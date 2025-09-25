Live
Rendkívüli

Dibusz remek kijövetele
2025.09.25. 21:37
Keita próbálkozása
2025.09.25. 21:32
Egyelőre tanácstalan a Fradi
2025.09.25. 21:26
Megint Durosinmi
2025.09.25. 21:23
Durosinmi faultja
2025.09.25. 21:20
Ez védhetetlen volt, vezetnek a csehek
2025.09.25. 21:17
Fradi-lehetőség
2025.09.25. 21:16
Cseh sárga lap
2025.09.25. 21:15
Egyre feljebb a Fradi
2025.09.25. 21:13
Ferencvárosi sárga
2025.09.25. 21:10
Cseh lehetőség
2025.09.25. 21:09
Intenzíven kezdett a Fradi
2025.09.25. 21:08
Többet van a labda a Fradinál
2025.09.25. 21:04
Óriási cseh helyzet
2025.09.25. 21:02
Elkezdődött a mérkőzés
2025.09.25. 21:00
Érkeznek a csapatok a pályára
2025.09.25. 20:57
Holland bíró dirigál
2025.09.25. 20:54
A kezdőcsapatok:
2025.09.25. 20:41
Dibusz szerint a győzelem lökést adhat
2025.09.25. 20:37
A magyarok a Fradira fogadnak
2025.09.25. 20:24
A Fradi edzője szerint párharcokat kell nyerni
2025.09.25. 20:22
Gruber Zsombor bejátszotta magát a kezdőbe
2025.09.25. 20:10
Kezdődhet a Fradi El-menetlése
2025.09.25. 20:08
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Csütörtök este kilenc órától a magyar bajnok Ferencváros a cseh Viktoria Plzen csapatát fogadja a Groupama Arénában az Európa-liga alapszakasz első fordulójában. A Fradinak van törleszteni valója a cseh együttessel szemben, ugyanis idén tavasszal az El-nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharcban a Viktoria Plzen 3-1-es összesítéssel búcsúztatta a Fradit. Percről perce közvetítésünkben kövessék velünk a találkozó legfontosabb eseményeit!

Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!

 

21:37
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Dibusz remek kijövetele

Ladra bal oldali beadása veszélyes csapódott, de Dibusz remek ütemben érkezett ki a kapujából és lehúzta a labdát. 

21:32
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Keita próbálkozása

A 31. percben Tóth Alex jobb oldali szabadrúgását kifejelték az érkező Gruber elé, a kipattanót Keita próbálta meg kapásból visszalőni, de nem találta el a kaput. 

21:26
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Egyelőre tanácstalan a Fradi

A 27. percben járunk, a magyar bajnokcsapat 58%-ban birtokolja a labdát, de kapura lövése nem volt még a Viktoria Plzen ellen. 

21:23
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Megint Durosinmi

A 23. percben egy jobb oldali beadás után Durosinmi fejelt bele Gartenmann vállába, de továbbra sem kapja meg a második sárga lapját. 

21:20
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Durosinmi faultja

Egy jobb oldali beadás után a sárga lapos Durosinmi ütközött Gartenmannal, de a Plzen játékosa megúszta figyelmeztetéssel. 

21:17
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ez védhetetlen volt, vezetnek a csehek

A 16. percben az imént sárga lapot kapó Durosinmi indult meg a kapu felé, egy az egyben kibillentette Cissét, majd 16 méterről védhetetlen gólt bombázott a jobb felső sarokba (0-1). 

21:16
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Fradi-lehetőség

Gruber ment el a bal szélen, a beadására Makreckis érkezett a hosszún, de az utolsó pillanatban menteni tudta előle. 

21:15
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Cseh sárga lap

A 14. percben a Plzen is sárga lapot kapott, miután Durosinmi rátartott Ötvös Bence lábára. 

21:13
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Egyre feljebb a Fradi

A 12. percben járunk, a Fradi pedig egyre feljebb tolja a védekezését, a Plzen továbbra is kontrákra játszik. 

