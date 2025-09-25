„Hosszú évek óta mondom – néha meg is mosolyogtak miatta –, hogy a csoportkörös szereplés a célunk” – jelentette ki Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója 2019. szeptember 4-én, amikor a Ferencváros hosszú szünet után újra bejutott egy európai kupasorozat főtáblájára. A vezetők azóta is rendre elmondják, hogy minden évben csoportkörös céllal vág neki az aktuális szezonnak a Fradi. Akkor sokan túlzásnak tartották, mára azonban valóság lett: 2019 óta megszakítás nélkül minden idényben elérte valamelyik nemzetközi kupa csoportkörét a Fradi, és már többször a tavaszi folytatást is kiharcolta.

A Fradi 2019-ben az Espanyollal 2-2-t játszott az Európa-liga csoportkörében

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Igazi futballnemzetekkel csatázik idén a Fradi

Az idei Európa-liga nem csak sportértékben ígérkezik különlegesnek. A Ferencváros olyan futballkultúrákkal találkozik, amelyek híresek szenvedélyes, olykor félelmet keltő szurkolótáborukról. A skót Rangers-drukkerek, a görög Panathinaikosz fanatikusai vagy a török Fenerbahce ultrái egész stadionokat varázsolnak el énekükkel és tűzijátékaikkal, Bulgáriában a Ludogorec híveit már jól ismerik a zöld-fehérek, Angliában pedig a Nottingham és Premier League-hangulat várja a Fradit.

Ezek mind olyan közegek, ahol a szurkolók „vért innának a csapatukért” – és ebben a sorban ott van a Groupama Aréna fantasztikus közönsége is, amely már számtalanszor bizonyította, hogy képes Európa élmezőnyének hangulatát megidézni. De ne szaladjunk ennyire előre...

2019 óta nincs év Fradi-csoportkör nélkül

A Ferencváros európai újjászületése 2019 nyarán kezdődött. Akkor Szerhij Rebrov irányításával a csapat az Európa-liga csoportkörébe jutott, ahol a Ludogorec, a CSZKA Moszkva és az Espanyol ellen hét pontot gyűjtött. A Fradi a harmadik helyen végzett, de a CSZKA idegenbeli legyőzése vagy éppen az Espanyol elleni 2-2 már jelezte: Magyarország legnépszerűbb klubja visszatért a kontinens futballtérképére.

Egy évvel később jött a történelmi áttörés. A 2020-21-es idényben 25 év után újra a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelt a Ferencváros. A Juventus, a Barcelona és a Dinamo Kijev elleni mérkőzések a magyar futball ünnepei voltak (igaz, a koronavírus-járvány beleköpött a az NB I-es bajnokcsapat szurkolóinak a levesébe). A Fradi nem sok pontot szerzett, de Tokmac Nguen Barcelona elleni góljára vagy a Juventus elleni idegenbeli hosszú ideig tartott döntetlenre emlékeznek a szurkolók.