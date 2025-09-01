Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Jön a 30 ezres élelmiszer-utalvány – az egyik üzletlánc még tesz is hozzá

Link másolása
Vágólapra másolva!
Két forduló után szerződést bontott Erik ten Hag vezetőedzővel a német labdarúgó-bajnokságban szereplő Leverkusen menedzsmentje.

Erik ten Hag a nyár elején vette át a szakmai munka irányítását a tavaly története során először bajnoki címet szerző együttesnél, s bár szerződése 2027-ig volt érvényes, hétfőn – a klub közösségi médiában tett bejelentése szerint – a vezetőség közölte az 55 esztendős trénerrel, hogy felbontja a megállapodást – adta hírül az MTI.

30 August 2025, Bremen: Soccer: Bundesliga, Werder Bremen - Bayer Leverkusen, Matchday 2, Weser Stadium. Coach Erik ten Hag (Bayer Leverkusen) gesticulates on the touchline. Photo: Carmen Jaspersen/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by CARMEN JASPERSEN / dpa Picture-Alliance via AFP)
Erik ten Hag már nem a Leverkusen edzője
Fotó: CARMEN JASPERSEN / DPA

Erik ten Hagtól két meccs után elköszönt a Leverkusen

Ten Hag korábban három holland bajnoki címet szerzett az Ajax edzőjeként, tavaly pedig FA-kupa-győzelmet ünnepelhetett a Manchester Uniteddel, bár az angol csapattal a bajnokságban rendre nagyon gyengén szerepelt. A 

Leverkusennél azonban már a nyári felkészülési időszakban jelentkeztek a problémák, miután a csapat 5-1-re kikapott a brazil Flamengo U20-as együttesétől, 

az időközben elrajtoló Bundesliga-idény első fordulójában pedig a tavasszal a kiesést éppen csak elkerülő Hoffenheimmel szemben maradt alul hazai pályán 2-1-re.

Szombaton a Werder Bremen ellen a kétgólos vezetés és fél óra emberelőny ellenére csak 3-3-as döntetlent ért el együttese, ezután a vezetőség a szerződésbontás mellett döntött.

Kapcsolódó cikkek

Lázadás a Leverkusennél? Ten Hag nem engedi távozni a csapat sztárjátékosát
Szoboszlai klubja eladta az egyik legnagyobb tehetségét
Egyetlen esélye maradt a Manchester United bukott edzőjének

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!