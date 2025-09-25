„Hosszú évek óta mondom – néha meg is mosolyogtak miatta –, hogy a csoportkörös szereplés a célunk” – jelentette ki Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója 2019. szeptember 4-én, amikor a Ferencváros hosszú szünet után újra bejutott egy európai kupasorozat főtáblájára. A vezetők azóta is rendre elmondják, hogy minden évben csoportkörös céllal vág neki az aktuális szezonnak a Fradi. Akkor sokan túlzásnak tartották, mára azonban valóság lett: 2019 óta megszakítás nélkül minden idényben elérte valamelyik nemzetközi kupa csoportkörét a Fradi, és már többször a tavaszi folytatást is kiharcolta.
Az idei Európa-liga nem csak sportértékben ígérkezik különlegesnek. A Ferencváros olyan futballkultúrákkal találkozik, amelyek híresek szenvedélyes, olykor félelmet keltő szurkolótáborukról. A skót Rangers-drukkerek, a görög Panathinaikosz fanatikusai vagy a török Fenerbahce ultrái egész stadionokat varázsolnak el énekükkel és tűzijátékaikkal, Bulgáriában a Ludogorec híveit már jól ismerik a zöld-fehérek, Angliában pedig a Nottingham és Premier League-hangulat várja a Fradit.
Ezek mind olyan közegek, ahol a szurkolók „vért innának a csapatukért” – és ebben a sorban ott van a Groupama Aréna fantasztikus közönsége is, amely már számtalanszor bizonyította, hogy képes Európa élmezőnyének hangulatát megidézni. De ne szaladjunk ennyire előre...
A Ferencváros európai újjászületése 2019 nyarán kezdődött. Akkor Szerhij Rebrov irányításával a csapat az Európa-liga csoportkörébe jutott, ahol a Ludogorec, a CSZKA Moszkva és az Espanyol ellen hét pontot gyűjtött. A Fradi a harmadik helyen végzett, de a CSZKA idegenbeli legyőzése vagy éppen az Espanyol elleni 2-2 már jelezte: Magyarország legnépszerűbb klubja visszatért a kontinens futballtérképére.
Egy évvel később jött a történelmi áttörés. A 2020-21-es idényben 25 év után újra a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelt a Ferencváros. A Juventus, a Barcelona és a Dinamo Kijev elleni mérkőzések a magyar futball ünnepei voltak (igaz, a koronavírus-járvány beleköpött a az NB I-es bajnokcsapat szurkolóinak a levesébe). A Fradi nem sok pontot szerzett, de Tokmac Nguen Barcelona elleni góljára vagy a Juventus elleni idegenbeli hosszú ideig tartott döntetlenre emlékeznek a szurkolók.
2021-ben Peter Stöger vette át a csapatot, amely az Európa-liga csoportkörében a Bayer Leverkusen, a Real Betis és a Celtic ellen szerepelt. A Fradi nem éppen pontzuhataggal zárta a csoportot (3 pont, 5-11-es gólkülönbség), de a Leverkusen elleni 1-0 óriási fegyvertény.
A 2022/23-as szezon aztán a klub újkori csúcsa lett.
Sztanyiszlav Csercseszov csapata az Európa-liga csoportjában a Monaco, a Trabzonspor és a Crvena zvezda ellen is kiválóan játszott, és 10 ponttal csoportelsőként zárt. Ezzel a Fradi egyből a nyolcaddöntőbe jutott, és 1975 után először élte meg az európai tavaszt.
A Leverkusen elleni kettős vereség (0-2, 0-2) megállította ugyan a menetelést, de a szurkolók és a szakma is elismerte: a Fradi újra versenyképes Európában.
A következő idényben a Konferencialiga következett, ahol Dejan Sztankovics irányításával a Fiorentina, a Genk és a Cukaricki mellett 10 ponttal, veretlenül sikerült továbbjutni a csoportból. Emlékezetes maradt a 2-2-es firenzei döntetlen, ahol kétszer is vezetett a Fradi az olasz sztárcsapat otthonában. A tavaszi folytatásban azonban a görög Olimpiakosz bizonyult erősebbnek: Pireuszban és Budapesten is 1-0-ra nyertek a görögök, így összesítésben 2-0-lal búcsúztatták a Ferencvárost.
A 2025/26-os idényben ismét a Bajnokok Ligája csoportkör volt a cél. A Fradi a selejtezőkben magabiztosan lépdelt előre, a playoffban viszont a Qarabag várt rá. Az azeri bajnok az elmúlt évtizedben rendszeres résztvevője az európai kupáknak, és otthonában félelmetes hangulatot teremt a szurkolótábor.
A párharc drámai fordulatokat hozott. Budapesten a Qarabag 3-1-re nyerni tudott, majd Azerbajdzsánban a Fradi óriásit küzdve 3-2-re győzött, de összesítésben 5-4-gyel az azeriek jutottak tovább. De hogy nem akárkitől kapott ki az FTC, az a BL-ben kiderült, a Qarabag ugyanis 3-2-re legyőzte a Benficát. A vereség után a portugáloknál edzőváltást jelentettek be, és érkezett José Mourinho (a Special One-ról szóló cikkünket itt olvashatja.)
A Fradi a kudarc ellenére mégis megmutathatja magát a kontinensen: az Európa-liga új rendszerében főtáblás szereplés lett a vigaszág.
Robbie Keane 2025 januárjában átvette a csapatot, hogy aztán az ír legenda vezényletével megkezdődjön egy új fejezet, amely újabb európai tavaszt hozhat a Groupama Arénába.
