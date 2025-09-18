A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) közzétette a legfrissebb világranglistáját, amelyen a magyar válogatott a 41. helyen áll.
A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata azért esett vissza, mert a szeptemberi világbajnoki selejtezőkön előbb Írországban (61.) 2-2-es döntetlent játszott, majd a Puskás Arénában 3-2-re kikapott a Nemzetek Ligája-győztes, s a nemzetközi rangsorban az ötödik helyre előre lépő portugáloktól.
A magyarok soron következő vb-selejtezős ellenfele, Örményország két pozíciót javítva a 103., míg az eddig éllovas, vb-címvédő argentinok a harmadik helyre csúsztak vissza, ugyanis a spanyolok mellett a franciák is megelőzték őket.
A magyar csapatot jelenleg Görögország előzi meg közvetlenül a listán, míg mögötte Szlovákia szerepel, amely a legnagyobb előrelépést produkálta, ugyanis a legtöbb pontot szerezve (25,31) az 52-ről a 42. helyre jött fel. A legnagyobb zuhanás pedig Zimbabwe csapatáé, amely kilenc pozíciót rontva a 125. helyre esett vissza.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):