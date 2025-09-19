A Liverpool magyar származású, de angol utánpótlás-válogatott játékosa, Farkas Erik a Liverpool U17-es csapatával az angol utánpótlás-bajnokságban szerepelt a héten.
Az Aston Villa 9-1-es kiütése során a 16 éves focista nyolcas számú Liverpool-mezben szerzett egy szabadrúgásgólt, így nem véletlen, hogy a felnőttek között az Arsenal elleni Premier League-mérkőzésen hasonló dolgot végrehajtó Szoboszlai Dominikhez hasonlították miatta.
Miközben a felnőttek között a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray 5-1-re kikapott az Eintracht Frankfurt otthonában, az U19-es együttesek mérkőzésén is hasonló volt a végeredmény. Az ifjúsági BL első fordulójában a német Frankfurt 4-0-ra győzött a törökök ellen, és az első gólt a 35. percben Fenyő Noah szerezte egy szöglet után lecsorgó labda ellövéséből.
A Frankfurt 19 éves magyar játékosa a közelmúltban az Origónak adott interjújában elárulta, hamarosan a felnőttek között is bemutatkozna, és ilyen teljesítménnyel erre minden esélye meg is van.