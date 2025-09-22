Édesapja szerint Farkas Erik Lenoárd fejlődése nem a véletlen műve. Már az angol U16-os válogatottban is játszott, majd az U17-es csapatban is meghatározó szerepet kapott. Mindeközben, természetesen a Liverpoolnál is kiemelt figyelmet fordítanak rá: „Heti két alkalommal kiveszik az iskolából, és külön foglalkozást vezényelnek neki. A klub vezetése egyértelművé tette, hogy Erik a liverpooli akadémia kiemelt tehetsége. Nem véletlen, hogy ilyen fiatalon már a Liverpool U21-es csapatában is lehetőséget kapott” – mesélte az apa.

Farkas Erik még csak 16 éves, de már debütált a Liverpool U21-es csapatában

Farkas Erik U21-es debütálása

Szeptemberben Erik 16 évesen a Liverpool U21-es csapatában is bemutatkozott, ráadásul kezdőként, a klasszikus tízes pozícióban. „Őszintén szólva én talán óvatosabb lettem volna, de a klub bátran bedobta a mély vízbe. Erik pedig bizonyított. Ezzel is jelezték, hogy hosszú távon számolnak vele” – hangsúlyozta Farkas Csaba.

Az édesapa reálisan látja a helyzetet: a következő években dől el, hogy Erik milyen módon törhet be a felnőtt futball világába.

Most jön a legfontosabb időszak. Erik gyorsan gondolkodó, játékintelligens futballista, aki képes ritmust váltani, tempót adni a csapatnak. Ezt a karaktert kell megőrizni, és tovább fejleszteni. Az elkövetkező két év dönti el, hogy miként robbanhat be a felnőtt futballba.

A Liverpool hosszú távon számít a fiatal magyarra, hamarosan eljöhet az ideje, hogy profi szerződést kapjon. De közben mások is figyelik a játékát. „Óriási az érdeklődés Erik iránt Angliában és Európában is. A Liverpool azonban világosan jelezte, hogy számol vele, és ez nekünk nagyon fontos jelzés” – emelte ki Farkas Csaba.

A középpályásra az angol U16-os és az U17-es válogatottnál is számítottak

A korábbi hírek arról szóltak, hogy a Manchester City és a Chelsea is szívesen látná a soraiban a szegedi születésű játékost, akit az edzői Luka Modrichoz és Bernardo Silvához hasonlítanak.

Magyar gyökerek, angol válogatott, beszélgetés az MLSZ vezetőivel

Bár Erik az angol utánpótlás-válogatottban szerepel, a család továbbra is büszkén vállalja magyarságát.

Mi magyar emberek vagyunk, szeretjük és tiszteljük az országunkat. Mindenki tudja rólunk, hogy magyar család vagyunk. Ez büszkeséggel tölt el minket

– mondta az édesapa, de a kérdés ezzel együtt megválaszolatlan, hogy később szívesen szerepelne-e Erik a magyar válogatottban.