlotta a műtét költségeinek fedezésére szükséges pénzt.

Cavani életet mentett

Mivel a csatár éppen nem tartózkodott a közelben, egy barátját bízta meg: egy étterem-tulajdonost, aki az aznapi teljes bevételét elvitte a kórházba egy cipős dobozban. Ez tette lehetővé, hogy a műtétet időben elvégezzék. Cavani természetesen rövid időn belül visszafizette az összeget barátjának.

A műtét sikeres volt, és Ema szerencsére teljesen felépült. Cotelo nem habozott kiemelni, hogy Cavani segítsége nélkül a történet más véget ért volna.

A történet jól mutatja, hogy Cavani nagysága nemcsak a pályán mérhető. Az uruguayi klasszis csendben, minden hírverés nélkül segített, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Nem kért hálát, nem várta el a nyilvánosság elismerését – egyszerűen csak emberként cselekedett. Így nemcsak Uruguayban, hanem az egész futballvilágban sokak szemében vált hőssé – ezúttal nem a góljaival, hanem azzal, hogy szó szerint életet mentett.