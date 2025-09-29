A nemzetközi szövetség (FIFA) hétfőn közölte, hogy a dél-afrikai együttes március 21-i, Lesotho ellen eredetileg 2-0-ra megnyert mérkőzésének eredményét 0-3-ra módosítja, miután Teboho Mokoena eltiltása ellenére lépett pályára az összecsapáson. A döntés a dél-afrikai csapat foci-vb-jébe kerülhet.

A dél-afrikai Teboho Mokoena (j.) hazája helyett Benint juttathatja ki a foci-vb-re

Fotó: APP / NurPhoto

Elúszhat Dél-Afrika számára a foci-vb

Mindez azt jelenti, hogy a dél-afrikaiak két fordulóval a selejtezősorozat zárása előtt rosszabb gólkülönbségük miatt Benin mögé a második helyre csúsztak vissza. Az utolsó két játéknapon a most büntetett válogatott Zimbabwéval és Ruandával találkozik, míg a beniniekre Ruanda és Nigéria vár.

A benini együttes története során először juthatna ki világbajnokságra, míg a dél-afrikaiak legutóbb 2010-ben, házigazdaként léphettek pályára a seregszemlén.

A 16 eddig kijutott válogatott között Jordánia és Üzbegisztán révén már biztosan van két újonc.

A jövő évi, 48 csapatos vb-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. Afrikából a csoportelsők automatikusan kijutnak a viadalra, a négy legjobb másodikra pedig novemberben rájátszás vár, amelynek győztese márciusban interkontinentális pótselejtezőn küzdhet tovább a vb-részvételért.