21:10
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ferencvárosi sárga

A 10. percben Makreckis kapott sárga lapot, miután letalpalta Doskit. 
 

21:09
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Cseh lehetőség

A 8. percben egy szöglet után Memic érkezett a lecsorgóra, a Plzen játékosa 16 méterről kapásból lőtt, de Dibusz könnyedén védett.

21:08
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Intenzíven kezdett a Fradi

A magyar bajnokcsapat nagyon agresszíven kezdte a meccset, Robbie Keane együttese próbál az ellenfél térfelén labdát szerezni. 

21:04
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Többet van a labda a Fradinál

A negyedik percben járunk. A Fradinál többet van a labda, a magyar bajnokcsapat a saját térfelén gurigázik, a cseh együttese mélyen visszahúzódva, kontrajátékéra rendezkedett be. 

21:02
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Óriási cseh helyzet

Az első perc végén egy balról belőtt labda elsuhant a Fradi védői előtt, a hosszún Memic érkezett, aki hét méterről teljesen üresen lőhetett, de szerencsére a kapu mellé helyezett. 

21:00
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Elkezdődött a mérkőzés

A Fradi indította útjára a labdát. 

20:57
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Érkeznek a csapatok a pályára

Szól az Európa-liga himnusza a Groupama Arénában. 

20:54
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Holland bíró dirigál

A mérkőzés játékvezetője a holland Sander van der Eijk lesz.

20:41
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A kezdőcsapatok:

Ferencváros: Dibusz - Gartenmann, Cissé, Raemaekers - Makreckis, Tóth A., Ötvös, Keita, O’Dowda - Gruber, Varga B. 

Viktoria Plzen: Jedlička - Jemelka, Paluska, Dweh - Memic, Cerv, Souaré - Ladra - Vydra, Durosinmi.
 

20:37
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Dibusz szerint a győzelem lökést adhat

Dibusz Dénes, a Fradi kapusa elmondta, hat év európai kupatapasztalattal a hátuk mögött valamivel nyugodtabban tudnak készülni egy Európa-liga főtáblás szereplésre, de akárcsak az első ilyen alkalommal, most is nagyobb a várakozás és felfokozottabb a hangulat.

A Ferencváros játékosai a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Qarabag mérkőzés után a Groupama Arénában 2025. augusztus 19-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Dibusz Dénes a Fradi egyik legrutinosabb játékosa 
Fotó: Illyés Tibor/MTI

„Természetesen mindenki szeretne jó teljesítményt nyújtani, mert nagyon fontos lenne, hogy itthon, jó játékkal és győzelemmel tudjuk indítani az alapszakaszt. Ez nagy lökést adna a csapatnak” – vélekedett a 34 éves kapusa, aki szerint mind a Fradinak, mind pedig a Plzennek segítség, hogy néhány hónappal ezelőtt már találkoztak egymással, ugyanakkor mindkét csapatnál történtek azóta változások.

„Nálunk talán nagyobbak, hiszen akkor a vezetőedzőnk csak néhány hete volt velünk, és szinte minden csapatrész átalakult azóta, amelynek eredményeként más játékot tudunk játszani és más képet mutat a csapat” – fogalmazott Dibusz, aki hozzátette: a februári párharcban megszerzett tapasztalataikat most fel kell használniuk annak érdekében, hogy csütörtök este a győzelemért lépjenek pályára a cseh riválissal szemben.

20:24
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A magyarok a Fradira fogadnak

A Szerencsejáték Zrt. szerdai közleménye szerint a sportfogadók több mint háromnegyede arra számít, hogy a Ferencváros győzelemmel rajtol, de a játékosok nemcsak a csütörtöki találkozóval kapcsolatosan optimisták: a fővárosi zöld-fehérek alapszakaszból való továbbjutását ugyanis 92 százalékuk veszi biztosra. A főtáblán a fogadók többsége szerint legalább 10 pontot szerez az FTC, aki pedig úgy gondolja, hogy akár meg is nyerheti az El-t a IX. kerületi csapat, az 200-as nyereményszorzóval teheti meg tétjét erre az opcióra.

