Tizenkilenc évesen most kapott először meghívót az U21-es válogatott keretébe. Hogyan sikerült az első találkozás a többiekkel? – kérdezte az Origo Sport Fenyő Noah-t.

Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Németh Hunival van a legjobb kapcsolatom, vele vagyok egy szobában, őt már az U19-es válogatottból és az U17-es Európa-bajnokságról is ismerem. Jó barátom, remekül megértjük egymást a pályán és azon kívül is.

Szépen lépeget előre a ranglétrán Fenyő Noah, 19 évesen már U21-es magyar válogatott és a Frankfurt felnőtt keretében is számolnak vele

instagram.com/noahfenyoe

Bár szinte tökéletesen beszél magyarul, Németországban nőtt fel, így magának kellett elsajátítania a nyelvet. A válogatottban csak a magyart használja?

Igyekszem csak magyarul beszélni.

Ha valamit nem jól mondok vagy nem értek, akkor megkérdezem, illetve a szövetségi edzővel, Szélesi Zoltánnal is néha németül beszélek, hiszen ő is beszéli a nyelvet. De azon vagyok, hogy lehetőleg mindig magyarul szólaljak meg.

Édesapám magyar, édesanyám német, és édesapám tanított meg a nyelvre, vele beszéltem gyerekkoromban.

Sok idő lesz most az összecsiszolódásra, hiszen majd csak szeptember 9-én rendezik a litvánok elleni Eb-selejtezős nyitányt. Mire számít addig a telki napokon?

Sok lehetőségünk lesz a gyakorlásra, remélhetőleg sok játékkal. A célom, hogy megmutassam a tudásomat az összetartáson.

Hogyan látja, milyen esélyekkel indul neki a selejtezőnek a magyar csapat?

Eddig csak egy edzésünk volt, de szerintem erős a keret. Ha csapatként jól játszunk, sikeresek lehetünk. Ami biztos: a játékosok egyéni képességei alapján megnyerhetjük az első meccset. Utána pedig hasonlóan jól kell folytatni a sorozatot.

Fenyő Noah programja az U21-esekkel U21-es válogatottunk szeptember 9-én megkezdi szereplését az Európa-bajnoki selejtező csoportjában, amelyben a mieinken kívül az ukrán, a horvát, a török és a litván együttes szerepel. A jövő őszig tartó sorozat végén a csoport első helyezettje kijut a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű korosztályos tornára, a második helyezett pótselejtezőn kap esélyt az Eb-részvételre (kivéve a kilenc csoportmásodik közül a legjobbat, amely a csoportelsőkkel együtt automatikusan csatlakozik az Eb-mezőnyhöz). A Szélesi Zoltán szövetségi edző vezette magyar válogatott a csoportküzdelmek első játéknapján szabadnapos lesz, majd szeptember 9-én, magyar idő szerint 18 órakor Litvániában, Druskininkai városában kezdi meg szereplését a házigazdák ellen.

A Frankfurt futballcsapatát jól ismeri Marco Rossi, az A-válogatott szövetségi kapitánya is, hiszen egy szezont az Eintrachtnál töltött labdarúgóként. Talán emiatt is különleges figyelem vetülhet Önre.

Hallottam róla, hogy ő is itt futballozott. Hogy emiatt jobban figyelne rám? Erről nem tudok. Mindenesetre az a célom, hogy előbb-utóbb megmutathassam magam a felnőtt válogatottban is.