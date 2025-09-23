A Nottingham Forest bravúrosan zárta a Premier League 2024/2025-ös idényét, Nuno Espirito Santo irányításával a Konferencia-liga indulást érő hetedik helyen végzett, ám a csapat az FA-kupa-győztes Crystal Palace kárára kiharcolta az Európa-ligában való szereplést. A második számú európai kupasorozatban többek között majd a Fradival is találkozó angolok azonban a mostani idényt nem kezdték jól, így a portugál mestert már a PL harmadik fordulója után menesztették.

Ange Postecoglou még nem nyert meccset a Fradi Európa-liga-ellenfelével

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Nuno Espirito Santo utódja az ausztrál Ange Postecoglou lett, aki az előző szezonban Európa-ligát nyert a Tottenhammel, de a bajnokságban csak a 17. lett a londoni csapattal. Az ausztrál szakember egyelőre nem találta még meg a számításait a Forestnél, ugyanis még egyetlen meccsen sem tudott nyerni. Az Arsenal elleni idegenbeli sima vereség után meglepetésre kiesett az angol Ligakupából a másodosztályú Swansea City ellen, míg legutóbb a Burnley otthonában játszott döntetlent az együttest.

Kínos baki a Fradi Európa-liga-ellenfelénél

A Nottingham Forestre szerdán sem vár könnyű feladat, hiszen ismét vendégként kell pályára lépnie, ráadásul Sevillában, a Betis otthonában, ahol megkezdi szereplését az Európa-liga alapszakaszában. A mérkőzés előtti nap az UEFA a hivatalos honlapján közölte a kereteket, ám a Forrestnél tévesen továbbra is a két hete kirúgott Nuno Espirito Santo szerepelt, mint menedzser, nem pedig Postecoglou.

Az UEFA rosszul jelölte meg a Nottingham Forest edzőjét

Fotó: UEFA

Az ordító hibára egyébként azt követően derült fény, hogy a magyar bajnok Ferencvárost január 29-én fogadó angol együttes változtatott az El-keretén. A nigériai válogatott Ola Aina ugyanis combhajlító-sérülést szenvedett, ami miatt várhatóan két-három hónapig nem játszhat, így helyette az ukrán Olekszandr Zincsenko került be a keretbe.

Kapcsolódó cikkek: