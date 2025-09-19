Nem csupán az Egyesült Államokat, hanem az egész világot megrázta, amikor szeptember 10-én az Utah Valley Egyetemen fényes nappal meggyilkolták az amerikai republikánus aktivistát és influenszert, Charlie Kirköt, aki Donald Trump amerikai elnök egyik legközelebbi szövetségese volt. A merénylet után ismét beszédtéma lett a fegyvertartási vita, de a gyilkosság még a sportra is hatással van, ugyanis sokakban felmerült a kérdés, hogy ezek után menyire lesz biztonságos az első 48 csapatos labdarúgó-világbajnokság, amelyet 2026. június 11. és július 19. között az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó fog közösen megrendezni. Alig kilenc hónappal a vb nyitómeccse előtt egyes szurkolói csoportok azt kezdték követelni, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) vegye el a világbajnokság rendezési jogát az Egyesült Államoktól.
A statisztikai kimutatások szerint naponta átlagosan 127 embert lőnek le Amerikában, tavaly nyáron Donald Trump is célpont volt. Vitathatatlan, hogy mivel az Egyesült Államok egyes részein könnyű fegyverhez jutni, így nőtt a fegyverek miatt bekövetkezett halálozások száma. Ezen belül is riasztóan magas a fiatalok lőfegyver okozta halálozási mutatója, akiknek a 46 százaléka fekete volt.
Ennek fényében talán érthető, hogy főként az afrikai futballrajongók úgy érzik, Amerika nem alkalmas a világbajnokság megrendezésére. Gianni Infantino múlt szombaton Kenyában tartott sajtótájékoztatót, ahol arról faggatták az újságírók, hogy vajon a kontinensről érkező emberek biztonságban lesznek-e a vb ideje alatt az Egyesült Államokban, ő pedig mindenkit megnyugtatott: a szurkolók teljes biztonságban lesznek a torna alatt.
A megújult rendszernek köszönhetően kilenc afrikai ország vehet részt a 2026-os foci-vb-n. Marokkó és Tunézia helye már biztos, míg októberben minden bizonnyal Egyiptom és Dél-Afrika is kvalifikálja magát a tornára.
Infantino Nairobiban azt is mondta, hogy a 16 városban – ebből 11 amerikai – megrendezésre kerülő világbajnokságra várhatóan 164 országból érkeznek majd szurkolók, és „természetesen vízumproblémák nélkül”.
Az elmúlt napokban azonban felcsillant a reménysugár, így bizakodhatnak a szurkolók. Sajtóhírek szerint a világ legbefolyásosabb játékosa,
Cristiano Ronaldo hosszú idő után visszatérhet a tengerentúlra, ezzel bizonyítva a kétkedőknek, hogy egy évvel a második Trump-korszak kezdete után igenis biztonság uralkodik a tengerentúlon.
A The Athletic értesülései szerint a magyar válogatottal azonos vb-selejtezős csoportban szereplő Portugália jövő márciusban felkészülési meccset játszhat az Egyesült Államokban az amerikaiak ellen, akik társházigazdái lesznek a 2026-os világbajnokságnak. A mérkőzésre az atlantai Mercedes-Benz Arénában kerülhet sor, ahol a klub-vb-n többek között a Paris Saint-Germain-Bayern München negyeddöntőt is játszották. A tárgyalások ugyan még zajlanak, de mindez azért is érdekes, mert Cristiano Ronaldo – jövőre a futballtörténelem első játékosa lehet, aki hat világbajnokságon is részt vesz – több mint egy évtizede be sem tette a lábát az országba.
Legutóbb 2014-ben, még a Real Madrid nyári felkészülési turnéján játszott Amerikában, azóta pedig csupán egyszer, 2016-ban látták őt az USA-ban tartózkodni. Sem a Juventusszal, sem a Manchester Uniteddel, sem az Al-Nasszrrrel nem turnézott a tengerentúlon, de még talkshow-műsorokban sem vett részt. Sőt, még akkor sem jelent meg személyesen, amikor három éve bemutatták a viaszfiguráját a Madame Tussauds New York-i panoptikumában.
Ronaldo távolléte azért is érdekes, mert továbbra is van kötődése az USA-hoz, hiszen életre szóló szerződése van a Nike-val, emellett a világ legnagyobb kriptovaluta-kereskedőjével, az amerikai Binance-szel is együttműködik – igaz, azóta az ötszörös aranylabdást beperelték, mivel nem tett eleget az amerikai törvényeknek, amelyek kimondják, hogy a hírességeknek közzé kell tenniük, hogy kitől mennyi pénzt kaptak az értékpapír-kereskedés reklámozásáért. Ronaldo soha nem kommentálta, hogy miért kerüli az Egyesült Államokat, de az biztos, hogy az elmúlt bő egy évtizedben dollármilliókat hagyott veszni azáltal, hogy messze elkerülte a világ legerősebb gazdaságú országát, és amikor állítólag lehetősége lett volna rá, akkor sem igazolt az MLS-be. Feltehetően jó oka volt rá.
A távollétének kezdete azonban egybeesik a portugál sztárfutballista kínos ügyével, amikor is egy amerikai nő, Kathryn Mayorga 2017-ben azzal vádolta meg a futballsztárt, hogy még 2009-ben nemi erőszakot követett el vele szemben Las Vegasban. Ronaldo végig tagadta a történteket, és végül a Las Vegas-i ügyészség sem emelt vádat ellene, mert a felhozott vádak nem voltak minden kétséget kizáróan bizonyíthatóak. A modellből lett tanárnő és Ronaldo ügyvédei aztán állítólag peren kívül megegyeztek egymással, a portugál szupersztár pedig kártérítést ajánlott fel, hogy véget vessen az egésznek. Az ügyet aztán 2018-ban újranyitották, ám 2022-ben újabb bizonyítékok hiányában lezárták, mostanra pedig már teljesen elhaltnak látszik az ügy. Ez persze nem azt jelenti, hogy Ronaldo amerikai látogatását ne kísérnék esetleges tiltakozások, vagy negatív sajtóvisszhang.
Mindenesetre a Ronaldo körüli botrány mostanra elcsendesült Amerikában, ami a hatalmi változásokkal is összefüggésben lehet. Donald Trump kedveli a karizmatikus, győztes típusú embereket – amilyen Ronaldo is – a politikus pedig maga is tudja, milyen az mikor szűnni nem akaró vádakkal kell szembe néznie. Nem mellesleg Trumpnak hatalmában áll külföldi állampolgárnak is kegyelmet adni, még mielőtt bármilyen vádat emelnének ellene.
Akárhogy is, júniusban hízelgő ajándékot kapott az amerikai elnök António Costa, az Európai Tanács portugál elnökétől, aki egy aláírt Cristiano Ronaldo-mezt adományozott a felek kanadai találkozóján.
„Donald J. Trump elnök úrnak, a békéért játszunk” – üzente Ronaldo az Egyesült Államok elnökének szánt mezen.
A 79 éves Trumpnak kifejezetten tetszett a béke üzenete, ami az egyre inkább forrongó világunkban mindenki számára üdvözítő lenne.
Kétségtelen, hogy Ronaldo világ leghíresebb embere, milliók rajonganak érte, amit jól mutat, hogy az Instagramon évek óta neki van a legtöbb követője. Még a nyári klubvilágbajnokságon is érződött, mekkora hatása van a futballra, noha nem is vett részt az Egyesült Államokban rendezett tornán, de ő volt az, akit az amerikai lakosok kivétel nélkül meg tudtak nevezni.
Márpedig Ronaldo a rajongók szemében maga a tökéletesség: sikeres, tehetséges, emellett nem csak a teljesítményével, hanem a külsejével is kitűnik a tömegből, márpedig ezt a lehető legprofibban kamatoztatja. Bár a 40 éves klasszis már most is világsztár, jövőre újabb ajtók nyílhatnak meg előtte és végre tiszta lappal meghódíthatja Amerikát. Márpedig erre minden esélye megvan, mivel Trump szemlátomást nyitott az olyan együttműködésre, ami gazdaságilag jövedelmező lehet.
Mindezek fényében kissé nehéz elképzelni, hogy puszta véletlen lenne, hogy Ronaldo és az USA hirtelen érdeklődni kezdett egymás iránt. Sokkal valószínűbb, hogy az amerikaiak is rájöttek, hogy mit jelenthet, ha végre színpadra állítják a valaha volt egyik legjobb futballistát, aki az egész világnak megmutathatja, hogy márpedig ha ő bemerészkedik az Egyesült Államokba, akkor senkinek sincs mitől tartania.