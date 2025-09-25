A Ferencváros már rövid időn belül másodszor találkozik olyan csapattal au idei nemzetközi kupaszereplésekor, ahova vagy távozott játékosa– ráadásul Kady Borges Qarabagba történő visszaigazolása nem is volt vitamentes –, illetve van olyan labdarúgója Cadu személyében, aki az Európa-liga előző kiírásában éppen a zöld-fehéreket szomorította el a most következő ellenfél, a Viktoria Plzen játékosaként. A brazil szélső azóta már a Fradi játékosa, és megvan annak az esélye a Magyar Nemzet cikke szerint, hogy a csütörtökön 21 órától kezdődő Európa-liga alapszakasz nyitómeccsén újfent Cadu örülhessen aktuális csapata, az FTC tagjaként a plzeniekkel vívott párharc után.

Februárban még Cadu (balra) és Makreckis ellenfélként léptek pályára, csütörtökön viszont mindketten a Fradi sikeréért küzdenek a Plzen ellen

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Cadu szerint hinni kell a Fradi sikerében

A Ferencváros – amely zsinórban már hetedszer is ott van valamelyik nemzetközi kupasorozat főtábláján – ezúttal a csapat lehetőségeihez talán legjobban illő Európa-liga alapszakaszában a Groupama Arénában a cseh Viktoria Plzen ellen lép pályára csütörtökön 21 órakor. A Fradi – sajnos – jól ismeri az ellenfelet, hiszen éppen a plzeniek voltak azok, akik még februárban megállították a csapat menetelését az El-ben, miután az itthoni 1-0-s győzelem után 3-0-ra legyőzték Robbie Keane együttesét. Egy biztos, a csütörtök esti meccsnek az FTC az esélyese, vélhetően most is kiegyezne a klubvezetés és a szurkolótábor a februári, hazai pályán elért egygólos győzelemmel.

A nyáron a zöld-fehérekhez igazoló Cadu akkor is a pályán volt mindkét meccsen, igaz, az ellenfél soraiban. Mint a Fradi Médiának adott interjújában elárulta, bizony megijedtek a budapesti odavágót követően, ám egy hét alatt sikerült kijavítaniuk az Üllői úton elkövetett hibákat.

– A budapesti mérkőzést elvesztettük 1-0-ra, emlékszem, hogy milyen brutális volt a hangulat a stadionban. A Fradinak több nagy helyzete is volt, de megúsztuk egy egygólos vereséggel. Rengeteget tanultunk a budapesti meccsből, alaposan meg kellett változtatnunk a hozzáállásunkat, el kellett hinni, hogy képesek vagyunk továbbjutni. Talán ez volt a legfontosabb, hogy minden egyes játékos elhiggye magáról, hogy képesek vagyunk erre

– elevenítette fel a februári párharcot Cadu.