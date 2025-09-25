Csütörtök este újra európai főtáblás mérkőzésre készülhetett a Ferencváros, az Európa-liga alapszakaszának a nyitányán a cseh Viktoria Plzen várt Robbie Keane csapatára. Az ír vezetőedző háromvédős rendszerben küldte harcba csapatát a Groupama Arénában, és a szurkolók nagy örömére Varga Barnabás mellett a Diósgyőr ellen csereként duplázó Gruber Zsombor a kezdőben kapott lehetőséget. Rajtuk kívül három további magyar is esélyhez jutott: Dibusz Dénes a kapuban, Ötvös Bence és Tóth Alex pedig a középpályán.

A hangulat nagyon rendben volt, a Ferencváros meccsrajtja már kevésbé

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A Fradi februárban otthon 1-0-ra nyert, majd idegenben 3-0-ra kikapott a csehektől, akkor már az EL-nyolcaddöntőbe jutás volt a tét. Az aréna körül megfordult szurkolók érdeklődésünkre arról beszéltek, hogy nem tudnak elképzelni semmilyen más eredményt, csakis a győzelmet, egyedül a különbségben nem értettek teljesen egyet a fanatikusok: a legtöbben 1-0-ra és 2-1-re tippeltek, de volt olyan, aki 3-0-s diadalra számított. A gólokat Varga Barnabástól várták a legtöbben, de érezhető volt, hogy Tóth Alex is kezd hasonlóan nagy kedvenccé válni.

Telt ház, bátor cseh kezdés

A drukkerek varázslatos hangulatot teremtettek a stadionban, így minden adott volt a jó kezdéshez.

Az első helyzet mégis a csehek előtt adódott, Doski balról érkező lapos középre adását a túloldalon érkező Memic alig lőtte mellé.

A csehek meglepően bátran kezdtek, a Fradit hihetetlen hangerővel biztató B-közép sem zavarta őket az első félidőben, sőt: a 8. percben Memic távoli löketénél Dibusznak kellett résen lennie.

A 10. percben meg is jött a cseh drukkerek hangja, akik „Sex, sex, sex on the beach”-kiabálással próbálták még jobban feltüzelni a játékosokat.

A csehek villámrajtot vettek, a Keane-csapat pedig szerette volna megváltoztatni a játék képét, de közben hátul kinyílt, és ez lett a veszte. A 16. percben egy villámgyors kontra után Doski hozta játékba Durosinmit, aki egy csel után 17 méterről parádés gólt ragasztott Dibusz kapujába (0-1).

Mintha többen lettek volna a pályán a csehek

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Az FTC mintha kissé tanácstalan lett volna ekkor, Raemaekers például többször is teljesen vakon szabadított fel, mintha az eredményt kellett volna tartani.