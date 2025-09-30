A Cornwallban működő St Neot AFC focicsapata vasárnap reggel azzal szembesült, hogy a Looe Town 2. csapata ellen tervezett bajnokijukat nem tudják lejátszani, mert a birkák sok ürüléket hagytak a pályát.

Matt Nottle, a St Neot AFC focicsapatának menedzsere is azok között volt, akik eltakarították az ürüléket

Fotó: SWNS

Birkák tentték tönkre a focimeccset

A klub Facebookon jelentette be a halasztást, egyben „futballtörténelmi pillanatként” emlegetve a helyzetet.

A közlemény így szólt:

Hallottunk már meccsek halasztásáról eső, hó vagy jég miatt, de most egészen másról van szó. Birkákról! Éjszaka egy nyáj portyázott át a pályánkon, és bár reggelre sikerült eltávolítani őket, rengeteg orrfacsaró nyomot hagytak maguk után, amely miatt a mérkőzés lejátszása lehetetlenné vált.

Az egyesület vezetőedzőjéről, Matt Nottle-ról fotó is készült, amint lapáttal szedi össze a gyepen maradt ürüléket. A csapat a Kernow Stone St Piran Liga negyedosztályának Keleti csoportjában szerepel, amely az angol futball piramisának 11. szintjén helyezkedik el.

A foci világában nem ritka, hogy különös körülmények miatt marad el egy találkozó. 2018-ban például a South West Peninsula Division One East egyik mérkőzését azért nem tudták lejátszani, mert a kapufák nem érkeztek meg időben.

Ugyanebben az évben Ausztráliában egyetlen kenguru okozott fennakadást, amikor a Canberra FC és a Belconnen United találkozóján a pályára sétált, majd kényelmes pihenőhelyet keresett a gyepen.

Az egyik legkülönösebb sztori még 1999-ből ismert: a Worthington Kupa első fordulójában a Torquay és a Portsmouth mérkőzését halasztották el, mivel aznapra esett az Egyesült Királyság első napfogyatkozása 1927 óta. A helyi rendőrség attól tartott, hogy a tömeges érdeklődés káoszt okozott volna.