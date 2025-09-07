Erling Haaland a vasárnapi edzés után a norvég válogatottal az Oslóban található szállodájukba tartott, ám kellemetlen baleset érte, miután leszállt a csapatbuszról.

Erling Haaland furcsa balesetet szenvedett

Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB

Erling Haalandnak a busz ajtaja adta a pofont

A helyszínen lévő szemtanúk szerint a busz csomagtartójának az ajtaja kinyílt, és gyakorlatilag arcon vágta Haalandot, akinek a baleset következtében felrepedt a szája.

A Manchester City szupersztárja hangos káromkodás kíséretében nyugtázta a történteket és erősen vérezni kezdett az ajka,

majd a norvég válogatott orvosa támogatta be a szállodába. Haaland később a közösségi médiában elárulta, hogy három öltéssel kellett összevarrni a sebét, és azzal is viccelődött, hogy voltaképpen válogatottbeli csapattársa, Martin Ödegaard ütötte szájon, de egyébként nagyon jól néz ki.

Erling Haaland has been hit in the face by a bus door. ☹️ pic.twitter.com/jTYMP8G0zP — mcfc lads (@mcfc_lads) September 7, 2025

Morten Morrisbak Skjönsberg, a norvégok sajtósa a helyi médiának elmondta, hogy a klasszis csatárnak nincs komolyabb baja, és semmi akadálya annak, hogy a következő meccsen játsszon.

A norvég válogatott négy mérkőzés után száz százalékos mérleggel, 12 ponttal vezeti az I csoportot Izrael előtt. Érdekesség, hogy az eddig három meccsen pályára lépett olaszok csak a csoport harmadik helyén állnak Észtországot és Moldovát megelőzve.

