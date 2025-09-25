Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!
Ladra bal oldali beadása veszélyes csapódott, de Dibusz remek ütemben érkezett ki a kapujából és lehúzta a labdát.
A 31. percben Tóth Alex jobb oldali szabadrúgását kifejelték az érkező Gruber elé, a kipattanót Keita próbálta meg kapásból visszalőni, de nem találta el a kaput.
A 27. percben járunk, a magyar bajnokcsapat 58%-ban birtokolja a labdát, de kapura lövése nem volt még a Viktoria Plzen ellen.
A 23. percben egy jobb oldali beadás után Durosinmi fejelt bele Gartenmann vállába, de továbbra sem kapja meg a második sárga lapját.
Egy jobb oldali beadás után a sárga lapos Durosinmi ütközött Gartenmannal, de a Plzen játékosa megúszta figyelmeztetéssel.
A 16. percben az imént sárga lapot kapó Durosinmi indult meg a kapu felé, egy az egyben kibillentette Cissét, majd 16 méterről védhetetlen gólt bombázott a jobb felső sarokba (0-1).
Gruber ment el a bal szélen, a beadására Makreckis érkezett a hosszún, de az utolsó pillanatban menteni tudta előle.
A 14. percben a Plzen is sárga lapot kapott, miután Durosinmi rátartott Ötvös Bence lábára.
A 12. percben járunk, a Fradi pedig egyre feljebb tolja a védekezését, a Plzen továbbra is kontrákra játszik.
A 10. percben Makreckis kapott sárga lapot, miután letalpalta Doskit.
A 8. percben egy szöglet után Memic érkezett a lecsorgóra, a Plzen játékosa 16 méterről kapásból lőtt, de Dibusz könnyedén védett.
A magyar bajnokcsapat nagyon agresszíven kezdte a meccset, Robbie Keane együttese próbál az ellenfél térfelén labdát szerezni.
A negyedik percben járunk. A Fradinál többet van a labda, a magyar bajnokcsapat a saját térfelén gurigázik, a cseh együttese mélyen visszahúzódva, kontrajátékéra rendezkedett be.
Az első perc végén egy balról belőtt labda elsuhant a Fradi védői előtt, a hosszún Memic érkezett, aki hét méterről teljesen üresen lőhetett, de szerencsére a kapu mellé helyezett.
A Fradi indította útjára a labdát.
Szól az Európa-liga himnusza a Groupama Arénában.
A mérkőzés játékvezetője a holland Sander van der Eijk lesz.
Ferencváros: Dibusz - Gartenmann, Cissé, Raemaekers - Makreckis, Tóth A., Ötvös, Keita, O’Dowda - Gruber, Varga B.
Viktoria Plzen: Jedlička - Jemelka, Paluska, Dweh - Memic, Cerv, Souaré - Ladra - Vydra, Durosinmi.
Dibusz Dénes, a Fradi kapusa elmondta, hat év európai kupatapasztalattal a hátuk mögött valamivel nyugodtabban tudnak készülni egy Európa-liga főtáblás szereplésre, de akárcsak az első ilyen alkalommal, most is nagyobb a várakozás és felfokozottabb a hangulat.
„Természetesen mindenki szeretne jó teljesítményt nyújtani, mert nagyon fontos lenne, hogy itthon, jó játékkal és győzelemmel tudjuk indítani az alapszakaszt. Ez nagy lökést adna a csapatnak” – vélekedett a 34 éves kapusa, aki szerint mind a Fradinak, mind pedig a Plzennek segítség, hogy néhány hónappal ezelőtt már találkoztak egymással, ugyanakkor mindkét csapatnál történtek azóta változások.
„Nálunk talán nagyobbak, hiszen akkor a vezetőedzőnk csak néhány hete volt velünk, és szinte minden csapatrész átalakult azóta, amelynek eredményeként más játékot tudunk játszani és más képet mutat a csapat” – fogalmazott Dibusz, aki hozzátette: a februári párharcban megszerzett tapasztalataikat most fel kell használniuk annak érdekében, hogy csütörtök este a győzelemért lépjenek pályára a cseh riválissal szemben.
A Szerencsejáték Zrt. szerdai közleménye szerint a sportfogadók több mint háromnegyede arra számít, hogy a Ferencváros győzelemmel rajtol, de a játékosok nemcsak a csütörtöki találkozóval kapcsolatosan optimisták: a fővárosi zöld-fehérek alapszakaszból való továbbjutását ugyanis 92 százalékuk veszi biztosra. A főtáblán a fogadók többsége szerint legalább 10 pontot szerez az FTC, aki pedig úgy gondolja, hogy akár meg is nyerheti az El-t a IX. kerületi csapat, az 200-as nyereményszorzóval teheti meg tétjét erre az opcióra.
A mérkőzést megelőző szerdai sajtótájékoztatón Robbie Keane, a Fradi edzője azt mondta, bizonyos szempontból jobb a helyzetük, mint volt februárban, amikor az El nyolcaddöntőjébe kerülésért vívtak párharcot a cseh együttessel, ugyanakkor azóta érkeztek új játékosok, akiknek a beépítése még mindig folyamatban van, ehhez pedig időre van szükség.
„Összességében viszont most erősebb a keretünk, mint februárban volt. A mostani ellenfelünk fizikális szempontból rendkívül felkészült, a játékosaik kiválóan érkeznek a lecsorgókra, a második labdákra, de ismerjük őket és kielemeztük a játékukat. Olyan edzőnek tartom magam, akinek a csapata játszani szereti a futballt, ehhez pedig az is kell, hogy mi irányítsuk a játékot. Ez lesz a célunk, de ebben a tekintetben kulcsfontosságú az egy az egy elleni párharcok megnyerése, elsősorban a pálya középső részén” – fogalmazott a Fradi edzője, aki hozzátette, hogy nem számít könnyű mérkőzésre, mert a Plzent kemény, szervezett, jó edzővel rendelkező csapatnak tartja.
A Ferencváros a Diósgyőr elleni 2-2-es döntetlennel készült fel a Plzen elleni európai kupameccsre: múlt pénteken a Groupama Arénában már kétgólos előnyben volt a miskolci együttes, majd a szünetben csereként beállt Gruber Zsombor duplájával tartott végül otthon egy pontot az FTC. A Plzennek rosszabbul sikerült a legutóbbi bajnoki meccse, szombaton 2-1-es vereséget szenvedett a Sparta Praha otthonában, ráadásul a találkozó utolsó 15 percét emberhátrányban játszotta le.
A Plzen a cseh bajnokság legutóbbi idényében másodikként végzett, így indulhatott a BL-selejtezőben, ahol a svájci Servette kiejtése után a Glasgow Rangers már túl nagy falatnak bizonyult a számára és átkerült az Európa-ligába.
A Bajnokok Ligája főtáblájáról a playoff-körben lemaradó Fradi az El előző kiírásában 12 pontot gyűjtött az alapszakaszban, ez pedig bőven elegendőnek bizonyult a továbbjutáshoz, ugyanakkor két további pont megszerzésével már egyenes ágon nyolcaddöntős lett volna az együttes.
A mostani sorozatban sem kedvezőbb a Fradi sorsolása, nagyjából ugyanolyan erőt képviselő ellenfelekkel szemben kell összeszednie várhatóan minimálisan 10 pontot, az előző idényben ugyanis legalább ennyi kellett ahhoz, hogy egy csapat az első 24-ben zárjon.