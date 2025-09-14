A hétvégén rendezett harmadik forduló mérkőzései után kialakult a legjobb 32 mezőnye, az élvonalbeli csapatok közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és az Újpest is kiesett, míg az előző két sorozatban diadalmaskodó Paks, valamint a bajnoki címvédő Ferencváros is könnyedén vette a 3. fordulós akadályt.
Az M4 Sport stúdiójában vasárnap este kisorsolták a negyedik forduló párosításait. A nyolcaddöntőbe jutásért rendezendő párharcok közül kiemelkedik a Ferencváros és a Békéscsaba összecsapása, Robbie Keane vezetőedző együttese a Groupama Arénában játszik a másodosztályban szereplő lila-fehérekkel. A Paksi FC a harmadosztályban szereplő Martfűi LSE otthonában tehet egy újabb lépést a címvédés felé.
Két évvel korábban ZTE FC-Budafoki MTE kupadöntőt rendeztek a Puskás Arénában, akkor a zalaiak 2-0-ra nyertek, most újra összekerült a két csapat, de ezúttal Zalaegerszegen lesz a mérkőzés.
A forduló hivatalos játéknapja október 29., szerda, de a pontos időbeosztás később készül el. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer 15 perc hosszabbítás következik, majd, ha szükséges, a tizenegyesek döntenek.
A Magyar Kupa-döntőt május 9-én rendezik a Puskás Arénában.
Magyar Kupa, a 4. forduló párosítása:
Martfűi LSE (NB III)-Paksi FC
Debreceni EAC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II)
Majosi SE (NB III)-Videoton FC (NB II)
Kelen SC (megyei I.)-Kolorcity Kazincbarcikai SC
Vasas FC (NB II)-Mezőörs KSE (megyei I.)
Debreceni VSC-Budapest Honvéd (NB II)
ETO FC Győr-Pilisi LK (megyei I.)
Karcagi SC (NB II)-Aqvital FC Csákvár (NB II)
HR-Rent Kozármisleny (NB II) - ESMTK (NB III)
Kecskeméti TE (NB II)-Tiszafüredi VSE (NB III)
MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry (NB II)
Diósgyőri VTK - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
III. Kerületi TVE (NB III)-Soroksár SC (NB II)
FC Ajka (NB II)-Tiszakécskei LC (NB II)
Zalaegerszeg-Budafoki MTE (NB II)
Ferencváros-Békéscsaba 1912 Előre (NB II)