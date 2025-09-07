Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Forróságból hidegzuhany: drámai fordulat jön az időjárásban

Link másolása
Vágólapra másolva!
A norvég labdarúgó-válogatott legközelebb Moldova ellen lép pályára a világbajnoki selejtezősorozatban. A skandinávok legnagyobb sztárja, Erling Haaland a meccs előtt nem mindennapi balesetet szenvedett, melyet követően három öltéssel kellett összevarrni a száját.

Erling Haaland a vasárnapi edzés után a norvég válogatottal az Oslóban található szállodájukba tartott, ám kellemetlen baleset érte, miután leszállt a csapatbuszról.

Erling Haaland furcsa balesetet szenvedett
Erling Haaland furcsa balesetet szenvedett
Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB

Erling Haalandnak a busz ajtaja adta a pofont

A helyszínen lévő szemtanúk szerint a busz csomagtartójának az ajtaja kinyílt, és gyakorlatilag arcon vágta Haalandot, akinek a baleset következtében felrepedt a szája. 

A Manchester City szupersztárja hangos káromkodás kíséretében nyugtázta a történteket és erősen vérezni kezdett az ajka, 

majd a norvég válogatott orvosa támogatta be a szállodába. Haaland később a közösségi médiában elárulta, hogy három öltéssel kellett összevarrni a sebét, és azzal is viccelődött, hogy voltaképpen válogatottbeli csapattársa, Martin Ödegaard ütötte szájon, de egyébként nagyon jól néz ki.

Morten Morrisbak Skjönsberg, a norvégok sajtósa a helyi médiának elmondta, hogy a klasszis csatárnak nincs komolyabb baja, és semmi akadálya annak, hogy a következő meccsen játsszon.

A norvég válogatott négy mérkőzés után száz százalékos mérleggel, 12 ponttal vezeti az I csoportot Izrael előtt. Érdekesség, hogy az eddig három meccsen pályára lépett olaszok csak a csoport harmadik helyén állnak Észtországot és Moldovát megelőzve.

Kapcsolódó cikkek

Szoboszlait elárulta egykori csapattársa – videó
Újabb hihetetlen autócsodával lepte meg magát a Manchester City sztárja
Rossz hír a Liverpoolnak, megvan az „új Haaland” klubcsapata

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!