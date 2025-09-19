A futball szerelmeseinek számára a fejelés mindig is a játék egyik leglátványosabb és legikonikusabb mozdulatának számított. Egy jól eltalált fejesgól, egy határozott felszabadítás vagy egy megnyert fejpárbaj sokszor a mérkőzés sorsát dönti el. Az utóbbi évek tudományos kutatásai azonban sorra bizonyítják, hogy ennek a mozdulatnak komoly ára lehet: az agyban olyan mikrosérülések alakulnak ki, amelyek hosszú távon memóriazavarhoz, tanulási nehézségekhez és akár súlyos neurológiai betegségekhez is vezethetnek.
A Columbia Egyetem kutatócsoportja Michael Lipton vezetésével a közelmúltban publikálta a valaha volt legnagyobb vizsgálatot a témában, amely a JAMA Network Open folyóiratban jelent meg. A tanulmányról a ScienceAlert is részletesen beszámolt 2025. szeptember 19-én.
A kutatásban 352 amatőr futballistát vizsgáltak, akik közül sokan évente több száz, sőt több ezer fejelést végeznek.
A játékosok agyáról készült felvételeken apró, szabad szemmel nem látható elváltozásokat találtak a homlok mögötti területeken. Ez az a rész, amely a döntéshozatalban és a memória működésében kulcsfontosságú.
A szakemberek szerint minél többet fejel valaki, annál inkább „elmosódottá” válik az agy szürke és fehér állománya közti természetes határ. Ez nem klasszikus sérülés, nem jár látványos tünetekkel, de hosszú távon gyengítheti az agyműködést.
A vizsgálatban a futballisták különböző teszteket töltöttek ki, amelyek a tanulási és emlékezőképességet mérték. Az eredmények világosan mutatták: akik sok fejelést végeztek, azok rosszabbul teljesítettek a memóriafeladatokban.
Fontos hangsúlyozni, hogy mindez akkor is így volt, ha a játékosok korábban soha nem szenvedtek el agyrázkódást.
A kutatók szerint a visszatérő, kisebb ütközések — amelyeket a pályán szinte senki nem tekint sérülésnek — ugyanúgy kárt tehetnek az agyban, csak lassan, észrevétlenül.
„Ez az első komoly bizonyíték arra, hogy a rendszeres fejelés önmagában is mérhető változásokat okoz az agyban” – fogalmazott Michael Lipton professzor.
A fejelés kockázatáról már 2016-ban is szó volt. Akkor a Stirlingi Egyetem kutatói húsz ismételt fejelést végeztettek játékosokkal, és megállapították: a résztvevők memóriateljesítménye 41-67 százalékkal csökkent, a hatás pedig még egy nappal később is kimutatható volt. Erről akkor az Origo Sport is beszámolt.
Akkoriban a kutatók főként az átmeneti hatásokra hívták fel a figyelmet. A mostani amerikai vizsgálat viszont azt is kimutatta, hogy hosszabb távon apró szerkezeti elváltozások is keletkeznek az agyban.
Ez azt jelenti, hogy a fejelés nemcsak rövid ideig rontja a teljesítményt, hanem lassan és tartósan is nyomot hagyhat.
A kérdés most az, hogy hogyan reagál erre a futball világa. Az Egyesült Államokban már évekkel ezelőtt betiltották a fejelést a 10 év alatti gyerekeknél, és Európában is egyre többször kerül napirendre a téma. A cél világos: megvédeni a játékosokat, miközben nem változtatják meg gyökeresen a sportot.
A kutatók szerint további hosszú távú vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy pontosan meghatározható legyen, mennyi fejelés után kezdődnek el a károsodások. Abban viszont egyetértenek: a fejelés nem teljesen veszélytelen, és a játékosoknak, edzőknek, szövetségeknek érdemes komolyan venniük a figyelmeztetéseket.