Nem csupán az Egyesült Államokat, hanem az egész világot megrázta, amikor szeptember 10-én az Utah Valley Egyetemen fényes nappal meggyilkolták az amerikai republikánus aktivistát és influenszert, Charlie Kirköt, aki Donald Trump amerikai elnök egyik legközelebbi szövetségese volt. A merénylet után ismét beszédtéma lett a fegyvertartási vita, de a gyilkosság még a sportra is hatással van, ugyanis sokakban felmerült a kérdés, hogy ezek után menyire lesz biztonságos az első 48 csapatos labdarúgó-világbajnokság, amelyet 2026. június 11. és július 19. között az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó fog közösen megrendezni. Alig kilenc hónappal a vb nyitómeccse előtt egyes szurkolói csoportok azt kezdték követelni, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) vegye el a világbajnokság rendezési jogát az Egyesült Államoktól.

Donald Trump, az Egyesül Államok elnöke és Gianni Infantino FIFA-elnök a Fehér Házban

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A statisztikai kimutatások szerint naponta átlagosan 127 embert lőnek le Amerikában, tavaly nyáron Donald Trump is célpont volt. Vitathatatlan, hogy mivel az Egyesült Államok egyes részein könnyű fegyverhez jutni, így nőtt a fegyverek miatt bekövetkezett halálozások száma. Ezen belül is riasztóan magas a fiatalok lőfegyver okozta halálozási mutatója, akiknek a 46 százaléka fekete volt.

Hárít a FIFA elnöke, a vb miatt nem aggódik

Ennek fényében talán érthető, hogy főként az afrikai futballrajongók úgy érzik, Amerika nem alkalmas a világbajnokság megrendezésére. Gianni Infantino múlt szombaton Kenyában tartott sajtótájékoztatót, ahol arról faggatták az újságírók, hogy vajon a kontinensről érkező emberek biztonságban lesznek-e a vb ideje alatt az Egyesült Államokban, ő pedig mindenkit megnyugtatott: a szurkolók teljes biztonságban lesznek a torna alatt.

Gianni Infantino nem aggódik és biztosítékokat adott a világbajnokságra utazó szurkolóknak

Fotó: SELCUK ACAR / ANADOLU

A megújult rendszernek köszönhetően kilenc afrikai ország vehet részt a 2026-os foci-vb-n. Marokkó és Tunézia helye már biztos, míg októberben minden bizonnyal Egyiptom és Dél-Afrika is kvalifikálja magát a tornára.

Infantino Nairobiban azt is mondta, hogy a 16 városban – ebből 11 amerikai – megrendezésre kerülő világbajnokságra várhatóan 164 országból érkeznek majd szurkolók, és „természetesen vízumproblémák nélkül”.