Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump ismét odavágott Putyinnak

Link másolása
Vágólapra másolva!
Csütörtökön este a regnáló magyar bajnoknak is elkezdődik a labdarúgó Európa-liga alapszakasza. A Fradi ellenfele a Victoria Plzen lesz a Groupama Arénában, a cseh csapattal februárban az El-rájátszásában már találkoztak a zöld-fehérek.

A Fradi szeptember végén hazai pályán fogadja a cseh Victoria Plzen csapatát a Groupama Arénában sok ezer zöld-fehér szurkoló előtt, akik mint mindig, most is majd igazi katlant varázsolnak a stadionban. A magyar bajnok közvetlen ellenfelei, akikkel majd az alapszakaszban találkoznak, szerdán este már pályára léptek az Európa-ligában, a Fenerbahce kikapott a Dinamo Zágrábtól, a Nottingham 2-2-es döntetlen játszott a Betis ellen idegenben, míg a Ludogorec 2-1-re nyert a Malmö vendégeként.

A Fradi edzője, Robbie Keane mindig nyerni akar
A Fradi edzője, Robbie Keane mindig nyerni akar
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

A Fradi hazai pályán kezdi el a küzdelmeket

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane az alábbi 11 játékost küldi ki a pályára a Plzen ellen csütörtökön este:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!