Tizenkilenc évesen most kapott először meghívót az U21-es válogatott keretébe. Hogyan sikerült az első találkozás a többiekkel? – kérdezte az Origo Sport Fenyő Noah-t.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Németh Hunival van a legjobb kapcsolatom, vele vagyok egy szobában, őt már az U19-es válogatottból és az U17-es Európa-bajnokságról is ismerem. Jó barátom, remekül megértjük egymást a pályán és azon kívül is.
Bár szinte tökéletesen beszél magyarul, Németországban nőtt fel, így magának kellett elsajátítania a nyelvet. A válogatottban csak a magyart használja?
Igyekszem csak magyarul beszélni.
Ha valamit nem jól mondok vagy nem értek, akkor megkérdezem, illetve a szövetségi edzővel, Szélesi Zoltánnal is néha németül beszélek, hiszen ő is beszéli a nyelvet. De azon vagyok, hogy lehetőleg mindig magyarul szólaljak meg.
Édesapám magyar, édesanyám német, és édesapám tanított meg a nyelvre, vele beszéltem gyerekkoromban.
Sok idő lesz most az összecsiszolódásra, hiszen majd csak szeptember 9-én rendezik a litvánok elleni Eb-selejtezős nyitányt. Mire számít addig a telki napokon?
Sok lehetőségünk lesz a gyakorlásra, remélhetőleg sok játékkal. A célom, hogy megmutassam a tudásomat az összetartáson.
Hogyan látja, milyen esélyekkel indul neki a selejtezőnek a magyar csapat?
Eddig csak egy edzésünk volt, de szerintem erős a keret. Ha csapatként jól játszunk, sikeresek lehetünk. Ami biztos: a játékosok egyéni képességei alapján megnyerhetjük az első meccset. Utána pedig hasonlóan jól kell folytatni a sorozatot.
U21-es válogatottunk szeptember 9-én megkezdi szereplését az Európa-bajnoki selejtező csoportjában, amelyben a mieinken kívül az ukrán, a horvát, a török és a litván együttes szerepel. A jövő őszig tartó sorozat végén a csoport első helyezettje kijut a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű korosztályos tornára, a második helyezett pótselejtezőn kap esélyt az Eb-részvételre (kivéve a kilenc csoportmásodik közül a legjobbat, amely a csoportelsőkkel együtt automatikusan csatlakozik az Eb-mezőnyhöz). A Szélesi Zoltán szövetségi edző vezette magyar válogatott a csoportküzdelmek első játéknapján szabadnapos lesz, majd szeptember 9-én, magyar idő szerint 18 órakor Litvániában, Druskininkai városában kezdi meg szereplését a házigazdák ellen.
A Frankfurt futballcsapatát jól ismeri Marco Rossi, az A-válogatott szövetségi kapitánya is, hiszen egy szezont az Eintrachtnál töltött labdarúgóként. Talán emiatt is különleges figyelem vetülhet Önre.
Hallottam róla, hogy ő is itt futballozott. Hogy emiatt jobban figyelne rám? Erről nem tudok. Mindenesetre az a célom, hogy előbb-utóbb megmutathassam magam a felnőtt válogatottban is.
Mennyire sajnálta, hogy ifjabb Lisztes Krisztián, akivel jó barátok lettek, egy időre biztosan elhagyta a csapatot? Hiszen kölcsönben a Ferencvárost erősíti a mostani szezonban.
Sokat beszéltem vele erről, de szerintem számára ez volt most a legjobb, ami történhetett. Sok sérülése volt Frankfurtban, ilyenkor talán jobb egyet visszalépni. Ha játszani fog és jól teljesít, akkor csak jól jöhet ki ebből a kölcsönszerződésből.
Önnel kapcsolatban pedig arról cikkeztek, hogy a másodosztályú Braunschweig és a Kiel is kölcsön szerette volna venni, míg az élvonalbeli Hoffenheim végleg leigazolta volna. Mennyire volt mehetnékje?
Elgondolkodtam azon, hogy kölcsönben távozzak. Az említett klubokkal nem jött össze, de még mindig nem biztos, hogy maradok, előfordulhat, hogy egy évig máshol futballozom majd. De számomra az is nagyon jó, ha maradok Frankfurtban, és akkor remélem, hogy nagyobb feladattal bíznak meg a csapatnál. De külföldi kölcsönszerződés is képben lehet még.
