A hazaiak számára nagy élmény volt az ország legjobb futballcsapatát vendégül látni, a ferencvárosiak pedig a pályán és a pályán kívül is jól éreztük magukat, ráadásul több fiatalt is ki tudott próbálni Robbie Keane. A meccs hazai hősének a kapus Esztergályos Csaba bizonyult, aki ugyan 15 gólt kapott, de ha nem ő véd, kétszer ennyit rúgott volna a Fradi.

A Ferencváros egy pillanatra sem állt le, így a kapus Esztergályos Csaba csapatának végig rengeteg dolga volt

Fotó: Cseh Gábor/vaol.hu

Esztergályos Csaba a meccs minden másodpercét élvezte

A civilben sírkövesként dolgozó labdarúgó kivédte Gólik büntetőjét (igaz, a kipattanót a 17 éves játékos bevágta), majd sántítva, sérülten is végig tudta játszani a mérkőzést.

Minden egyes percét, másodpercét élveztem ennek a meccsnek, hiszen kimondhattuk, a Ferencváros ellen játszunk. Tudtam, hogy sok dolgom lesz, de természetesen elfáradtam a végére

– mondta a lefújás után az M4Sportnak a kapus, aki azt is elárulta, melyik pillanat az, amelyet soha nem fog elfelejteni.

„A 11-es megmarad bennem, éreztem, a szívembe belejött egy hang, hogy jobbra menjek el. Elindultam, és sikerült” – nyilatkozta Esztergályos, akit utólag az sem zavar, hogy a kipattanót Gólik gólra váltotta.

A hazaiak vezetőedzője, Kurucz Ádám annak örült a legjobban, hogy a Ferencváros trénerével beszélgethetett. „Borzasztóan jó élmény volt, álmomban sem gondoltam volna, hogy Robbie Keane-nel fogok beszélgetni arról, hogy milyen lesz a következő EL-meccsük. Hihetetlen volt az atmoszféra, amelyet a játékosaim is megtapasztalhattak, a közönség fantasztikus hangulatot teremtett. Örülök, hogy megtapasztalhattuk, milyen is egy ekkora csapat ellen játszani” – fogalmazott a Szarvaskend szakvezetője.

Hozzátette, az első félidőben elég jól tartotta magát a csapata, de a második játékrészben kijöttek az erőnléti különbségek.

Örülök, hogy a Fradi végig kőkeményen meccsben volt, és nem adta fel egy percre sem

– jegyezte meg Kurucz Ádám, aki reméli, a szerdai, Körmend elleni rangadóra át tudja menteni a most szerzett élményeket a csapata, és megnyeri a meccset.

Robbie Keane-nek tetszettek a Fradi fiataljai

Robbie Keane maximálisan elégedett volt a csapatával. „Bárki az ellenfél, ugyanazt a mentalitásunk kell bevetnünk, tavaly is mondtam, hogy ez az elvárásom. Mindegy, hogy Európa-liga- vagy Magyar Kupa-mérkőzést játszunk, 100 százalékban koncentrálni kell. Jó lehetőség volt a mai meccs, mert sok játékosnak lehetőséget tudtam adni. Köszönöm a srácoknak, fantasztikusak voltak. Az ellenfél edzője, tulajdonosa, szurkolói elképesztőek voltak, nagyon köszönjük ezt a vendéglátást, amelyben részesültünk” – jelentette ki az ír vezetőedző.