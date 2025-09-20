Az Orosz Kupa legutóbbi játéknapján a Zenit Szentpétervár és az Ahmat Groznij találkozott egymással, amely végül 2–1-es hazai sikerrel zárult, de nem az eredmény, sokkal inkább a korábbi Fradi-edző, Csercseszov focistája miatt maradt emlékezetes.

A hajrában ugyanis a Sztanyiszlav Csercseszov és Máté Csaba vezette Groznij színeiben

megkapta a piros lapját Nader Ghandri, így úgy tűnt, idő előtt befejeződik számára az este. A játékost elküldte a játékvezető az öltözőbe, ő pedig útközben egy szurkoló kérésének engedve – kissé fanyalogva – odaadta a mezét.

Csakhogy a videobíró közbeszólt: az ellenőrzést követően a kiállítást visszavonták és csak sárga lapot kapott a védő.

A Groznij játékosának így vissza kellett térnie a pályára, de volt egy komoly probléma: már nem volt meg a meze, hiszen azt néhány perccel korábban azt odaadta ajándékba.

Nem maradt más választása, minthogy visszakérje a mezét a boldog szurkolótól, aki

már el is tette a becses darabot a táskájába. A védő nevetve és bocsánatot kérve vette vissza a felsőt, majd gyorsan felhúzta, hogy folytathassa a meccset.

N. Ghandri was sent off vs Zenit and handed his shirt to a fan on the way out. VAR then overturned the red… and he had to ask for his shirt back before rejoining the match 😂🤣

pic.twitter.com/4SlT5MP6ds — Footy Humour (@FootyHumour) September 19, 2025

Ghandri egyébként gólt is szerzett – ám azzal a Groznij csak szépíteni tudott a 2-1-es vereség során.

A lefújást követően a tunéziai futballista nem feledkezett meg a drukkerről: megkereste a lelátón, és immár véglegesen átadta neki a mezét.

A szokatlan jelenet gyorsan bejárta a közösségi médiát, sokan pedig az egyik legviccesebb VAR-hoz köthető pillanatnak tartják ezt az utóbbi időkből.