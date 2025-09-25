Live
Öt éve még kinevették az álmait, ma már mindenki elismeri: a Ferencváros sorozatban hozza a nemzetközi csoportköröket, és újra Európa futballtérképére került. A Qarabag elleni drámai BL-selejtezős búcsú után Robbie Keane vezetésével az Európa-ligában vár új kihívás a Fradira, amely szeptember 25-én a Viktoria Plzen elleni hazai rajttal indul. A csehek ellen győzni kell, ha a cél a legjobb 24 közé jutás és a tavaszi folytatás.

„Hosszú évek óta mondom – néha meg is mosolyogtak miatta –, hogy a csoportkörös szereplés a célunk” – jelentette ki Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója 2019. szeptember 4-én, amikor a Ferencváros hosszú szünet után újra bejutott egy európai kupasorozat főtáblájára. A vezetők azóta is rendre elmondják, hogy minden évben csoportkörös céllal vág neki az aktuális szezonnak a Fradi. Akkor sokan túlzásnak tartották, mára azonban valóság lett: 2019 óta megszakítás nélkül minden idényben elérte valamelyik nemzetközi kupa csoportkörét a Fradi, és már többször a tavaszi folytatást is kiharcolta.

A Fradi 2019-ben az Espanyollal 2-2-t játszott az Európa-liga csoportkörében
A Fradi 2019-ben az Espanyollal 2-2-t játszott az Európa-liga csoportkörében
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Igazi futballnemzetekkel csatázik idén a Fradi

Az idei Európa-liga nem csak sportértékben ígérkezik különlegesnek. A Ferencváros olyan futballkultúrákkal találkozik, amelyek híresek szenvedélyes, olykor félelmet keltő szurkolótáborukról. A skót Rangers-drukkerek, a görög Panathinaikosz fanatikusai vagy a török Fenerbahce ultrái egész stadionokat varázsolnak el énekükkel és tűzijátékaikkal, Bulgáriában a Ludogorec híveit már jól ismerik a zöld-fehérek, Angliában pedig a Nottingham és Premier League-hangulat várja a Fradit.

Ezek mind olyan közegek, ahol a szurkolók „vért innának a csapatukért” – és ebben a sorban ott van a Groupama Aréna fantasztikus közönsége is, amely már számtalanszor bizonyította, hogy képes Európa élmezőnyének hangulatát megidézni. De ne szaladjunk ennyire előre...

2019 óta nincs év Fradi-csoportkör nélkül

A Ferencváros európai újjászületése 2019 nyarán kezdődött. Akkor Szerhij Rebrov irányításával a csapat az Európa-liga csoportkörébe jutott, ahol a Ludogorec, a CSZKA Moszkva és az Espanyol ellen hét pontot gyűjtött. A Fradi a harmadik helyen végzett, de a CSZKA idegenbeli legyőzése vagy éppen az Espanyol elleni 2-2 már jelezte: Magyarország legnépszerűbb klubja visszatért a kontinens futballtérképére.

Egy évvel később jött a történelmi áttörés. A 2020-21-es idényben 25 év után újra a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelt a Ferencváros. A Juventus, a Barcelona és a Dinamo Kijev elleni mérkőzések a magyar futball ünnepei voltak (igaz, a koronavírus-járvány beleköpött a az NB I-es bajnokcsapat szurkolóinak a levesébe). A Fradi nem sok pontot szerzett, de Tokmac Nguen Barcelona elleni góljára vagy a Juventus elleni idegenbeli hosszú ideig tartott döntetlenre emlékeznek a szurkolók.

Barcelona's Spanish defender Gerard Pique (L) vies with Ferencvaros' Norwegian midfielder Tokmac Nguen during the UEFA Champions League football match between FC Barcelona and Ferencvarosi TC at the Camp Nou stadium in Barcelona on October 20, 2020. (Photo by LLUIS GENE / AFP)
Tokmac a világklasszis Piquével is fel tudta venni a versenyt a BL-ben
Fotó: LLUIS GENE / AFP

2021-ben Peter Stöger vette át a csapatot, amely az Európa-liga csoportkörében a Bayer Leverkusen, a Real Betis és a Celtic ellen szerepelt. A Fradi nem éppen pontzuhataggal zárta a csoportot (3 pont, 5-11-es gólkülönbség), de a Leverkusen elleni 1-0 óriási fegyvertény.

A 2022/23-as szezon aztán a klub újkori csúcsa lett.

