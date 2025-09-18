A sorozat honlapja szerint a Fradi El-riválisa – amelynek Ange Postecoglou személyében El-győztes vezetőedzője van – a másodosztályú Swansea City otthonában maradt alul szerdán úgy, hogy a 68. percig 2-0-ra vezetett.

Egyelőre szenved az új edzővel a Fradi El-ellenfele

Fotó: Nottingam Forrest/Facebook

Égett a Fradi El-ellenfele

A walesi csapat aztán előbb szépített, majd

a rendes játékidő ráadásában, a 93. és a 97. percben két gólt is szerzett, így 3-2-es sikerével bejutott a legjobb 16 közé a Ligakupában.

A görög származású, ausztrál Postecoglou a múlt héten váltotta a kispadon Nuno Espirito Santót, az eddigi két meccsén azonban vereséget szenvedett az együttese, ráadásul úgy, hogy összesen hat gólt kapott – írja az MTI.

A magyar bajnoki címvédő január 29-én a Nottingham Forest vendégeként zárja majd az Európa-liga alapszakaszát.