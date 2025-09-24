A Fradi csütörtökön este kezdi meg az Európa-liga szereplését, hazai pályán. Az első ellenfele a zöld-fehéreknek az a Victoria Plzen lesz, amely csapattal már a februári El-rájátszásban találkozott a rekord magyar bajnok. A sorozat első fordulójában nemcsak csütörtökön rendeztek meccseket, hanem már szerda este is.

A Fradi korábban játszott a Betissel az El-ben, most a Nottingham csapott össze velük

Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP

A Fradi három ellenfele lépett pályára

Az egész Európa-liga sorozat legértékesebb csapata, amellyel a Fradi is játszani fog majd január végén, a Nottingham Forest sokáig 2-1-re vezetett a Betis ellen idegenben, aztán a 85. percben jött a korábbi Manchester United-sztár, Antony és 2-2-re mentette a meccset. A Premier League-ben szereplő együttes mindkét találatát Igor Jesus szerezte, még az első félidőben, mindössze öt perc leforgása alatt.

A Dinamo Zagreb kétszer is megszerezte a vezetést a Fenerbahce ellen, ez a találkozó egészen a 95. percig úgy festett, hogy 2-1 lesz a horvátoknak, akiknek addig mindkét góljáért Dion Beljo volt a felelős, de aztán jött még egy találat a hazaiaknak és 3-1 után ért véget a küzdelem.

A jól ismert bolgár Ludogorec Svédországba utazott a szintén ismerős Malmöhöz, és a vendégek az első félidőben eldöntötték a három pont sorsát, amikor 2-0-ás előnybe kerültek, ami végül a 90 perc után csak 2-1-re változott meg egy 78. perces szépítés miatt.