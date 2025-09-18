Live
A magyar válogatott három helyet rontva a 41. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, csütörtökön nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet már az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.

Három helyet rontott a magyar válogatott a világranglistán
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Hiába rontott a magyar válogatott, még mindig jobban áll, mint a vb-selejtezős riválisai

A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata azért esett vissza, mert a szeptemberi világbajnoki selejtezőkön előbb Írországban (61.) 2-2-es döntetlent játszott, majd a Puskás Arénában 3-2-re kikapott a Nemzetek Ligája-győztes, s a nemzetközi rangsorban az ötödik helyre előre lépő portugáloktól.

A magyarok soron következő vb-selejtezős ellenfele, Örményország két pozíciót javítva a 103., míg az eddig éllovas, vb-címvédő argentinok a harmadik helyre csúsztak vissza, ugyanis a spanyolok mellett a franciák is megelőzték őket.

A magyar csapatot jelenleg Görögország előzi meg közvetlenül a listán, míg mögötte Szlovákia szerepel, amely a legnagyobb előrelépést produkálta, ugyanis a legtöbb pontot szerezve (25,31) az 52-ről a 42. helyre jött fel. A legnagyobb zuhanás pedig Zimbabwe csapatáé, amely kilenc pozíciót rontva a 125. helyre esett vissza. 

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

  • 1. (2.) Spanyolország 1875,37 pont
  • 2. (3.) Franciaország 1870,92
  • 3. (1.) Argentína 1870,32
  • 4. (4.) Anglia 1820,44
  • 5. (6.) Portugália 1779,55
  • 6. (5.) Brazília 1761,6
  • 7. (7.) Hollandia 1754,17
  • 8. (8.) Belgium 1739,54
  • 9. (10.) Horvátország 1714,2
  • 10. (11.) Olaszország 1710,06
  • ...41. (38.) Magyarország 1492,18
  • ...61. (60.) Írország 1397,52
  • ...103. (105.) Örményország 1219,55

