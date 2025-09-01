Live
Megtámadták Andrej Babist, kórházba került az egykori cseh miniszterelnök

Először szólalt meg nyilvánosan Erik ten Hag, akivel mindössze két forduló után szerződést bontott a német labdarúgó-bajnokságban szereplő Leverkusen.

Erik ten Hag a nyár elején vette át a Bundesliga előző idényében ezüstérmes Bayer Leverkusen irányítását, ám finoman szólva sem sikerült maradandót alkotnia. A tavaly története során először bajnoki címet szerző német együttes már a felkészülési időszakban elszenvedett egy kínos pofont, miután 5-1-re kikapott a brazil Flamengo U20-as csapatától.

30 August 2025, Bremen: Soccer: Bundesliga, Werder Bremen - Bayer Leverkusen, Matchday 2, Weserstadion. Coach Erik ten Hag (Bayer Leverkusen) goes into the dressing room. Photo: Carmen Jaspersen/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by CARMEN JASPERSEN / dpa Picture-Alliance via AFP)
Már nem Erik ten Hag a Bayer Leverkusen edzője
Fotó: CARMEN JASPERSEN / DPA

A Leverkusen a német labdarúgó-bajnokság idei szezonjában mindössze egy pontot gyűjtött, ugyanis kétszer is nyert helyzetből bukott. A Hoffenheim elleni hazai vereséget követően ugyanis múlt szombaton a Werder Bremen ellen a kétgólos vezetés és fél óra emberelőny sem volt elég a Bayernek, csak 3-3-as döntetlent ért el.

Bár a holland szakember májusban 2027-ig kötelezte el magát a Leverkusenhez, a klub vezetősége így mindössze két forduló után megköszönte a munkáját és szerződést bontott vele.

Kiakadt a két meccs után kirúgott Erik ten Hag

Az 55 éves edző nem sokkal a menesztése után az ügynökségén keresztül kiadott egy nyilatkozatot, amiben egyértelműen állást foglal azzal kapcsolatban, hogy mit gondol a Leverkusen döntéséről. 

„Hatalmas meglepetésként ért a Bayer Leverkusen vezetőségének reggeli döntése, miszerint szabadságra küldenek. Példátlan, hogy egy edzőt mindössze két bajnoki mérkőzés után menesztenek” – kezdte az Ajax és a Manchester United korábbi edzője.

„Idén nyáron számos kulcsjátékos távozott, akik részesei voltak a korábbi sikereknek. Egy új, összetartó csapat építése körülményes folyamat, amely időt és bizalmat igényel. Egy új edző megérdemli az esélyt, hogy megvalósíthassa az elképzeléseit, formálhassa a keretet, és nyomot hagyhasson a csapat játékstílusán”.

„Minden energiámmal és teljes odaadással vetettem bele magam a munkába, de sajnos a vezetőség nem volt hajlandó megadni nekem a szükséges időt és bizalmat, amit mélységesen sajnálok. Úgy érzem, ez a kapcsolat egy percig sem a kölcsönös bizalomra épült”.

„Edzői pályafutásom során eddig minden minden egyes szezonban értem el sikereket. Azok a klubok, amelyek megadták nekem a bizalmat, trófeákkal gazdagodtak. Végezetül szeretném megköszönni a Bayer Leverkusen szurkolóinak a támogatást és a csapat iránti szenvedélyüket, sok sikert kívánok a klubnak és az új stábnak a szezon hátralévő részére” – írta Ten Hag, aki korábban három holland bajnoki címet szerzett az Ajax edzőjeként, tavaly pedig FA-kupa-győzelmet ünnepelhetett a Manchester Uniteddel.

