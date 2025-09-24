Live
A magyar bajnok Ferencváros csütörtökön megkezdi szereplését a labdarúgó Európa-liga 2025/2026-os idényének alapszakaszában. A Fradi első ellenfele, a cseh Viktoria Plzen jó rajtban reménykedik.

A héten elindul a második számú európai kupasorozat alapszakasza is. A Fradi sorozatban hetedik alkalommal jutott be valamelyik nemzetközi kupasorozat főtáblájára, az Európa-liga nyitókörben pedig rögtön egy ismerős ellenfél ellen kezd, ugyanis a cseh Viktoria Plzen látogat majd a Groupama Arénába. A két együttes legutóbb februárban találkozott, akkor a zöld-fehérek az El-nyolcaddöntőjébe jutásért rendezett párharc első, budapesti meccsén 1-0-ra győztek, ám a visszavágón 3-0-ra kikaptak, így búcsúztak a sorozattól.

A Fradi csütörtökön a cseh Viktoria Plzen csapatát fogadja a Groupama Arénában
Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

A Fradi ellenfelénél bíznak a jó rajtban

A mérkőzés előtt a cseh csapat megtartotta az ilyenkor szokásos sajtótájékoztatóját, ahol Miroslav Koubek vezetőedző reményét fejezte ki, hogy csapata idegenben szerzett ponttal, vagy pontokkal tudja kezdeni a kupasorozatot.

Vannak változások mindkét csapatban, de persze az megkönnyíti valamelyest a felkészülést, hogy jó néhány ismerős játékos is lesz a riválisnál. Amiben mindenképpen más lesz a mostani összecsapás, hogy nem lesz visszavágó, azaz nincs javítási lehetőség, márpedig mindkét együttes biztosan ponttal, pontokkal akar kezdeni” – mondta Miroslav Koubek, a csehek vezetőedzője.

A 74 éves tréner kiemelte, minden tapasztalat hasznos az idegenbeli találkozók esetében, így az is, hogy jól ismerik a környezetet, de ettől még a Ferencváros ugyanolyan nehéz ellenfél lesz. Az MTI érdeklődésére úgy válaszolt, hogy a magyar bajnokcsapatnál hét hónap alatt végbement változások alapján még nehezebb meccsre számít, mint amilyen februárban a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharc két felvonása volt, amikor is a Groupama Arénában 1-0-s, míg a csehországi visszavágón 3-0-s hazai siker született.

Matej Vydrának nincsenek jó emlékei a Groupama Arénáról
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Koubek nem kívánt távlati célt megfogalmazni az Európa-ligával kapcsolatban, mint mondta, már a főtáblára jutást is sikernek tartja. A Viktoria Plzen az előző idényben az FTC kiejtése után a nyolcaddöntőben búcsúzott. 

A játékosok részéről Matej Vydra azt mondta, ő személy szerint nem örült a Ferencvárosnak, mert túl friss az emlék a februári vereségről, ugyanakkor hozzátette, annál nemcsak jobb teljesítmény akarnak nyújtani, hanem jobb eredményt is szeretnének elérni.

Jó hangulatú meccs volt. Reméljük, csütörtökön is az lesz fogalmazott a téli meccsen gólpasszig jutó 33 éves támadó, aki jelenleg hat góllal vezeti a cseh góllövőlistát.

A Ferencváros-Viktoria Plzen mérkőzés játékvezetője a holland Sander van der Eijk lesz.