Sztanyiszlav Csercseszov csapata az Európa-liga csoportjában a Monaco, a Trabzonspor és a Crvena zvezda ellen is kiválóan játszott, és 10 ponttal csoportelsőként zárt. Ezzel a Fradi egyből a nyolcaddöntőbe jutott, és 1975 után először élte meg az európai tavaszt.

A Leverkusen elleni kettős vereség (0-2, 0-2) megállította ugyan a menetelést, de a szurkolók és a szakma is elismerte: a Fradi újra versenyképes Európában.

A következő idényben a Konferencialiga következett, ahol Dejan Sztankovics irányításával a Fiorentina, a Genk és a Cukaricki mellett 10 ponttal, veretlenül sikerült továbbjutni a csoportból. Emlékezetes maradt a 2-2-es firenzei döntetlen, ahol kétszer is vezetett a Fradi az olasz sztárcsapat otthonában. A tavaszi folytatásban azonban a görög Olimpiakosz bizonyult erősebbnek: Pireuszban és Budapesten is 1-0-ra nyertek a görögök, így összesítésben 2-0-lal búcsúztatták a Ferencvárost.

Bukás a Qarabag ellen, jöjjön az El-csoportkör!

A 2025/26-os idényben ismét a Bajnokok Ligája csoportkör volt a cél. A Fradi a selejtezőkben magabiztosan lépdelt előre, a playoffban viszont a Qarabag várt rá. Az azeri bajnok az elmúlt évtizedben rendszeres résztvevője az európai kupáknak, és otthonában félelmetes hangulatot teremt a szurkolótábor.

Budapest, 2025. augusztus 19. Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Qarabag mérkőzés előtt a Groupama Arénában 2025. augusztus 19-én. MTI/Illyés Tibor
Robbie Keane-nel a BL-csoda nem ismétlődött meg, de az EL-ben is parádés meccsek várnak az FTC-re
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

A párharc drámai fordulatokat hozott. Budapesten a Qarabag 3-1-re nyerni tudott, majd Azerbajdzsánban a Fradi óriásit küzdve 3-2-re győzött, de összesítésben 5-4-gyel az azeriek jutottak tovább. De hogy nem akárkitől kapott ki az FTC, az a BL-ben kiderült, a Qarabag ugyanis 3-2-re legyőzte a Benficát. A vereség után a portugáloknál edzőváltást jelentettek be, és érkezett José Mourinho (a Special One-ról szóló cikkünket itt olvashatja.)

A Fradi a kudarc ellenére mégis megmutathatja magát a kontinensen: az Európa-liga új rendszerében főtáblás szereplés lett a vigaszág.

Robbie Keane 2025 januárjában átvette a csapatot, hogy aztán az ír legenda vezényletével megkezdődjön egy új fejezet, amely újabb európai tavaszt hozhat a Groupama Arénába.

Új Európa-liga, új kihívás

Az UEFA 2024-től teljesen átalakította az El-t: a 36 csapatos „league phase”-ben mindenki nyolc különböző ellenféllel játszik (négyszer otthon, négy alkalommal idegenben). A legjobb nyolc automatikusan nyolcaddöntős, a 9–24. helyezettek playoffon keresztül folytathatják, a 25–36. búcsúzik. Egyes számítások szerint 10-12 pont elég lehet a playoffhoz, miközben 14-15 pontra lehet szükség a top 8-hoz.

Ferencvaros' Danish defender #03 Stefan Gartenmann vies for the ball during the UEFA Europa League knockout round play-off first leg football match between Ferencvarosi TC and FC Viktoria Plzen in Budapest on February 13, 2025. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
A Fradi újra bizonyíthat a Plzen ellen
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Továbbjut idén a Keane-csapat?

Ferencváros – Viktoria Plzen (szeptember 25., Budapest)
A Ferencváros keretének piaci értéke a Transfermarkt szerint 44,18 millió euró, míg a Plzené 52,23 millió körül van. A különbség minimális, ugyanakkor a bukmékerek a Fradit tartják esélyesnek: a hazai győzelem 2,00 körüli, a vendégsiker 3,60 feletti oddsszal szerepel. A legutóbbi El-rájátszásban a Plzen Budapesten 1-0-ra kikapott, míg otthon 3-0-ra nyert. Ez az a meccs, amelyet kötelező hozni, ha a továbbjutás a cél.
Origo Sport-tipp: FTC – Plzen 3-2.

