Nagy a baj: atom-tengeralattjárók jelentek meg az orosz partoknál

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) versenybizottsága elkészítette a Fizz Liga 10-13. fordulójának programját. Így többek között az is kiderült, hogy a címvédő Ferencváros mikor csap össze az ősi rivális Újpesttel.

A Ferencváros jelenleg a belga Genk elleni Európa-liga találkozóra készül, de a szurkolóknak már nem kell sokat várni a szezon első Újpest elleni rangadójára sem.

A címvédő Ferencváros legutóbb a Győr otthonában tudott nyerni
Október 19-én látogat a Ferencváros az Újpesthez

Az MLSZ honlapjának híre szerint a Fizz Liga tizedik fordulójában a jelenlegi listavezető Paks a harmadik Debrecent fogadja október 18-án. A 12. körben, vagyis november elsején rendezik a Fradi és az MTK összecsapását, azaz az örökrangadót. Ugyancsak eldőlt, hogy a címvédő zöld-fehérek majd a tizedik körben október 19-én, vasárnap este lépnek pályára az ősi rivális Újpest vendégeként – írja az MTI.

10. forduló:

  • október 18., szombat:
    MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 14.00 
    Paksi FC–Debreceni VSC 16.15 
    ETO FC–Diósgyőri VTK 20.30
  • október 19., vasárnap:
    Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good 13.15 
    Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 15.30 
    Újpest FC–Ferencvárosi TC 18.00 

11. forduló:

  • október 25., szombat:
    Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 14.30 
    Diósgyőri VTK–Paksi FC 17.00
    Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 19.30
  • október 26., vasárnap:
    Kisvárda Master Good–ETO FC 12.45 
    Debreceni VSC–Újpest FC 15.00 
    Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 17.30 

12. forduló:

  • október 31., péntek:

Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 20.00

  • november 1., szombat:

Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC 13.15 
ETO FC–Paksi FC 15.30 
Ferencvárosi TC–MTK Budapest 20.00 

  • november 2., vasárnap:

Diósgyőri VTK–Újpest FC 15.30 
Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 18.00

13. forduló:

  • november 8., szombat:

Újpest FC–ETO FC 12.45 
Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 14.45 
Paksi FC–Kisvárda Master Good 19.15

  • november 9., vasárnap:

MTK Budapest–Debreceni VSC 12.45
Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC 15.15 
Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC 17.30

