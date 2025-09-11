Amerikai idő szerint szerda délután a Utah Valley Egyetemen egy mindeddig ismeretlen tettes lelőtte Charlie Kirk ismert republikánus aktivistát és influenszert. A népszerű aktivista halála után ismét fellángolt a fegyvertartási vita, de a gyilkosság még a sportra is hatással van: szurkolói csoportok már azt követelik, hogy az Egyesült Államoktól vegyék el a 2026-os foci-vb társrendezői jogát.

Charlie Kirk halála még a foci-vb-t is veszélybe sodorhatja

Fotó: MELISSA MAJCHRZAK / AFP

Senki sem lesz biztonságban a foci-vb-n?

Mint ismert 2026. június 11. és július 19. között sorra kerülő, első alkalommal 48 csapat részvételével megrendezett foci-vb-t három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen fogja megrendezni.

A szerdai merénylet után azonban sokan attól tartanak, hogy az USA-ban, ahol a legtöbb államban nagyon szabadok a fegyverviselési szabályok, és gyakorlatilag mindennaposak a lövöldözések, fegyveres támadások és vérengzések, senki nem lesz biztonságban a szabadon mászkáló őrültektől.

„A Charlie Kirk elleni támadás után nem lenne szabad megengedni, hogy az USA foci-vb-t rendezzen.”

„Hogy lehetne foci-vb-t rendezni a Charlie Kirkkel történtek után egy olyan egyáltalán nem biztonságos országban, mint az USA?”

„Mindannyiunk biztonsága érdekében az USA nem rendezhet foci-vb-t.”

Miután láttam a Charlie Kirk elleni merényletről készült videókat, nem gondolom, hogy jó és bölcs döntés Amerikában világbajnokságot rendezni.

„Foci-vb-t rendezni az USA-ban egy borzalmas ötlet. Szívszaggatóak a Charlie Kirkről érkező hírek.”

„Ha ez egy arab országban történt volna, kizárt, hogy megtarthatná a rendezési jogot.”

Ilyen és ehhez hasonló bejegyzésekkel van most tele az X (korábban Twitter), de gyorsan tegyük hozzá, hogy a történtek ellenére nincs reális alapja az USA rendezési jogának elvételére.

Miután a vb 16 helyszínéből 11-et az USA biztosít, így a 104 mérkőzés jelentős részét is az Egyesült Államokban fogják rendezni. A szervezők egyelőre sokkal jobban tartanak az extrém hőségtől, mint az önjelölt „igazságosztóktól”. Az viszont tény, hogy például az olimpiák történetében az 1972-es müncheni merényleten kívül egyetlen egyszer követtek el terrortámadást, mégpedig 1996-ban Atlantában, amikor egy csőbomba egy embert megölt, 111-et pedig megsebesített.