Akár Magyarország is?
Már akadt is két-három klub, amelyikkel tárgyaltunk.
Szívesen hazajönne egy időre? Egy 19 éves magyar játékos most kincset ér egy NB I-es klubnak a fiatalajánlás és az öt magyar játékosra vonatkozó, komoly bevételeket garantáló ajánlás miatt.
Szívesen élnék Magyarországon, szeretem az országot és a fővárost, Budapestet is. Hallottam én is, hogy a fiatal játékosok jobb eséllyel kerülhetnek csapatba az új szabály miatt, ezért jó lehetőség lenne számomra egy magyarországi kölcsönjáték.
A kispadon már rendre bevetésre vár az Eintracht nagycsapatánál. Hogyan érzi, ha mégis maradna, mikor jönne el az ön ideje?
Nehéz megmondani. Én azt gondoltam, hogy már eljött ennek az ideje. Az Európa-ligában is volt már két-három meccs, amikor arra számítottam, hogy becserélnek. Én jól edzek, és remélem, hogy nemsokára be is kerülök a csapatba.
Azt hogyan élte meg a kispadról, amikor a Frankfurt 2-0-ra legyőzte a Ferencvárost az Európa-ligában?
Lehetett látni, hogy a Frankfurt még egy kicsit jobb a Fradinál. Nekem nagyon jó volt a Fradi ellen a kispadon ülni és élvezni az egész játékot. A magyarokkal is sikerült röviden szót váltanom.
Szélső, csatár, középpályás, védő is volt már, már-már annyira univerzálisnak tűnik, mint Szoboszlai Dominik. Az ilyen játékosok az edzők kedvencei.
Régen csatár voltam és szélső, de most már inkább 6-os és belső védő posztokon vetnek be. De teljesen mindegy nekem, hogy hol játszat az edző, bárhol kész vagyok futballozni.
Mit gondol, kihez hasonlít a legjobban a játéka, vagy kihez szeretné, hogy hasonlítson?
A Manchester Cityből Rodrit említeném a védekező középpályás pozícióján. De Kimmich is nagyon tetszik a Bayern Münchenből, én is hasonlóan univerzális szeretnék lenni, és ott játszani, ahol a kvalitásaim a legjobban kijönnek.
Az U21-es frankfurti csapatban milyen élmények érték, mennyit fejlődött 19 éves korára?
Sokat jelentett számomra, mert ezek voltak az első lépéseim a felnőttfutballban. Tudom, hogy a negyedik liga nem a legerősebb, de ott is vannak jó játékosok, vannak szurkolók, és egy olyan fiatal játékos számára a legjobb lépés volt ott futballozni. Nagyon sokat tanultam belőle.
Mire gondolt, amikor 18 évesen már 2029-ig hosszabbított önnel a klub? Mit ígértek, mivel biztatták?
Nagyon boldog voltam, éreztem, hogy tényleg bíznak bennem. De mondták, lehet, még szükségem van 2-3 évre ahhoz, hogy bekerüljek az első csapatba. A legfontosabb üzenet a hosszabbításnak az volt, hogy bíznak bennem.
Timmo Hardung sportigazgató a nyugalmát, a stressztűrőképességét és az agresszivitását méltatta, amikor önről beszélt. Melyik erősségére szeretne még jobban építeni?
Consistency, van ilyen szó magyarul? Szóval a kiegyensúlyozottságra gondolok: minden meccsen ugyanolyan jó színvonalon, megbízhatóan szeretnék futballozni.
A klub „az Eintracht-út jelképeként” hivatkozott Önre. Hogyan éli meg, hogy egyszerre frankfurti nevelés és magyar válogatott játékos?
Mivel az U11-es korosztályban már itt futballoztam, ezért mondhatták ezt. Én mindig tudtam, hogy a magyar válogatottban akarok játszani. Remélem, hogy eljön az idő, amikor a felnőttben is lehetőséget kapok. Mindent megteszek azért, hogy a frankfurti első csapatba és a magyar A-válogatottba is bekerülhessek.
Hugo Ekitiké Frankfurtból a Liverpoolba igazolt, szívesen követné majd egyszer?
Igen, nagyon jó klub a Liverpool és nagyon szeretem. Természetesen azonnal igent mondanék a Liverpool hívására (nevet).