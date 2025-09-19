Háromhetes válogatott- és kupaszünet után folytatódott a labdarúgó Fizz Liga, amelynek hetedik fordulóját a Ferencváros és a Diósgyőr rangadója nyitotta meg. A párosítás különösen érdekesnek ígérkezett, hiszen az elmúlt másfél évtizedben a fővárosban többnyire a hazaiak domináltak, ugyanakkor a borsodiak tavaly már bizonyították, hogy képesek kellemetlen perceket okozni az FTC-nek. Mindkét csapat új igazolásokkal erősítette meg keretét a szünetben: a DVTK-ban a francia Yohan Croizet és az elefántcsontparti Aboubakar Keita mutatkozott be, míg a Fradinál a nigériai Bamidele Yusuf érkezett, aki máris letette névjegyét a Magyar Kupában. A találkozó így nemcsak a bajnoki pontok, hanem az új szerzemények bizonyítása szempontjából is komoly téttel bírt.
A Fradi rögtön magához ragadta a kezdeményezést, és a 9. percben rögtön óriási helyzetet puskázott el. Tóth Alex jobb oldali szöglete után Gartenmann remekül fejelt 8 méterről, és a léc alá tartó labdáját Sentic kapus elképesztő bravúrral a felső lécre tolta.
Ahogy teltek a percek, a Diósgyőr is kezdett magára találni, a 19. percben gólt is szereztek a vendégek, csakhogy Tamás Márk leshelyzetből vette be Dibusz kapuját.
Ezek után a magyar válogatott első számú csatára, Varga Barnabás villant kétszer is a 24-25. perc között, de mindkét kísérletét hárította a vendégek horvát kapusa.
Aztán lefagyott a Groupama Aréna 32. percben: Acolatse több hazai játékos mellől, a 16-os bal oldalról laposan középre lőtte a labdát, a jobb oldalon érkező, Szalait lefutó Babos Bence pedig közelről, Dibuszt megelőzve a hálóba passzolt (0-1).
Lesz ez még jobb, gondolhatták a fradisták, de nem így történt a folytatás. A szünet előtt, már a 48. percben Tóth Alex szöglete után Acolatse megszerezte a labdát, majd az egész pályán végigvezette a labdát, amelyet aztán elegánsan elhúzott Dibusz előtt, hogy aztán közelről a kapuba passzolhasson (0-2).
Robbie Keane csapata tehát hiába nyert 15-0-ra a hétközi, szarvaskendi kupameccsen, pocsék első félidőt produkált az NB I-ben, és ezt természetesen Robbie Keane sem nézhette tétlenül.
Nem kevesebb, mint négy játékos cserélt a szünetben: Nagy helyére Gruber érkezett, Kanikovszkit Abu Fani váltotta, Szalai Gábor helyére a szintén válogatott Ötvös Bence állt be, míg Keita helyén Makreckis folytatta.
A Fradi-fölénnyel nem volt gond, de a helyzetek csak nem jöttek, jött viszont az ötödik Keane-csere: Delét Pesics váltotta.
A szinte teljesen lecserélt csapat pedig szépíteni tudott, a 68. percben Gruber a 16-os jobb sarkánál kapott labdát, kissé beljebb lopakodott, majd ballal, laposan kilőtte a bal alsót (1-2).
A 77. percben rezdült a DVTK-háló, de maradt az 1-2. Egy bal oldalról érkező beadás után Varga csúsztatása után Pesics a kapuba fejelt, de csatártársa labdaérintésének a pillanatában lesen volt. A reklamáló Gruber egy sárgát is kapott.
A második félidő első diósgyőri akciója parádésra sikerült a 80. percben: lendületes támadás végén, elöl négy gyors passz után Acolatse lőtt 15 méterről, a balra vetődő Dibusznak minden tudására szükség volt.
Négy perccel a vége előtt már 17:2 volt a szögletarány a Fradi javára, de a gólokat illetően a DVTK állt jobban.
A játékvezető nyolc percet hosszabbított a második félidőben látott füstbombák miatt (le kellett ugyanis állítani egy kis időre a játékot), de Gruber számára elég volt két perc is: Abu Fani remek labdáját a válogatott fiatal támadója váltotta gólra 14 méterről, középről a jobb kapufa segítségével (2-2).
A hajrában óriási iramban küzdöttek még a felek, és főleg a Fradi támadott, de újabb gólt már nem sikerült szereznie.
Az utolsó puskaport Ötvös lőtte el, 15 méteres kapáslövése a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret.
A mérkőzést a helyszínen tekintette meg Marco Rossi szövetségi kapitány is a segítőivel, Grubernek pedig a duplája miatt nőhettek az esélyei, hogy Örményország ellen Varga Barnabást pótolhassa.
Fizz Liga, 7. forduló:
Ferencváros-Diósgyőri VTK 2-2 (0-2)
Groupama Aréna, 11 769 néző v.: Bogár
Ferencváros: Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. (Ötvös, a szünetben) - Keita (Makreckis, a szünetben) - Cadu, Tóth A., Kanichowsky (Abu Fani, a szünetben), Nagy B. (Gruber, a szünetben) - Varga B., Yusuf (Pesic, 64.)
Diósgyőr: Sentic - Gera D., Kecskés, Tamás, Demeter - Esiti, Vallejo - Babos (Jurek, 73.), Keita (Croizet, 83.), Sajbán (Saponjic, 69.) - Acolatse (Holdampf, 83.)
gól: Gruber (68., 91.), illetve Babos (33.), Acolatse (45+2.)
sárga lap: Gruber (77.), Ötvös (88.), illetve Sajbán (65.), Saponjic (75.)
szombaton játsszák:
Nyíregyháza Spartacus – Paksi FC 16.00
Kolorcity Kazincbarcika – Újpest FC 18.00
Puskás Akadémia – ETO FC Győr 20.15
vasárnap játsszák:
Kisvárda Master Good – Debreceni VSC 17.45
MTK Budapest – Zalaegerszeg 20.00
A tabella:
1. Paksi FC 6 4 2 - 18-9 14 pont
2. Ferencvárosi TC 6 3 2 1 14-6 11
3. Debreceni VSC 6 3 1 2 10-10 10
4. Puskás Akadémia FC 6 3 1 2 10-10 10
5. Kisvárda Master Good 5 3 1 1 7-8 10
6. ETO FC 5 2 3 - 13-7 9
7. Újpest FC 6 2 1 3 10-8 7
8. MTK Budapest 6 2 1 3 12-13 7
9. Diósgyőri VTK 7 1 4 2 12-16 7
10. Nyíregyháza Spartacus FC 6 1 1 4 7-14 4
11. Zalaegerszegi TE FC 6 - 4 2 10-14 4
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 5 - 1 4 4-12 1
A 8. forduló programja:
szeptember 26., péntek:
Újpest FC – Nyíregyháza Spartacus FC 20.00
szeptember 27., szombat:
Zalaegerszegi TE FC – Kolorcity Kazincbarcika SC 15.30
Diósgyőri VTK – Debreceni VSC 17.30
Paksi FC – Puskás Akadémia FC 20.00
szeptember 28., vasárnap:
MTK Budapest – Kisvárda Master Good 14.15
ETO FC – Ferencvárosi TC 18.00