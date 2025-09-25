Live
A csereként beállt Pesics 94. percben szerzett góljával 1-1-es döntetlenre mentette a magyar bajnok a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-mérkőzést, így sikerült pontszerzéssel kezdeni az alapszakaszt. A Ferencváros a 38. perctől emberhátrányban játszott, de amikor a csehek már elhitték, hogy nyertek, akkor jött a kispadról Pesics.

Csütörtök este újra európai főtáblás mérkőzésre készülhetett a Ferencváros, az Európa-liga alapszakaszának a nyitányán a cseh Viktoria Plzen várt Robbie Keane csapatára. Az ír vezetőedző háromvédős rendszerben küldte harcba csapatát a Groupama Arénában, és a szurkolók nagy örömére Varga Barnabás mellett a Diósgyőr ellen csereként duplázó Gruber Zsombor a kezdőben kapott lehetőséget. Rajtuk kívül három további magyar is esélyhez jutott: Dibusz Dénes a kapuban, Ötvös Bence és Tóth Alex pedig a középpályán.

A hangulat nagyon rendben volt, a Ferencváros meccsrajtja már kevésbé
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A Fradi februárban otthon 1-0-ra nyert, majd idegenben 3-0-ra kikapott a csehektől, akkor már az EL-nyolcaddöntőbe jutás volt a tét. Az aréna körül megfordult szurkolók érdeklődésünkre arról beszéltek, hogy nem tudnak elképzelni semmilyen más eredményt, csakis a győzelmet, egyedül a különbségben nem értettek teljesen egyet a fanatikusok: a legtöbben 1-0-ra és 2-1-re tippeltek, de volt olyan, aki 3-0-s diadalra számított. A gólokat Varga Barnabástól várták a legtöbben, de érezhető volt, hogy Tóth Alex is kezd hasonlóan nagy kedvenccé válni. 

Telt ház, bátor cseh kezdés

A drukkerek varázslatos hangulatot teremtettek a stadionban, így minden adott volt a jó kezdéshez.

Az első helyzet mégis a csehek előtt adódott, Doski balról érkező lapos középre adását a túloldalon érkező Memic alig lőtte mellé. 

A csehek meglepően bátran kezdtek, a Fradit hihetetlen hangerővel biztató B-közép sem zavarta őket az első félidőben, sőt: a 8. percben Memic távoli löketénél Dibusznak kellett résen lennie.

A 10. percben meg is jött a cseh drukkerek hangja, akik „Sex, sex, sex on the beach”-kiabálással próbálták még jobban feltüzelni a játékosokat.

A csehek villámrajtot vettek, a Keane-csapat pedig szerette volna megváltoztatni a játék képét, de közben hátul kinyílt, és ez lett a veszte. A 16. percben egy villámgyors kontra után Doski hozta játékba Durosinmit, aki egy csel után 17 méterről parádés gólt ragasztott Dibusz kapujába (0-1). 

Ferencvárosi TC – Plzen, FradiPlzen, FTC, Ferencváros, FC Viktoria Plzen, Európa-liga, főtábla, 1. forduló, foci, labdarúgás, Groupama Aréna, Budapest, 2025.09.25.
Mintha többen lettek volna a pályán a csehek
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Az FTC mintha kissé tanácstalan lett volna ekkor, Raemaekers például többször is teljesen vakon szabadított fel, mintha az eredményt kellett volna tartani.

Az első fél órában nem volt helyzete a Fradinak, sovány vigasz, hogy a 32. percben Keita - akinek ez volt az 50. európai kupameccse - 17 méterről Jedlicka kapuja mellé lőtt.

Tíz játékossal folytatta a Ferencváros

A meccs a félidő végéhez közeledve igencsak leült, nem így a cseh drukkerek, akik közül a legbátrabbak a hűvös budapesti este ellenére félmeztelenül buzdították a Viktoriát.

A Fradi már többször is labdát veszített a csehek térfelén, és ez így történt a 38. percben is, csakhogy Makreckis ezt nem fogadta el, és visszahúzta Vydrát.

Mivel már a 10. percben is kapott egy sárgát, most pedig még egyet, ezért kiállítás lett a lett sorsa. Ezzel rendkívül nehéz helyzetbe hozta csapatát, amely már eddig sem volt a helyzet magaslatán.

