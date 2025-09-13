A hazaiak számára nagy élmény volt az ország legjobb futballcsapatát vendégül látni, a ferencvárosiak pedig a pályán és a pályán kívül is jól éreztük magukat, ráadásul több fiatalt is ki tudott próbálni Robbie Keane. A meccs hazai hősének a kapus Esztergályos Csaba bizonyult, aki ugyan 15 gólt kapott, de ha nem ő véd, kétszer ennyit rúgott volna a Fradi.
A civilben sírkövesként dolgozó labdarúgó kivédte Gólik büntetőjét (igaz, a kipattanót a 17 éves játékos bevágta), majd sántítva, sérülten is végig tudta játszani a mérkőzést.
Minden egyes percét, másodpercét élveztem ennek a meccsnek, hiszen kimondhattuk, a Ferencváros ellen játszunk. Tudtam, hogy sok dolgom lesz, de természetesen elfáradtam a végére
– mondta a lefújás után az M4Sportnak a kapus, aki azt is elárulta, melyik pillanat az, amelyet soha nem fog elfelejteni.
„A 11-es megmarad bennem, éreztem, a szívembe belejött egy hang, hogy jobbra menjek el. Elindultam, és sikerült” – nyilatkozta Esztergályos, akit utólag az sem zavar, hogy a kipattanót Gólik gólra váltotta.
A hazaiak vezetőedzője, Kurucz Ádám annak örült a legjobban, hogy a Ferencváros trénerével beszélgethetett. „Borzasztóan jó élmény volt, álmomban sem gondoltam volna, hogy Robbie Keane-nel fogok beszélgetni arról, hogy milyen lesz a következő EL-meccsük. Hihetetlen volt az atmoszféra, amelyet a játékosaim is megtapasztalhattak, a közönség fantasztikus hangulatot teremtett. Örülök, hogy megtapasztalhattuk, milyen is egy ekkora csapat ellen játszani” – fogalmazott a Szarvaskend szakvezetője.
Hozzátette, az első félidőben elég jól tartotta magát a csapata, de a második játékrészben kijöttek az erőnléti különbségek.
Örülök, hogy a Fradi végig kőkeményen meccsben volt, és nem adta fel egy percre sem
– jegyezte meg Kurucz Ádám, aki reméli, a szerdai, Körmend elleni rangadóra át tudja menteni a most szerzett élményeket a csapata, és megnyeri a meccset.
Robbie Keane maximálisan elégedett volt a csapatával. „Bárki az ellenfél, ugyanazt a mentalitásunk kell bevetnünk, tavaly is mondtam, hogy ez az elvárásom. Mindegy, hogy Európa-liga- vagy Magyar Kupa-mérkőzést játszunk, 100 százalékban koncentrálni kell. Jó lehetőség volt a mai meccs, mert sok játékosnak lehetőséget tudtam adni. Köszönöm a srácoknak, fantasztikusak voltak. Az ellenfél edzője, tulajdonosa, szurkolói elképesztőek voltak, nagyon köszönjük ezt a vendéglátást, amelyben részesültünk” – jelentette ki az ír vezetőedző.
„Örülök, hogy ennyi játékost bevethettem, Romao és Abu Fani a sérülése után játszhatott, és tetszett Arzani játéka is, miközben fiatalokat is kipróbálhattam. Amikor (Gólik) Benjáminnek mondtam, hogy tagja lesz a csapatnak, láttam az arcán a boldogságot.
A fiatalok számára nyitva van az ajtó, ezért is szerettem volna Gólikkal lövetni a 11-est, amelyet elsőre ugyan kihagyott, de a kipattanót berúgta, sőt, utána két újabb gólt is lőtt még.
Ahogyan korábban Tóth Alex és Gruber, úgy most Madi (Maradász) és más fiatalok is megkapták az esélyt. Büszke vagyok rájuk, és nyitott vagyok megadni a lehetőséget számukra a felnőttcsapatban” – lelkendezett Robbie Keane a 15-0-s siker után.