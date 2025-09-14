A hétvégén rendezett harmadik forduló mérkőzései után kialakult a legjobb 32 mezőnye, az élvonalbeli csapatok közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és az Újpest is kiesett, míg az előző két sorozatban diadalmaskodó Paks, valamint a bajnoki címvédő Ferencváros is könnyedén vette a 3. fordulós akadályt.

A Ferencváros az NB III-as Békéscsabát fogadja a Magyar Kupa következő fordulójában

Fotó: fradi.hu

​A Ferencváros NB III-as csapattal játszik majd

Az M4 Sport stúdiójában vasárnap este kisorsolták a negyedik forduló párosításait. A nyolcaddöntőbe jutásért rendezendő párharcok közül kiemelkedik a Ferencváros és a Békéscsaba összecsapása, Robbie Keane vezetőedző együttese a Groupama Arénában játszik a másodosztályban szereplő lila-fehérekkel. A Paksi FC a harmadosztályban szereplő Martfűi LSE otthonában tehet egy újabb lépést a címvédés felé.

Két évvel korábban ZTE FC-Budafoki MTE kupadöntőt rendeztek a Puskás Arénában, akkor a zalaiak 2-0-ra nyertek, most újra összekerült a két csapat, de ezúttal Zalaegerszegen lesz a mérkőzés.

A forduló hivatalos játéknapja október 29., szerda, de a pontos időbeosztás később készül el. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer 15 perc hosszabbítás következik, majd, ha szükséges, a tizenegyesek döntenek.

A Magyar Kupa-döntőt május 9-én rendezik a Puskás Arénában.

Magyar Kupa, a 4. forduló párosítása:

Martfűi LSE (NB III)-Paksi FC

Debreceni EAC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II)

Majosi SE (NB III)-Videoton FC (NB II)

Kelen SC (megyei I.)-Kolorcity Kazincbarcikai SC

Vasas FC (NB II)-Mezőörs KSE (megyei I.)

Debreceni VSC-Budapest Honvéd (NB II)

ETO FC Győr-Pilisi LK (megyei I.)

Karcagi SC (NB II)-Aqvital FC Csákvár (NB II)

HR-Rent Kozármisleny (NB II) - ESMTK (NB III)

Kecskeméti TE (NB II)-Tiszafüredi VSE (NB III)

MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry (NB II)

Diósgyőri VTK - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

III. Kerületi TVE (NB III)-Soroksár SC (NB II)

FC Ajka (NB II)-Tiszakécskei LC (NB II)

Zalaegerszeg-Budafoki MTE (NB II)

Ferencváros-Békéscsaba 1912 Előre (NB II)