Genk – Ferencváros (október 2., Genk)
A belga csapat kerete több mint kétszer annyit ér (135,5 millió euró), mint a magyar bajnoké, és hazai pályán a fogadóirodák is toronymagas favoritnak tartják őket (Genk-siker: 1,70, Fradi-győzelem: 4,50). Idegenben minden pont hatalmas bravúrnak számítana. A 2023/24 EKL-csoportkörben idegenben 0-0-t, a Groupamában 1-1-et játszottak egymással a felek.
Origo Sport-tipp: Genk–FTC 1–0.

Salzburg – Ferencváros (október 23., Salzburg)
A Red Bull-csapat 130 millió eurós keretével és lendületes játékával lényegesen magasabb szinten futballozik. Az oddsok is ezt mutatják: hazai győzelemre 1,40 körüli szorzót kínálnak, míg a Fradi-siker 6,50 felett áll. Mindezek ellenére a magyar bajnok koncentrált játékkal kiharcolhat egy döntetlent. 
Origo Sport-tipp: Salzburg–FTC 1–1.

Ferencváros – Ludogorec (november 6., Budapest)
A bolgár bajnok jól ismert ellenfél, hiszen az elmúlt években többször is összefutott a két csapat a selejtezőkben és a csoportkörben. A keretek értéke közel azonos (a bolgárokék 48,85 millió euró), de a közelmúlt Fradi-sikert sejtet. 2019-ben, a BL-selejtezőben a Fradi kettős győzelemmel búcsúztatta a bolgár bajnokot (2-1, 3-2), majd ugyanabban az évben az El-csoportkörben 0-3 és 1-1 született. Legutóbb, 2025 nyarán ismét összefutottak a BL-selejtezőben, ahol a Ferencváros 0-0 után Budapesten 3-0-val jutott tovább. Összesen hat tétmeccsük volt a feleknek: három Fradi-győzelem, két döntetlen és egy vereség a mérleg.
Origo Sport-tipp: FTC–Ludogorec 2–1.

Fenerbahce – Ferencváros (november 27., Isztambul)
A török óriás klubértéke közel 300 millió euró, és otthon, az Ülker Stadionban ritkán hibázik. A bukmékerek oddsai is ezt tükrözik: a hazai győzelem 1,35 körül mozog, a Fradi-siker 7,00 feletti. A magyar csapat számára a tisztes helytállás lehet a cél, de természetesen meg kell próbálni a lehetetlent. 
Origo Sport-tipp: Fenerbahçe–FTC 2–0.

Ferencváros – Rangers (december 11., Budapest)
A skót rekordbajnok kerete jóval értékesebb (104,6 millió euró), és nemzetközi rutinban is előrébb jár. Ugyanakkor Budapesten a Fradi képes lehet szoros meccset játszani, főleg szervezett védekezéssel. A pontszerzés bravúrnak számítana, de nem elérhetetlen. 
Origo Sport-tipp: FTC–Rangers 1–2.

Ferencváros – Panathinaikosz (január 22., Budapest)
A görögök keretértéke közel azonos a Fradiéval, már csak ezért is kiegyenlített találkozóra lehet számítani. Könnyen lehet, hogy ez a mérkőzés dönti el, ki folytathatja tavasszal. Hazai pályán a magyar bajnoknak reális esélye van megszerezni a három pontot.
Origo Sport-tipp: FTC–Panathinaikosz 1–0.

Nottingham Forest – Ferencváros (január 29., Nottingham)
Az angol Premier League-ben edződő Forest 566 millió eurós keretével teljesen más dimenziót képvisel. A bukmékerek oddsai is egyértelmű hazai fölényt mutatnak, így minden gól bravúr, a pontszerzés pedig szenzáció lenne. A realitás azonban az angol győzelem.
Origo Sport-tipp: Nottingham–FTC 3–1.

Mire lenne elég ennyi pont?

A tippjeink alapján a Ferencváros a nyolc meccsen 3 győzelmet, 1 döntetlent és 4 vereséget könyvelne el, és ez 10 pontot jelentene. A 2024/25-ös tapasztalatok szerint ez a mennyiség jó eséllyel elég lehet a legjobb 24 közé kerüléshez, vagyis a playoffhoz. A top 8-hoz inkább 14-15 pontra lenne szükség, de a tavaszi folytatás így is teljesen reális cél a zöld-fehérek számára.

