A Fradi szeptember végén hazai pályán fogadja a cseh Victoria Plzen csapatát a Groupama Arénában sok ezer zöld-fehér szurkoló előtt, akik mint mindig, most is majd igazi katlant varázsolnak a stadionban. A magyar bajnok közvetlen ellenfelei, akikkel majd az alapszakaszban találkoznak, szerdán este már pályára léptek az Európa-ligában, a Fenerbahce kikapott a Dinamo Zágrábtól, a Nottingham 2-2-es döntetlen játszott a Betis ellen idegenben, míg a Ludogorec 2-1-re nyert a Malmö vendégeként.

A Fradi edzője, Robbie Keane mindig nyerni akar

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

A Fradi hazai pályán kezdi el a küzdelmeket

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane az alábbi 11 játékost küldi ki a pályára a Plzen ellen csütörtökön este: