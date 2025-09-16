Az összeg hetven százalékos növekedést jelent a 2022-es katari torna után kifizetett 209 millió dollárhoz képest. Akkor 51 FIFA-tagszövetség 440 klubja kapott pénzt.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke

Fotó: ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Rekordösszegű FIFA-juttatás

A FIFA keddi bejelentése szerint ezúttal már a vb-selejtezőkön szereplő játékosok klubjai is részesülnek az összegből. Erről a FIFA 2023 márciusában állapodott meg az európai klubokat tömörítő érdekvédelmi szervezettel, az ECA-val.

A klubok kártalanítási programját a 2010-es dél-afrikai világbajnokság előtt vezették be.

A jövő évi világbajnokságra június 11. és július 19. között az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában kerül sor.

A magyar válogatott két forduló után 1 ponttal a harmadik helyen áll a Portugáliával, Örményországgal és Írországgal azonos csoportban.

