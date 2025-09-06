Az U16-os angol válogatottban két hivatalos mérkőzésen szerepelt Farkas Erik Leonárd még csupán pénteken ünnepelte a 16. születésnapját, de már előtte megkapta pályafutása során először a meghívót az U17-es nemzeti csapatba. Liam Bramley szövetségi edző együttese a napokban a németországi Duisburgban sorra kerülő nemzetközi tornán készül az Európa-bajnoki selejtezőkre, és a Liverpool U18-as gárdáját erősítő Farkas is szerepel a keretben.

A Liverpool magyar focistája, Farkas Erik az angol U17-es válogatottban is pályára lépett már

Fotó: Mondial Football Montaigu

Szerdán be is mutatkozott a magyar állampolgársággal is rendelkező középpályás – aki még nem döntött arról, hogy felnőttként a magyar vagy az angol válogatottat választja majd –, a Venezuela ellen 2-1-re megnyert mérkőzésen a 78. percben csereként állt be. Az a találkozó viszont leginkább a botrányos jeleneteiről maradt emlékezetes, ugyanis kétszer is félbeszakadt a második félidőben, miután az egyik venezuelai játékos rasszista megjegyzéseket tett az ellenfél több tagjára, és emiatt az angol csapat nagyjából ötven percig nem volt hajlandó folytatni a játékot.

Farkas Erik Izrael ellen végig pályán volt az angol U17-es válogatottban

A Liverpool akadémiájának 16 éves játékosa a duisburgi torna szombati játéknapján is pályára lépett, ezúttal a nyitókörben Németország ellen 1-1-es döntetlennel végző Izrael volt az ellenfél.

Farkas Erik ezt a mérkőzést végig is játszotta, és ismételten 2-1-es sikernek örülhetett, méghozzá egy drámai találkozón.

Az angolok vezető gólja után az izraeliek a második félidő közepén egyenlítettek, de a gólpasszt is adó Farkasék a 93. percben Calvin Diakite megpattanó lövésével mégis megszerezték a győzelmet.

Az angol U17-es válogatott kedden a házigazda Németország ellen zárja a felkészülési tornát – mivel a németek 2-0-ra felülmúlták a venezuelaiakat, a tét a tornagyőzelem is lesz.

Max Dowman hasonló cipőben jár

Az U17-eshez hasonlóan az U19-es nemzeti együttesek nagy része is felkészülési mérkőzéseket vív a napokban, az angoloknak ezen korosztálya szerdán Ukrajna ellen 2-0-ra győzött, szombaton pedig Spanyolországgal szemben 3-3-as döntetlent játszott. Ahogyan Farkas az U17-eseknél, úgy az Arsenal felnőttcsapatában a mostani idényben debütáló Max Dowman az U19-eseknél debütált: az ukránok ellen a hajrában csereként állt be, a vendéglátó spanyolokkal szemben viszont kezdőként játszott 69 percet, mielőtt a liverpooli Rio Ngumoha váltotta őt.