A 16 117 néző többsége nem volt boldog, de a Fradi-szurkolók nem adták fel, és a félidő lefújásakor azt kiabálták, hogy „Mindent bele!”.

Ferencvárosi TC – Plzen, FradiPlzen, FTC, Ferencváros, FC Viktoria Plzen, Európa-liga, főtábla, 1. forduló, foci, labdarúgás, Groupama Aréna, Budapest, 2025.09.25.
Makreckis nehéz helyzetbe hozta a Fradit a kiállításával
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Grubert is lehozta a szünetben Keane

Robbie Keane a Diósgyőr ellen, a szünetben négyet cserélt 0-2-es állásnál, most csak két helyen változtatott: Gruber helyére a Plzentől érkezett Cadu, Keita helyére pedig Kanikovszki érkezett.

A változtatások dacára sem lehetett látni, hogy jól fog kijönni ebből a meccsből a Fradi, nem úgy tűnt, hogy az emberhátrányt ki lehet egyenlíteni a gondolkodásban és sebességben egyaránt gyorsabbnak tűnő csehek ellen.

A vendégek természetesen elégedettek voltak az eredménnyel, de a „legjobb védekezés a támadás”-elvet követve igyekezték kézben tartan a mérkőzést, és megtartani az előnyt.

Az 51. percben Vydra tesztelte távolról Dibuszt, majd nem sokkal később Dweh 17 méterről lőtt alig mellé. Ezek a helyzetek is mutatták, hogy innen maximum egy egyéni villanással lehet a Fradinak esélye az egyenlítésre.  

Aztán jött is a villanás, de Ötvös 8 méteres perdítése centikkel a kapu fölé szállt.

Ferencvárosi TC – Plzen, FradiPlzen, FTC, Ferencváros, FC Viktoria Plzen, Európa-liga, főtábla, 1. forduló, foci, labdarúgás, Groupama Aréna, Budapest, 2025.09.25.
A hajrára felpörgött a 10 emberrel küzdő Fradi
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Az utolsó szűk fél órára igencsak megemberelte magát a magyar bajnok.

A csereként beállt Josephet elkaszálta Jemelka, és a hazai szurkolók nagy felháborodására csak sárga lapot kapott. Ennél nagyobb baj, hogy Tóth Alex 20 méteres szabadrúgásból a sorfalba bombázta a labdát. 

A nagy Fradi-akarás persze veszélyt is hordozott magában: a másik oldalon Adu megverte egy az egyben Raemaekerst, majd 14 méterről a kapu mellé lőtt.

A stadion zúgott, persze, főleg a zöld-fehér szurkolók miatt (a csehek is jól nyomták egyébként), a jól ismert rigmus („Lőjetek egy gólt!”) után pedig még tehetett egy próbát az egyenlítésre a csereként beállt Pesics és Levi, a kispadra pedig Ötvös és Tóth Alex ülhettek le.

Keane húzása bejött, de még mennyire! Kanikovszki tekert be egy labdát balról, a berobbanó cserecsatár pedig hét méterről átcsúsztatta a labdát a rosszul kimozduló kapus fölött (1-1). Ezzel 1-1 a vége, sikerült megmenteni ezt a sokáig borzasztóan kinéző meccset.

Megvan az első pont!

A Ferencváros így egy pontot szerzett az alapszakasz nyitányán. A legutóbbi sorozatban 12 pontot szerzett a Fradi, és ugye éppen a Plzen ütötte el a nyolcaddöntőtől tavasszal.

Ferencvárosi TC – Plzen, FradiPlzen, FTC, Ferencváros, FC Viktoria Plzen, Európa-liga, főtábla, 1. forduló, foci, labdarúgás, Groupama Aréna, Budapest, 2025.09.25.
Fotó: Ladóczki Balázs

Ami biztos, a lebonyolítás szerint a főtáblás küzdelmek első nyolc helyezettje jut egyenes ágon a legjobb 16 közé, a 9-24. helyezettek pedig rájátszásban küzdenek meg egymással - oda-visszavágós párharcokban - a nyolcaddöntőbe kerülésért.

A magyar bajnoki címvédő a következő héten a belga Genk, majd a harmadik fordulóban, október 23-án a Red Bull Salzburg vendége lesz, november elején pedig a bolgár Ludogorecet fogadja. Később a Fenerbahcéval és a Nottingham Foresttel idegenben, a Glasgow Rangersszel és a Panathinaikosszal otthon találkozik az FTC.

