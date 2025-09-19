Live
Reformra van szükség a labdarúgásban? Egy friss amerikai kutatás szerint ugyanis már az amatőr játékosoknál is kimutatható, hogy a fejelés mikrosérüléseket okoz az agyban, amelyek memória- és tanulási zavarokhoz vezethetnek.

A futball szerelmeseinek számára a fejelés mindig is a játék egyik leglátványosabb és legikonikusabb mozdulatának számított. Egy jól eltalált fejesgól, egy határozott felszabadítás vagy egy megnyert fejpárbaj sokszor a mérkőzés sorsát dönti el. Az utóbbi évek tudományos kutatásai azonban sorra bizonyítják, hogy ennek a mozdulatnak komoly ára lehet: az agyban olyan mikrosérülések alakulnak ki, amelyek hosszú távon memóriazavarhoz, tanulási nehézségekhez és akár súlyos neurológiai betegségekhez is vezethetnek.

focistafejelés, foci, fejelés, Real Madrid's Uruguayan midfielder Federico Valverde (L) looks at Liverpool's Egyptian forward Mohamed Salah heading the ball during the UEFA Champions League last 16 second leg football match between Real Madrid CF and Liverpool FC at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on March 15, 2023. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
A fejelés adja a foci sava-borsát, a kutatások azonban nem hoztak túl biztató eredményeket
Fotó: AFP

Fejelés és tudomány: az eddigi legnagyobb vizsgálat

A Columbia Egyetem kutatócsoportja Michael Lipton vezetésével a közelmúltban publikálta a valaha volt legnagyobb vizsgálatot a témában, amely a JAMA Network Open folyóiratban jelent meg. A tanulmányról a ScienceAlert is részletesen beszámolt 2025. szeptember 19-én.

A kutatásban 352 amatőr futballistát vizsgáltak, akik közül sokan évente több száz, sőt több ezer fejelést végeznek.

A játékosok agyáról készült felvételeken apró, szabad szemmel nem látható elváltozásokat találtak a homlok mögötti területeken. Ez az a rész, amely a döntéshozatalban és a memória működésében kulcsfontosságú.

A szakemberek szerint minél többet fejel valaki, annál inkább „elmosódottá” válik az agy szürke és fehér állománya közti természetes határ. Ez nem klasszikus sérülés, nem jár látványos tünetekkel, de hosszú távon gyengítheti az agyműködést.

A memória is megsínyli

A vizsgálatban a futballisták különböző teszteket töltöttek ki, amelyek a tanulási és emlékezőképességet mérték. Az eredmények világosan mutatták: akik sok fejelést végeztek, azok rosszabbul teljesítettek a memóriafeladatokban.

focistafejelés, foci, fejelés, FORT LAUDERDALE, FLORIDA - JULY 12: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF heads the ball during the MLS match between Inter Miami CF and Nashville SC at Chase Stadium on July 12, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: Getty Images via AFP

Fontos hangsúlyozni, hogy mindez akkor is így volt, ha a játékosok korábban soha nem szenvedtek el agyrázkódást.

A kutatók szerint a visszatérő, kisebb ütközések — amelyeket a pályán szinte senki nem tekint sérülésnek — ugyanúgy kárt tehetnek az agyban, csak lassan, észrevétlenül.

„Ez az első komoly bizonyíték arra, hogy a rendszeres fejelés önmagában is mérhető változásokat okoz az agyban” – fogalmazott Michael Lipton professzor.

Nem először merül fel a veszély

A fejelés kockázatáról már 2016-ban is szó volt. Akkor a Stirlingi Egyetem kutatói húsz ismételt fejelést végeztettek játékosokkal, és megállapították: a résztvevők memóriateljesítménye 41-67 százalékkal csökkent, a hatás pedig még egy nappal később is kimutatható volt. Erről akkor az Origo Sport is beszámolt.

focistafejelés, foci, fejelés, iverpool's Irish goalkeeper #62 Caoimhin Kelleher (L) punches the ball under pressure from Newcastle United's Brazilian midfielder #07 Joelinton (R) and Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (2L) during the English League Cup final football match between Liverpool and Newcastle United at Wembley Stadium, north-west London on March 16, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Fotó: AFP

Akkoriban a kutatók főként az átmeneti hatásokra hívták fel a figyelmet. A mostani amerikai vizsgálat viszont azt is kimutatta, hogy hosszabb távon apró szerkezeti elváltozások is keletkeznek az agyban.

Ez azt jelenti, hogy a fejelés nemcsak rövid ideig rontja a teljesítményt, hanem lassan és tartósan is nyomot hagyhat.

Hogyan tovább?

A kérdés most az, hogy hogyan reagál erre a futball világa. Az Egyesült Államokban már évekkel ezelőtt betiltották a fejelést a 10 év alatti gyerekeknél, és Európában is egyre többször kerül napirendre a téma. A cél világos: megvédeni a játékosokat, miközben nem változtatják meg gyökeresen a sportot.

A kutatók szerint további hosszú távú vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy pontosan meghatározható legyen, mennyi fejelés után kezdődnek el a károsodások. Abban viszont egyetértenek: a fejelés nem teljesen veszélytelen, és a játékosoknak, edzőknek, szövetségeknek érdemes komolyan venniük a figyelmeztetéseket.

