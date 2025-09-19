A futball szerelmeseinek számára a fejelés mindig is a játék egyik leglátványosabb és legikonikusabb mozdulatának számított. Egy jól eltalált fejesgól, egy határozott felszabadítás vagy egy megnyert fejpárbaj sokszor a mérkőzés sorsát dönti el. Az utóbbi évek tudományos kutatásai azonban sorra bizonyítják, hogy ennek a mozdulatnak komoly ára lehet: az agyban olyan mikrosérülések alakulnak ki, amelyek hosszú távon memóriazavarhoz, tanulási nehézségekhez és akár súlyos neurológiai betegségekhez is vezethetnek.

A fejelés adja a foci sava-borsát, a kutatások azonban nem hoztak túl biztató eredményeket

Fotó: AFP

Fejelés és tudomány: az eddigi legnagyobb vizsgálat

A Columbia Egyetem kutatócsoportja Michael Lipton vezetésével a közelmúltban publikálta a valaha volt legnagyobb vizsgálatot a témában, amely a JAMA Network Open folyóiratban jelent meg. A tanulmányról a ScienceAlert is részletesen beszámolt 2025. szeptember 19-én.

A kutatásban 352 amatőr futballistát vizsgáltak, akik közül sokan évente több száz, sőt több ezer fejelést végeznek.

A játékosok agyáról készült felvételeken apró, szabad szemmel nem látható elváltozásokat találtak a homlok mögötti területeken. Ez az a rész, amely a döntéshozatalban és a memória működésében kulcsfontosságú.

A szakemberek szerint minél többet fejel valaki, annál inkább „elmosódottá” válik az agy szürke és fehér állománya közti természetes határ. Ez nem klasszikus sérülés, nem jár látványos tünetekkel, de hosszú távon gyengítheti az agyműködést.

A memória is megsínyli

A vizsgálatban a futballisták különböző teszteket töltöttek ki, amelyek a tanulási és emlékezőképességet mérték. Az eredmények világosan mutatták: akik sok fejelést végeztek, azok rosszabbul teljesítettek a memóriafeladatokban.

Fotó: Getty Images via AFP

Fontos hangsúlyozni, hogy mindez akkor is így volt, ha a játékosok korábban soha nem szenvedtek el agyrázkódást.

A kutatók szerint a visszatérő, kisebb ütközések — amelyeket a pályán szinte senki nem tekint sérülésnek — ugyanúgy kárt tehetnek az agyban, csak lassan, észrevétlenül.

„Ez az első komoly bizonyíték arra, hogy a rendszeres fejelés önmagában is mérhető változásokat okoz az agyban” – fogalmazott Michael Lipton professzor.