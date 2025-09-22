Édesapja szerint Farkas Erik Lenoárd fejlődése nem a véletlen műve. Már az angol U16-os válogatottban is játszott, majd az U17-es csapatban is meghatározó szerepet kapott. Mindeközben, természetesen a Liverpoolnál is kiemelt figyelmet fordítanak rá: „Heti két alkalommal kiveszik az iskolából, és külön foglalkozást vezényelnek neki. A klub vezetése egyértelművé tette, hogy Erik a liverpooli akadémia kiemelt tehetsége. Nem véletlen, hogy ilyen fiatalon már a Liverpool U21-es csapatában is lehetőséget kapott” – mesélte az apa.
Szeptemberben Erik 16 évesen a Liverpool U21-es csapatában is bemutatkozott, ráadásul kezdőként, a klasszikus tízes pozícióban. „Őszintén szólva én talán óvatosabb lettem volna, de a klub bátran bedobta a mély vízbe. Erik pedig bizonyított. Ezzel is jelezték, hogy hosszú távon számolnak vele” – hangsúlyozta Farkas Csaba.
Az édesapa reálisan látja a helyzetet: a következő években dől el, hogy Erik milyen módon törhet be a felnőtt futball világába.
Most jön a legfontosabb időszak. Erik gyorsan gondolkodó, játékintelligens futballista, aki képes ritmust váltani, tempót adni a csapatnak. Ezt a karaktert kell megőrizni, és tovább fejleszteni. Az elkövetkező két év dönti el, hogy miként robbanhat be a felnőtt futballba.
A Liverpool hosszú távon számít a fiatal magyarra, hamarosan eljöhet az ideje, hogy profi szerződést kapjon. De közben mások is figyelik a játékát. „Óriási az érdeklődés Erik iránt Angliában és Európában is. A Liverpool azonban világosan jelezte, hogy számol vele, és ez nekünk nagyon fontos jelzés” – emelte ki Farkas Csaba.
A korábbi hírek arról szóltak, hogy a Manchester City és a Chelsea is szívesen látná a soraiban a szegedi születésű játékost, akit az edzői Luka Modrichoz és Bernardo Silvához hasonlítanak.
Bár Erik az angol utánpótlás-válogatottban szerepel, a család továbbra is büszkén vállalja magyarságát.
Mi magyar emberek vagyunk, szeretjük és tiszteljük az országunkat. Mindenki tudja rólunk, hogy magyar család vagyunk. Ez büszkeséggel tölt el minket
– mondta az édesapa, de a kérdés ezzel együtt megválaszolatlan, hogy később szívesen szerepelne-e Erik a magyar válogatottban.
Ez nem hagyta nyugodni a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetőit, egy éve személyes találkozóra hívták Farkas Csabát.
„Tavaly leültünk, és egy baráti, őszinte beszélgetést folytattunk, de a részletekről most nem szeretnék beszélni. Azt tudom mondani, hogy nagyon korrekt, nyílt hangulatú eszmecserék voltak” – fogalmazott Farkas Csaba.
Az angol szövetség ugyanakkor rendkívül határozott Erik ügyében: már most kulcsjátékosként számolnak vele, annak ellenére, hogy az angol útlevelére még várni kellett.
Úgy vitték el az utolsó felkészülési tornára, hogy a dokumentumok intézése még folyamatban volt. Ez önmagáért beszél. Az angol szövetség megerősítette: bármi is történjen, Erikre hosszú távon számítanak.
Az apa szerint Erik pályafutása most fordulópontjához érkezett. „Egy ország figyeli, mi lesz a sorsa. Nekünk az a feladatunk, hogy reálisan, és megfelelő szakmai felkészültséggel kezeljük a helyzetet. Az elkövetkező két év fontos időszak lehet a fejlődése szempontjából, hogy a nemzetközi felnőtt futballba be tudjon lépni.”
Farkas Csaba azt sem titkolja, hogy Szoboszlai Dominik személye különös hatással van Erikre. „Labdaszedőként testközelből figyelheti, látja, milyen karakter kell ahhoz, hogy valaki világklasszis legyen. Ez inspirálja őt” – fogalmazott az apa.
Szerinte Szoboszlai fejlődése példaértékű: „Borzasztó sokat lépett előre Angliában, ezért válhat igazi világklasszissá. Már most is látszik, hogy nélküle a Liverpool nem lenne ugyanaz a csapat.”
Az interjú végén Erik bátyja, Patrik is szóba került, aki a Blackburn U21-es csapatában szerepel. „Patrik jó úton halad, edzett már a felnőttekkel is, de a szintlépés nehezebb számára. Fizikailag kiemelkedő adottságai vannak, és bízom benne, hogy fél éven belül megkapja a lehetőséget a felnőtt futballban. Hívták a League Two-ba, de a Blackburn jelezte, szeretnék, ha maradna, mert számítanak rá.”
A büszke édesapára pedig izgalmas évek várnak, hiszen testközelből láthatja, amint két fia is igyekszik berobbani az angliai felnőttfutballba.