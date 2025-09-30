A Ferencváros jelenleg a belga Genk elleni Európa-liga találkozóra készül, de a szurkolóknak már nem kell sokat várni a szezon első Újpest elleni rangadójára sem.
Az MLSZ honlapjának híre szerint a Fizz Liga tizedik fordulójában a jelenlegi listavezető Paks a harmadik Debrecent fogadja október 18-án. A 12. körben, vagyis november elsején rendezik a Fradi és az MTK összecsapását, azaz az örökrangadót. Ugyancsak eldőlt, hogy a címvédő zöld-fehérek majd a tizedik körben október 19-én, vasárnap este lépnek pályára az ősi rivális Újpest vendégeként – írja az MTI.
10. forduló:
11. forduló:
12. forduló:
Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 20.00
Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC 13.15
ETO FC–Paksi FC 15.30
Ferencvárosi TC–MTK Budapest 20.00
Diósgyőri VTK–Újpest FC 15.30
Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 18.00
13. forduló:
Újpest FC–ETO FC 12.45
Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 14.45
Paksi FC–Kisvárda Master Good 19.15
MTK Budapest–Debreceni VSC 12.45
Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC 15.15
Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC 17.30