A 89. percben a tartalék játékvezető nyolcperces hosszabbítást jelzett, ekkor még 2–1-re vezetett a Diósgyőr a Groupama Arénában a Fradi ellen. Innen azonban nem sikerült kihúzniuk: a Ferencváros mezőnyfölénye végül egy pontot eredményezett, ám mindkét fél csalódottan értékelt.

Robbie Kenae dühös volt a Fradi játékosaira az első félidő után

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A ferencvárosiak edzője, Robbie Keane élesen kritizálta az első félidőt:

két ajándékgólt adtunk, ha tehettem volna, Dibuszon kívül mindenkit lecserélek a szünetben.

A cserék azonban új energiát vittek a játékba, Grúber Zsombor duplája mentette meg a pontot. „Igazolta, hogy jó formában van” – mondta Keane, aki szerint a második félidő már közelebb állt a csapat valódi erejéhez.

Grúber Zsombor szerint a döntetlen kevés

A csereként pályára lépő 21 éves támadó hat meccsen hat gólnál jár a bajnokságban, és vezeti az NB I góllövőlistáját. Első találatáról úgy nyilatkozott: „benne volt minden dühöm, zavart, hogy a Diósgyőr kettőt rúgott, holott nem voltak jó passzban”.

Úgy érzi, ellenük minden rivális kiemelten küzd, de kijelentette: „nem fordulhat elő újra, hogy kétgólos hátrányban megyünk a szünetre”. A két góljának örült, de hozzátette: „a döntetlen semmire nem elég, ha bajnokok akarunk lenni, meccseket kell nyerni”.

Grúber Zsombor volt a Fradi hőse

Radenkovics örülhetett is, bosszankodhatott is

A DVTK vezetőedzője a meccs után elismerte, előzetesen aláírta volna a döntetlent, mert „a Ferencváros kerete Európára lett összeállítva, ellenük mindig nehéz játszani”. Ugyanakkor hozzátette: „amikor ki tudtunk szabadulni a nyomásból, helyzeteket alakítottunk ki, 2–0-ra vezettünk”. Szerinte a hazai minőség fordított a találkozón, de így is örülni kell az idegenbeli pontnak. A mester külön dicsérte a gólszerző Babos Bencét, aki szerinte technikai tudásával és mentalitásával szép jövő előtt áll.