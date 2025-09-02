Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Videón, ahogy a gyerekgyilkosra lecsapnak a kommandósok

Link másolása
Vágólapra másolva!
Leadta keretét az Európa-liga ligaszakaszára készülő Ferencváros. A Fradi edzője, Robbie Keane és szakmai stábja egy támadókkal alaposan megpakolt 23 fős névsort küldött át az UEFA-nak.

A magyar bajnok Ferencváros szeptember 25-én hazai pályán kezdi meg szereplését a cseh Viktoria Plzen ellen az Európa-liga ligaszkaszában. Amíg a játékosok a válogatottaknál vannak vagy éppen egy rövid pihenőt kaptak, addig a Fradi szakmai stábja elkészítette és leadta az UEFA-nak az első nyolc meccsre összerakott keretet.

Fradi, Ferencváros
A Qarabag elleni kezdőcsapat mind a 11 játékosa helyet kapott a Fradi őszi EL-keretében
Fotó: Molnár Ádám / FTC

Ezzel a kerettel vág neki a Fradi az Európa-ligának

Egy-két érdekesség első pillantásra feltűnik. Ilyen, hogy a korábbi évekkel ellentétben csak két kapussal, az egyaránt válogatott Dibusz Dénessel és Gróf Dáviddal vág neki a csapat az ősznek.

A 23 fős keretben a selejtezőkhöz képest két új név szerepel: a Frankfurtból kölcsönben visszatérő Lisztes Krisztián, valamint az átigazolási időszak hajrájában a szerb élvonalbeli Vojvodina csapatától szerződtetett szélső, Bamidele Yusuf is szerepet kaphat.

Ugyanakkor Robbie Keane láthatóan továbbra sem számol Mohammed Abu Fanival, ahogy Habib Maiga és Edgar Szevikjan nevét is hiába keresnénk a névsorban.

A Ferencváros Európa-liga-programja:

  • szeptember 25., 21.00: Viktoria Plzen (otthon)
  • október 2., 21.00: KRC Genk (idegenben)
  • október 23., 18.45: FC Salzburg (i)
  • november 6., 21.00: PFC Ludogorec (o)
  • november 27., 18.45: Fenerbahce SK (i)
  • december 11., 18.45: Rangers FC (o)
  • január 22., 21.00: Panathinaikos FC (o)
  • január 29., 21.00: Nottingham Forest FC (i)

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!