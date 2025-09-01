Erik ten Hag a nyár elején vette át a Bundesliga előző idényében ezüstérmes Bayer Leverkusen irányítását, ám finoman szólva sem sikerült maradandót alkotnia. A tavaly története során először bajnoki címet szerző német együttes már a felkészülési időszakban elszenvedett egy kínos pofont, miután 5-1-re kikapott a brazil Flamengo U20-as csapatától.

Már nem Erik ten Hag a Bayer Leverkusen edzője

Fotó: CARMEN JASPERSEN / DPA

A Leverkusen a német labdarúgó-bajnokság idei szezonjában mindössze egy pontot gyűjtött, ugyanis kétszer is nyert helyzetből bukott. A Hoffenheim elleni hazai vereséget követően ugyanis múlt szombaton a Werder Bremen ellen a kétgólos vezetés és fél óra emberelőny sem volt elég a Bayernek, csak 3-3-as döntetlent ért el.

Bár a holland szakember májusban 2027-ig kötelezte el magát a Leverkusenhez, a klub vezetősége így mindössze két forduló után megköszönte a munkáját és szerződést bontott vele.

Kiakadt a két meccs után kirúgott Erik ten Hag

Az 55 éves edző nem sokkal a menesztése után az ügynökségén keresztül kiadott egy nyilatkozatot, amiben egyértelműen állást foglal azzal kapcsolatban, hogy mit gondol a Leverkusen döntéséről.

„Hatalmas meglepetésként ért a Bayer Leverkusen vezetőségének reggeli döntése, miszerint szabadságra küldenek. Példátlan, hogy egy edzőt mindössze két bajnoki mérkőzés után menesztenek” – kezdte az Ajax és a Manchester United korábbi edzője.

„Idén nyáron számos kulcsjátékos távozott, akik részesei voltak a korábbi sikereknek. Egy új, összetartó csapat építése körülményes folyamat, amely időt és bizalmat igényel. Egy új edző megérdemli az esélyt, hogy megvalósíthassa az elképzeléseit, formálhassa a keretet, és nyomot hagyhasson a csapat játékstílusán”.

„Minden energiámmal és teljes odaadással vetettem bele magam a munkába, de sajnos a vezetőség nem volt hajlandó megadni nekem a szükséges időt és bizalmat, amit mélységesen sajnálok. Úgy érzem, ez a kapcsolat egy percig sem a kölcsönös bizalomra épült”.

„Edzői pályafutásom során eddig minden minden egyes szezonban értem el sikereket. Azok a klubok, amelyek megadták nekem a bizalmat, trófeákkal gazdagodtak. Végezetül szeretném megköszönni a Bayer Leverkusen szurkolóinak a támogatást és a csapat iránti szenvedélyüket, sok sikert kívánok a klubnak és az új stábnak a szezon hátralévő részére” – írta Ten Hag, aki korábban három holland bajnoki címet szerzett az Ajax edzőjeként, tavaly pedig FA-kupa-győzelmet ünnepelhetett a Manchester Uniteddel.