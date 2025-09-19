Háromhetes válogatott- és kupaszünet után folytatódott a labdarúgó Fizz Liga, amelynek hetedik fordulóját a Fradi és a Diósgyőr rangadója nyitotta meg. A párosítás különösen érdekesnek ígérkezett, hiszen az elmúlt másfél évtizedben a fővárosban többnyire a hazaiak domináltak, ugyanakkor a borsodiak tavaly már bizonyították, hogy képesek kellemetlen perceket okozni az FTC-nek. Mindkét csapat új igazolásokkal erősítette meg keretét a szünetben: a DVTK-ban a francia Yohan Croizet és az elefántcsontparti Aboubakar Keita mutatkozott be, míg a Fradinál a nigériai Bamidele Yusuf érkezett, aki máris letette névjegyét a Magyar Kupában. A találkozó így nemcsak a bajnoki pontok, hanem az új szerzemények bizonyítása szempontjából is komoly téttel bírt.

Gruber Zsombor csodacserének bizonyult a Fradiban

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Két diósgyőri gól a Fradi-kapuban

A Fradi rögtön magához ragadta a kezdeményezést, és a 9. percben rögtön óriási helyzetet puskázott el. Tóth Alex jobb oldali szöglete után Gartenmann remekül fejelt 8 méterről, és a léc alá tartó labdáját Sentic kapus elképesztő bravúrral a felső lécre tolta.

Ahogy teltek a percek, a Diósgyőr is kezdett magára találni, a 19. percben gólt is szereztek a vendégek, csakhogy Tamás Márk leshelyzetből vette be Dibusz kapuját.

Ezek után a magyar válogatott első számú csatára, Varga Barnabás villant kétszer is a 24-25. perc között, de mindkét kísérletét hárította a vendégek horvát kapusa.

Aztán lefagyott a Groupama Aréna 32. percben: Acolatse több hazai játékos mellől, a 16-os bal oldalról laposan középre lőtte a labdát, a jobb oldalon érkező, Szalait lefutó Babos Bence pedig közelről, Dibuszt megelőzve a hálóba passzolt (0-1).

Lesz ez még jobb, gondolhatták a fradisták, de nem így történt a folytatás. A szünet előtt, már a 48. percben Tóth Alex szöglete után Acolatse megszerezte a labdát, majd az egész pályán végigvezette a labdát, amelyet aztán elegánsan elhúzott Dibusz előtt, hogy aztán közelről a kapuba passzolhasson (0-2).

Robbie Keane csapata tehát hiába nyert 15-0-ra a hétközi, szarvaskendi kupameccsen, pocsék első félidőt produkált az NB I-ben, és ezt természetesen Robbie Keane sem nézhette tétlenül.