20:22
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Fradi edzője szerint párharcokat kell nyerni

A mérkőzést megelőző szerdai sajtótájékoztatón Robbie Keane, a Fradi edzője azt mondta, bizonyos szempontból jobb a helyzetük, mint volt februárban, amikor az El nyolcaddöntőjébe kerülésért vívtak párharcot a cseh együttessel, ugyanakkor azóta érkeztek új játékosok, akiknek a beépítése még mindig folyamatban van, ehhez pedig időre van szükség.

Ferencváros' Irish head coach Robbie Keane (L) reacts next to Ferencvaros' Latvian midfielder #25 Cebrail Makreckis react during the UEFA Europa League football match between Eintracht Frankfurt and Ferencvaros in Frankfurt am Main, western Germany on January 23, 2025. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Robbie Keane, a Fradi ír edzője
Fotó: AFP/Kirill KUDRYAVTSEV

„Összességében viszont most erősebb a keretünk, mint februárban volt. A mostani ellenfelünk fizikális szempontból rendkívül felkészült, a játékosaik kiválóan érkeznek a lecsorgókra, a második labdákra, de ismerjük őket és kielemeztük a játékukat. Olyan edzőnek tartom magam, akinek a csapata játszani szereti a futballt, ehhez pedig az is kell, hogy mi irányítsuk a játékot. Ez lesz a célunk, de ebben a tekintetben kulcsfontosságú az egy az egy elleni párharcok megnyerése, elsősorban a pálya középső részén” – fogalmazott a Fradi edzője, aki hozzátette, hogy nem számít könnyű mérkőzésre, mert a Plzent kemény, szervezett, jó edzővel rendelkező csapatnak tartja.

20:10
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Gruber Zsombor bejátszotta magát a kezdőbe

A Ferencváros a Diósgyőr elleni 2-2-es döntetlennel készült fel a Plzen elleni európai kupameccsre: múlt pénteken a Groupama Arénában már kétgólos előnyben volt a miskolci együttes, majd a szünetben csereként beállt Gruber Zsombor duplájával tartott végül otthon egy pontot az FTC. A Plzennek rosszabbul sikerült a legutóbbi bajnoki meccse, szombaton 2-1-es vereséget szenvedett a Sparta Praha otthonában, ráadásul a találkozó utolsó 15 percét emberhátrányban játszotta le.

AZ MLSZ szurkolói rendzavarás miatt hat NB I-es csapat ellen indított eljárást
Gruber Zsombor bejátszotta magát a Fradi kezdőjébe
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A Plzen a cseh bajnokság legutóbbi idényében másodikként végzett, így indulhatott a BL-selejtezőben, ahol a svájci Servette kiejtése után a Glasgow Rangers már túl nagy falatnak bizonyult a számára és átkerült az Európa-ligába.

20:08
2025. szeptember 25.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Kezdődhet a Fradi El-menetlése

A Bajnokok Ligája főtáblájáról a playoff-körben lemaradó Fradi az El előző kiírásában 12 pontot gyűjtött az alapszakaszban, ez pedig bőven elegendőnek bizonyult a továbbjutáshoz, ugyanakkor két további pont megszerzésével már egyenes ágon nyolcaddöntős lett volna az együttes.

Ferencvárosi TC – Qarabag, FerencvárosiTCQarabag, FTC, Fradi, Ferencváros, foci, labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, Groupama Aréna, Budapest, 2025.08.19.
A Fradi sorozatban hetedszer szerepel valamelyik európai kupasorozatban
Fotó: Mirkó István / Mirkó István

A mostani sorozatban sem kedvezőbb a Fradi sorsolása, nagyjából ugyanolyan erőt képviselő ellenfelekkel szemben kell összeszednie várhatóan minimálisan 10 pontot, az előző idényben ugyanis legalább ennyi kellett ahhoz, hogy egy csapat az első 24-ben zárjon. 

