A Ferencváros korábban a luxemburgi Racing FC Uniont és a fehérorosz Dinamo Minszket győzte le, egy héttel ezelőtt Oslóban pedig 3-0-s norvég siker született.

A kép csalóka: a mérkőzésen a Valerenga volt fölényben, nem a Ferencváros

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A Ferencváros az Európa Kupában folytatja

Az FTC így átkerült az Európa Kupa-selejtező második fordulójába, amelynek sorsolását pénteken 15 órától rendezik. A párharcok első mérkőzéseit október 7-8-án, a visszavágóit pedig egy héttel később játsszák.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Eredmény, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

FTC-Telekom - Valerenga FC (norvég) 1-2 (1-2)

az FTC gólszerzője: Nagy V. (22.)

továbbjutott: a Valerenga, kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel.