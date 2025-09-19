A Liverpool magyar származású, de angol utánpótlás-válogatott játékosa, Farkas Erik a Liverpool U17-es csapatával az angol utánpótlás-bajnokságban szerepelt a héten.

Fotó: Mondial Football Montaigu

Farkas Erik szabadrúgásgólja Liverpool-mezben

Az Aston Villa 9-1-es kiütése során a 16 éves focista nyolcas számú Liverpool-mezben szerzett egy szabadrúgásgólt, így nem véletlen, hogy a felnőttek között az Arsenal elleni Premier League-mérkőzésen hasonló dolgot végrehajtó Szoboszlai Dominikhez hasonlították miatta.

Erik Farkas with an absolute banger for #LFC’s U17 side yesterday 🎯



Wearing the no.8 and scoring free-kicks - Dominik Szoboszlai 2.0? 🇭🇺👀pic.twitter.com/aXyHRujl1X — Bence Bocsák (@BenBocsak) September 18, 2025

Fenyő Noah gólt szerzett az ifjúsági BL-ben

Miközben a felnőttek között a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray 5-1-re kikapott az Eintracht Frankfurt otthonában, az U19-es együttesek mérkőzésén is hasonló volt a végeredmény. Az ifjúsági BL első fordulójában a német Frankfurt 4-0-ra győzött a törökök ellen, és az első gólt a 35. percben Fenyő Noah szerezte egy szöglet után lecsorgó labda ellövéséből.

E. Frankfurt U19 1-0 Galatasaray U19

35' Noah Fenyő

UEFA Youth League pic.twitter.com/JQ92OjO2PK — Hamit Analysis 🇩🇰🇸🇪🇫🇮 (@GalaScout1ng) September 18, 2025

A Frankfurt 19 éves magyar játékosa a közelmúltban az Origónak adott interjújában elárulta, hamarosan a felnőttek között is bemutatkozna, és ilyen teljesítménnyel erre minden esélye meg is van.