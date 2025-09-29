A Fradi első Európa-ligás ellenfelének hivatalos tájékoztatása szerint a 74 éves szakember mellett Jan Trousil másodedző is távozott, megbízott vezetőedzőként Marek Bakos felel a szakmai munka irányításáért, segítője Zdenek Becka lesz. Koubek 2023 óta irányította a plzeni csapatot, amelynél korábban kétszer is dolgozott, 2015-ben bajnokságot és szuperkupát nyert, míg a 2023/24-es idényben a Konferencia-liga negyeddöntőjéig jutott, jelenleg viszont csak ötödik helyen áll hazája bajnokságában. A múlt hét csütörtöki, Ferencváros elleni 1-1-es döntetlen után a Plzen a hétvégén 1-0-ra kikapott hazai pályán a Zlíntől, a vezetőség pedig az edzőváltás mellett döntött.

A Fradi az utolsó másodpercekben mentett pontot a Plzen ellen

Fotó: Ladóczki Balázs

A Fradi első ellenfelének edzője szépen búcsúzott a csapattól

„Egyfajta ideiglenes edzőként jellemeztem magam, miután megérkeztem a klubhoz. Végül majdnem két és fél évet töltöttünk együtt, ami elég sok. Csodálatos dolgokat éltünk át. Ezek az európai kupaesték felejthetetlenek, olyan nagyságokkal versenyezhettünk, mint a Frankfurt, a Manchester United, a Bilbao, a Fiorentina vagy a Lazio. Barátként válunk el, és nem felejthetem el a nagyszerű szurkolókat, akik végig nagy támogatást nyújtottak nekem. De a futballnak is vannak rossz időszakai, és hiszem, hogy a fiúk hamarosan túljutnak ezeken, és visszatérnek a győztes útra” – mondta Miroslav Koubek.