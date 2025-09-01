Erik ten Hag a nyár elején vette át a szakmai munka irányítását a tavaly története során először bajnoki címet szerző együttesnél, s bár szerződése 2027-ig volt érvényes, hétfőn – a klub közösségi médiában tett bejelentése szerint – a vezetőség közölte az 55 esztendős trénerrel, hogy felbontja a megállapodást – adta hírül az MTI.

Fotó: CARMEN JASPERSEN / DPA

Erik ten Hagtól két meccs után elköszönt a Leverkusen

Ten Hag korábban három holland bajnoki címet szerzett az Ajax edzőjeként, tavaly pedig FA-kupa-győzelmet ünnepelhetett a Manchester Uniteddel, bár az angol csapattal a bajnokságban rendre nagyon gyengén szerepelt. A

Leverkusennél azonban már a nyári felkészülési időszakban jelentkeztek a problémák, miután a csapat 5-1-re kikapott a brazil Flamengo U20-as együttesétől,

az időközben elrajtoló Bundesliga-idény első fordulójában pedig a tavasszal a kiesést éppen csak elkerülő Hoffenheimmel szemben maradt alul hazai pályán 2-1-re.

Bayer 04 Leverkusen has parted ways with head coach Erik ten Hag with immediate effect.



Training will be taken over by the assistant coaching staff for the time being. pic.twitter.com/aKrEtySB46 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 1, 2025

Szombaton a Werder Bremen ellen a kétgólos vezetés és fél óra emberelőny ellenére csak 3-3-as döntetlent ért el együttese, ezután a vezetőség a szerződésbontás mellett döntött.

