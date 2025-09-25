Csütörtök este újra európai főtáblás mérkőzésre készülhetett a Ferencváros, az Európa-liga alapszakaszának a nyitányán a cseh Viktoria Plzen várt Robbie Keane csapatára. Az ír vezetőedző háromvédős rendszerben küldte harcba csapatát a Groupama Arénában, és a szurkolók nagy örömére Varga Barnabás mellett a Diósgyőr ellen csereként duplázó Gruber Zsombor a kezdőben kapott lehetőséget. Rajtuk kívül három további magyar is esélyhez jutott: Dibusz Dénes a kapuban, Ötvös Bence és Tóth Alex pedig a középpályán.
A Fradi februárban otthon 1-0-ra nyert, majd idegenben 3-0-ra kikapott a csehektől, akkor már az EL-nyolcaddöntőbe jutás volt a tét. Az aréna körül megfordult szurkolók érdeklődésünkre arról beszéltek, hogy nem tudnak elképzelni semmilyen más eredményt, csakis a győzelmet, egyedül a különbségben nem értettek teljesen egyet a fanatikusok: a legtöbben 1-0-ra és 2-1-re tippeltek, de volt olyan, aki 3-0-s diadalra számított. A gólokat Varga Barnabástól várták a legtöbben, de érezhető volt, hogy Tóth Alex is kezd hasonlóan nagy kedvenccé válni.
A drukkerek varázslatos hangulatot teremtettek a stadionban, így minden adott volt a jó kezdéshez.
Az első helyzet mégis a csehek előtt adódott, Doski balról érkező lapos középre adását a túloldalon érkező Memic alig lőtte mellé.
A csehek meglepően bátran kezdtek, a Fradit hihetetlen hangerővel biztató B-közép sem zavarta őket az első félidőben, sőt: a 8. percben Memic távoli löketénél Dibusznak kellett résen lennie.
A 10. percben meg is jött a cseh drukkerek hangja, akik „Sex, sex, sex on the beach”-kiabálással próbálták még jobban feltüzelni a játékosokat.
A csehek villámrajtot vettek, a Keane-csapat pedig szerette volna megváltoztatni a játék képét, de közben hátul kinyílt, és ez lett a veszte. A 16. percben egy villámgyors kontra után Doski hozta játékba Durosinmit, aki egy csel után 17 méterről parádés gólt ragasztott Dibusz kapujába (0-1).
Az FTC mintha kissé tanácstalan lett volna ekkor, Raemaekers például többször is teljesen vakon szabadított fel, mintha az eredményt kellett volna tartani.
Az első fél órában nem volt helyzete a Fradinak, sovány vigasz, hogy a 32. percben Keita - akinek ez volt az 50. európai kupameccse - 17 méterről Jedlicka kapuja mellé lőtt.
A meccs a félidő végéhez közeledve igencsak leült, nem így a cseh drukkerek, akik közül a legbátrabbak a hűvös budapesti este ellenére félmeztelenül buzdították a Viktoriát.
A Fradi már többször is labdát veszített a csehek térfelén, és ez így történt a 38. percben is, csakhogy Makreckis ezt nem fogadta el, és visszahúzta Vydrát.
Mivel már a 10. percben is kapott egy sárgát, most pedig még egyet, ezért kiállítás lett a lett sorsa. Ezzel rendkívül nehéz helyzetbe hozta csapatát, amely már eddig sem volt a helyzet magaslatán.
A 16 117 néző többsége nem volt boldog, de a Fradi-szurkolók nem adták fel, és a félidő lefújásakor azt kiabálták, hogy „Mindent bele!”.
Robbie Keane a Diósgyőr ellen, a szünetben négyet cserélt 0-2-es állásnál, most csak két helyen változtatott: Gruber helyére a Plzentől érkezett Cadu, Keita helyére pedig Kanikovszki érkezett.
A változtatások dacára sem lehetett látni, hogy jól fog kijönni ebből a meccsből a Fradi, nem úgy tűnt, hogy az emberhátrányt ki lehet egyenlíteni a gondolkodásban és sebességben egyaránt gyorsabbnak tűnő csehek ellen.
A vendégek természetesen elégedettek voltak az eredménnyel, de a „legjobb védekezés a támadás”-elvet követve igyekezték kézben tartan a mérkőzést, és megtartani az előnyt.
Az 51. percben Vydra tesztelte távolról Dibuszt, majd nem sokkal később Dweh 17 méterről lőtt alig mellé. Ezek a helyzetek is mutatták, hogy innen maximum egy egyéni villanással lehet a Fradinak esélye az egyenlítésre.
Aztán jött is a villanás, de Ötvös 8 méteres perdítése centikkel a kapu fölé szállt.
Az utolsó szűk fél órára igencsak megemberelte magát a magyar bajnok.
A csereként beállt Josephet elkaszálta Jemelka, és a hazai szurkolók nagy felháborodására csak sárga lapot kapott. Ennél nagyobb baj, hogy Tóth Alex 20 méteres szabadrúgásból a sorfalba bombázta a labdát.
A nagy Fradi-akarás persze veszélyt is hordozott magában: a másik oldalon Adu megverte egy az egyben Raemaekerst, majd 14 méterről a kapu mellé lőtt.
A stadion zúgott, persze, főleg a zöld-fehér szurkolók miatt (a csehek is jól nyomták egyébként), a jól ismert rigmus („Lőjetek egy gólt!”) után pedig még tehetett egy próbát az egyenlítésre a csereként beállt Pesics és Levi, a kispadra pedig Ötvös és Tóth Alex ülhettek le.
Keane húzása bejött, de még mennyire! Kanikovszki tekert be egy labdát balról, a berobbanó cserecsatár pedig hét méterről átcsúsztatta a labdát a rosszul kimozduló kapus fölött (1-1). Ezzel 1-1 a vége, sikerült megmenteni ezt a sokáig borzasztóan kinéző meccset.
A Ferencváros így egy pontot szerzett az alapszakasz nyitányán. A legutóbbi sorozatban 12 pontot szerzett a Fradi, és ugye éppen a Plzen ütötte el a nyolcaddöntőtől tavasszal.
Ami biztos, a lebonyolítás szerint a főtáblás küzdelmek első nyolc helyezettje jut egyenes ágon a legjobb 16 közé, a 9-24. helyezettek pedig rájátszásban küzdenek meg egymással - oda-visszavágós párharcokban - a nyolcaddöntőbe kerülésért.
A magyar bajnoki címvédő a következő héten a belga Genk, majd a harmadik fordulóban, október 23-án a Red Bull Salzburg vendége lesz, november elején pedig a bolgár Ludogorecet fogadja. Később a Fenerbahcéval és a Nottingham Foresttel idegenben, a Glasgow Rangersszel és a Panathinaikosszal otthon találkozik az FTC.