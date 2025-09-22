A Barcelona a Camp Nou elhúzódó felújítási munkálatai miatt ezúttal is a mindössze 6 ezer férőhelyes Johan Cruyff Stadionban lépett pályára, de a Getafe elleni bajnokin nem okozott gondot a katalánoknak a három pont begyűjtése. A meccs után azonban aggasztó jelenet zajlott a pályán, mert úgy tűnt, Fermín López súlyosan megsérülhetett.

Nagy az aggodalom a Barcelonánál Fermín López sérülése miatt

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Fermín López miatt aggódhat a Barcelona

A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick a reggeli megbeszélésről elkéső Marcus Rashfordot büntetésből csak a kispadra ültette, majd a szünetben becserélte, amit az angol támadó gólpasszal hálált meg. A Getafe elleni találkozó hőse Ferrán Torres volt, a spanyol szélső az első játékrészben két gólt szerzett, ezzel tulajdonképpen el is döntötte a meccset.

A lefújást követően azonban az öröm mellé némi keserűség is társult, ugyanis Fermín López fájdalmas arccal terült el a földön,

a 22 éves középpályást ápolni kellett, és úgy tűnt, nagy lehet a baj.

Fermín López a meccs végén sérült meg

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Meg kell várnunk, hogy mi lesz holnap Fermínnel. Egyelőre várnunk kell az orvosi vizsgálat eredményére. Nagyon fontos, hogy minden játékos megfelelő állapotban legyen, mert sok mérkőzésünk van. Rashford, Ferrán... fontos, hogy mindenki jól legyen

– mondta Flick a meccset követően, így nem tudott még választ adni arra, hogy Lópeznek mennyit kell majd kihagynia.

A Barcelona számára mozgalmas hét következik: a La Ligában a Real Oviedo és a Real Sociedad ellen kell pályára lépnie, majd a Bajnokok Ligájában jön a címvédő Paris Saint-Germain elleni csúcsrangadó.

López remek formában van a szezon kezdete óta, bár Dani Olmo is jól teljesített vasárnap, az Eb-győztes középpályás gólig és gólpasszig jutott a Getafe elleni bajnokin.

