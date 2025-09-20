Live
A futball ismét olyan jelenetet produkált, amely egyszerre volt képtelenség és nagyon szórakoztató is. Az Ahmat Groznij - a csapat vezetőedzője a korábbi Fradi-edző, Sztanyiszlav Csercseszov, a segítője pedig Máté Csaba - tunéziai védője, Nader Ghandri a Zenit elleni Orosz Kupa-meccsen előbb odaadta a mezét egy szurkolónak, majd kénytelen volt visszakérni tőle, hogy folytathassa a játékot.

Az Orosz Kupa legutóbbi játéknapján a Zenit Szentpétervár és az Ahmat Groznij találkozott egymással, amely végül 2–1-es hazai sikerrel zárult, de nem az eredmény, sokkal inkább a korábbi Fradi-edző, Csercseszov focistája miatt maradt emlékezetes.

A korább Fradi-edző játékosa az internet sztárja lett

A hajrában ugyanis a Sztanyiszlav Csercseszov és Máté Csaba vezette Groznij színeiben

megkapta a piros lapját Nader Ghandri, így úgy tűnt, idő előtt befejeződik számára az este. A játékost elküldte a játékvezető az öltözőbe, ő pedig útközben egy szurkoló kérésének engedve – kissé fanyalogva – odaadta a mezét.

Csakhogy a videobíró közbeszólt: az ellenőrzést követően a kiállítást visszavonták és csak sárga lapot kapott a védő. 

A Groznij játékosának így vissza kellett térnie a pályára, de volt egy komoly probléma: már nem volt meg a meze, hiszen azt néhány perccel korábban azt odaadta ajándékba.

Nem maradt más választása, minthogy visszakérje a mezét a boldog szurkolótól, aki 

már el is tette a becses darabot a táskájába. A védő nevetve és bocsánatot kérve vette vissza a felsőt, majd gyorsan felhúzta, hogy folytathassa a meccset.  

Ghandri egyébként gólt is szerzett – ám azzal a Groznij csak szépíteni tudott a 2-1-es vereség során.

A lefújást követően a tunéziai futballista nem feledkezett meg a drukkerről: megkereste a lelátón, és immár véglegesen átadta neki a mezét. 

A szokatlan jelenet gyorsan bejárta a közösségi médiát, sokan pedig az egyik legviccesebb VAR-hoz köthető pillanatnak tartják ezt az utóbbi időkből.

