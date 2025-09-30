A Ferencváros jelenleg a belga Genk elleni Európa-liga találkozóra készül, de a szurkolóknak már nem kell sokat várni a szezon első Újpest elleni rangadójára sem.

A címvédő Ferencváros legutóbb a Győr otthonában tudott nyerni

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Október 19-én látogat a Ferencváros az Újpesthez

Az MLSZ honlapjának híre szerint a Fizz Liga tizedik fordulójában a jelenlegi listavezető Paks a harmadik Debrecent fogadja október 18-án. A 12. körben, vagyis november elsején rendezik a Fradi és az MTK összecsapását, azaz az örökrangadót. Ugyancsak eldőlt, hogy a címvédő zöld-fehérek majd a tizedik körben október 19-én, vasárnap este lépnek pályára az ősi rivális Újpest vendégeként – írja az MTI.

10. forduló:

október 18., szombat:

MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 14.00

Paksi FC–Debreceni VSC 16.15

ETO FC–Diósgyőri VTK 20.30

október 19., vasárnap:

Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good 13.15

Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 15.30

Újpest FC–Ferencvárosi TC 18.00

11. forduló:

október 25., szombat:

Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 14.30

Diósgyőri VTK–Paksi FC 17.00

Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 19.30

október 26., vasárnap:

Kisvárda Master Good–ETO FC 12.45

Debreceni VSC–Újpest FC 15.00

Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 17.30

12. forduló:

október 31., péntek:

Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 20.00

november 1., szombat:

Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC 13.15

ETO FC–Paksi FC 15.30

Ferencvárosi TC–MTK Budapest 20.00

november 2., vasárnap:

Diósgyőri VTK–Újpest FC 15.30

Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 18.00

13. forduló:

november 8., szombat:

Újpest FC–ETO FC 12.45

Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 14.45

Paksi FC–Kisvárda Master Good 19.15

november 9., vasárnap:

MTK Budapest–Debreceni VSC 12.45

Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC 15.15

Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC 17.30