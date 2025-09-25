Dibusz Dénes, a Fradi kapusa elmondta, hat év európai kupatapasztalattal a hátuk mögött valamivel nyugodtabban tudnak készülni egy Európa-liga főtáblás szereplésre, de akárcsak az első ilyen alkalommal, most is nagyobb a várakozás és felfokozottabb a hangulat.

Dibusz Dénes a Fradi egyik legrutinosabb játékosa

Fotó: Illyés Tibor/MTI

„Természetesen mindenki szeretne jó teljesítményt nyújtani, mert nagyon fontos lenne, hogy itthon, jó játékkal és győzelemmel tudjuk indítani az alapszakaszt. Ez nagy lökést adna a csapatnak” – vélekedett a 34 éves kapusa, aki szerint mind a Fradinak, mind pedig a Plzennek segítség, hogy néhány hónappal ezelőtt már találkoztak egymással, ugyanakkor mindkét csapatnál történtek azóta változások.

„Nálunk talán nagyobbak, hiszen akkor a vezetőedzőnk csak néhány hete volt velünk, és szinte minden csapatrész átalakult azóta, amelynek eredményeként más játékot tudunk játszani és más képet mutat a csapat” – fogalmazott Dibusz, aki hozzátette: a februári párharcban megszerzett tapasztalataikat most fel kell használniuk annak érdekében, hogy csütörtök este a győzelemért lépjenek pályára a cseh riválissal szemben.