Az UEFA 2024-től teljesen átalakította az El-t: a 36 csapatos „league phase”-ben mindenki nyolc különböző ellenféllel játszik (négyszer otthon, négy alkalommal idegenben). A legjobb nyolc automatikusan nyolcaddöntős, a 9–24. helyezettek playoffon keresztül folytathatják, a 25–36. búcsúzik. Egyes számítások szerint 10-12 pont elég lehet a playoffhoz, miközben 14-15 pontra lehet szükség a top 8-hoz.
Ferencváros – Viktoria Plzen (szeptember 25., Budapest)
A Ferencváros keretének piaci értéke a Transfermarkt szerint 44,18 millió euró, míg a Plzené 52,23 millió körül van. A különbség minimális, ugyanakkor a bukmékerek a Fradit tartják esélyesnek: a hazai győzelem 2,00 körüli, a vendégsiker 3,60 feletti oddsszal szerepel. A legutóbbi El-rájátszásban a Plzen Budapesten 1-0-ra kikapott, míg otthon 3-0-ra nyert. Ez az a meccs, amelyet kötelező hozni, ha a továbbjutás a cél.
Origo Sport-tipp: FTC – Plzen 3-2.
Genk – Ferencváros (október 2., Genk)
A belga csapat kerete több mint kétszer annyit ér (135,5 millió euró), mint a magyar bajnoké, és hazai pályán a fogadóirodák is toronymagas favoritnak tartják őket (Genk-siker: 1,70, Fradi-győzelem: 4,50). Idegenben minden pont hatalmas bravúrnak számítana. A 2023/24 EKL-csoportkörben idegenben 0-0-t, a Groupamában 1-1-et játszottak egymással a felek.
Origo Sport-tipp: Genk–FTC 1–0.
Salzburg – Ferencváros (október 23., Salzburg)
A Red Bull-csapat 130 millió eurós keretével és lendületes játékával lényegesen magasabb szinten futballozik. Az oddsok is ezt mutatják: hazai győzelemre 1,40 körüli szorzót kínálnak, míg a Fradi-siker 6,50 felett áll. Mindezek ellenére a magyar bajnok koncentrált játékkal kiharcolhat egy döntetlent.
Origo Sport-tipp: Salzburg–FTC 1–1.
Ferencváros – Ludogorec (november 6., Budapest)
A bolgár bajnok jól ismert ellenfél, hiszen az elmúlt években többször is összefutott a két csapat a selejtezőkben és a csoportkörben. A keretek értéke közel azonos (a bolgárokék 48,85 millió euró), de a közelmúlt Fradi-sikert sejtet. 2019-ben, a BL-selejtezőben a Fradi kettős győzelemmel búcsúztatta a bolgár bajnokot (2-1, 3-2), majd ugyanabban az évben az El-csoportkörben 0-3 és 1-1 született. Legutóbb, 2025 nyarán ismét összefutottak a BL-selejtezőben, ahol a Ferencváros 0-0 után Budapesten 3-0-val jutott tovább. Összesen hat tétmeccsük volt a feleknek: három Fradi-győzelem, két döntetlen és egy vereség a mérleg.
Origo Sport-tipp: FTC–Ludogorec 2–1.
Fenerbahce – Ferencváros (november 27., Isztambul)
A török óriás klubértéke közel 300 millió euró, és otthon, az Ülker Stadionban ritkán hibázik. A bukmékerek oddsai is ezt tükrözik: a hazai győzelem 1,35 körül mozog, a Fradi-siker 7,00 feletti. A magyar csapat számára a tisztes helytállás lehet a cél, de természetesen meg kell próbálni a lehetetlent.
Origo Sport-tipp: Fenerbahçe–FTC 2–0.
Ferencváros – Rangers (december 11., Budapest)
A skót rekordbajnok kerete jóval értékesebb (104,6 millió euró), és nemzetközi rutinban is előrébb jár. Ugyanakkor Budapesten a Fradi képes lehet szoros meccset játszani, főleg szervezett védekezéssel. A pontszerzés bravúrnak számítana, de nem elérhetetlen.
Origo Sport-tipp: FTC–Rangers 1–2.
Ferencváros – Panathinaikosz (január 22., Budapest)
A görögök keretértéke közel azonos a Fradiéval, már csak ezért is kiegyenlített találkozóra lehet számítani. Könnyen lehet, hogy ez a mérkőzés dönti el, ki folytathatja tavasszal. Hazai pályán a magyar bajnoknak reális esélye van megszerezni a három pontot.
Origo Sport-tipp: FTC–Panathinaikosz 1–0.
Nottingham Forest – Ferencváros (január 29., Nottingham)
Az angol Premier League-ben edződő Forest 566 millió eurós keretével teljesen más dimenziót képvisel. A bukmékerek oddsai is egyértelmű hazai fölényt mutatnak, így minden gól bravúr, a pontszerzés pedig szenzáció lenne. A realitás azonban az angol győzelem.
Origo Sport-tipp: Nottingham–FTC 3–1.
A tippjeink alapján a Ferencváros a nyolc meccsen 3 győzelmet, 1 döntetlent és 4 vereséget könyvelne el, és ez 10 pontot jelentene. A 2024/25-ös tapasztalatok szerint ez a mennyiség jó eséllyel elég lehet a legjobb 24 közé kerüléshez, vagyis a playoffhoz. A top 8-hoz inkább 14-15 pontra lenne szükség, de a tavaszi folytatás így is teljesen reális cél a zöld-fehérek számára.