Gólt szerezni sikerült, továbbjutni nem. A Ferencváros 2-1-re kikapott a norvég Valerengától a női labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának csütörtöki visszavágóján, így kettős vereséggel búcsúzott.

A Ferencváros korábban a luxemburgi Racing FC Uniont és a fehérorosz Dinamo Minszket győzte le, egy héttel ezelőtt Oslóban pedig 3-0-s norvég siker született.

Budapest, 2025. szeptember 18. Nagy Vanessza, a Ferencváros (b) és Mawa Sesay (k), a Valerenga játékosa a női labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott FTC-Telekom - Valerenga FC mérkőzésen a III. kerületi TVE Sporttelepen 2025. szeptember 18-án. MTI/Bodnár Boglárka
A kép csalóka: a mérkőzésen a Valerenga volt fölényben, nem a Ferencváros
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A Ferencváros az Európa Kupában folytatja

Az FTC így átkerült az Európa Kupa-selejtező második fordulójába, amelynek sorsolását pénteken 15 órától rendezik. A párharcok első mérkőzéseit október 7-8-án, a visszavágóit pedig egy héttel később játsszák.

Budapest, 2025. szeptember 18. Fenyvesi Evelin, a Ferencváros (j) és Saedis Heidarsdottir, a Valerenga játékosa a női labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott FTC-Telekom - Valerenga FC mérkőzésen a III. kerületi TVE Sporttelepen 2025. szeptember 18-án. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Eredmény, selejtező, 3. forduló, visszavágó:
FTC-Telekom - Valerenga FC (norvég) 1-2 (1-2)
az FTC gólszerzője: Nagy V. (22.)
továbbjutott: a Valerenga, kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel.

