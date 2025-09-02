A magyar bajnok Ferencváros szeptember 25-én hazai pályán kezdi meg szereplését a cseh Viktoria Plzen ellen az Európa-liga ligaszkaszában. Amíg a játékosok a válogatottaknál vannak vagy éppen egy rövid pihenőt kaptak, addig a Fradi szakmai stábja elkészítette és leadta az UEFA-nak az első nyolc meccsre összerakott keretet.

A Qarabag elleni kezdőcsapat mind a 11 játékosa helyet kapott a Fradi őszi EL-keretében

Fotó: Molnár Ádám / FTC

Ezzel a kerettel vág neki a Fradi az Európa-ligának

Egy-két érdekesség első pillantásra feltűnik. Ilyen, hogy a korábbi évekkel ellentétben csak két kapussal, az egyaránt válogatott Dibusz Dénessel és Gróf Dáviddal vág neki a csapat az ősznek.

A 23 fős keretben a selejtezőkhöz képest két új név szerepel: a Frankfurtból kölcsönben visszatérő Lisztes Krisztián, valamint az átigazolási időszak hajrájában a szerb élvonalbeli Vojvodina csapatától szerződtetett szélső, Bamidele Yusuf is szerepet kaphat.

Ugyanakkor Robbie Keane láthatóan továbbra sem számol Mohammed Abu Fanival, ahogy Habib Maiga és Edgar Szevikjan nevét is hiába keresnénk a névsorban.

A Ferencváros Európa-liga-programja: