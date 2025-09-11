Rafa Cotelo uruguayi újságíró lánya, Ema már gyermekkorától kezdve súlyos, összetett betegséggel küzd. A kislány 2015 óta több műtéten is átesett, de a közelmúltban az állapota egyik pillanatról a másikra válságossá vált. Az orvosok sürgős beavatkozást rendeltek el, viszont a műtét nagyon sok pénzbe került, amit Rafa Cotelo nem tudott volna megfizetni. A család kétségbeesett helyzetbe került: ha nem tudják előteremteni a pénzt, Ema élete veszélybe kerül. Ekkor azonban nem várt segítség érkezett, egy sztárfocista életet mentett.
Cotelo nem látott más megoldást, mint hogy segítséget kérjen régi barátjától, Edison Cavanitól. Bár közvetlenül nem sikerült elérnie a futballistát, az uruguayi játékos feleségén keresztül mégis kapcsolatba kerültek.
Cavani a telefonbeszélgetés során figyelmesen végighallgatta Cotelót, és habozás nélkül felajánlotta a műtét költségeinek fedezésére szükséges pénzt.
Mivel a csatár éppen nem tartózkodott a közelben, egy barátját bízta meg: egy étterem-tulajdonost, aki az aznapi teljes bevételét elvitte a kórházba egy cipős dobozban. Ez tette lehetővé, hogy a műtétet időben elvégezzék. Cavani természetesen rövid időn belül visszafizette az összeget barátjának.
A műtét sikeres volt, és Ema szerencsére teljesen felépült. Cotelo nem habozott kiemelni, hogy Cavani segítsége nélkül a történet más véget ért volna.
A történet jól mutatja, hogy Cavani nagysága nemcsak a pályán mérhető. Az uruguayi klasszis csendben, minden hírverés nélkül segített, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Nem kért hálát, nem várta el a nyilvánosság elismerését – egyszerűen csak emberként cselekedett. Így nemcsak Uruguayban, hanem az egész futballvilágban sokak szemében vált hőssé – ezúttal nem a góljaival, hanem azzal, hogy szó szerint életet mentett.