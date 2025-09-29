A győriek ezzel elvesztették veretlenségüket, eddigi hat meccsükön három-három győzelem és döntetlen volt a mérlegük, míg a Robbie Keane 40. találkozóján diadalmaskodó Fradi a negyedikről a második helyre lépett előre a tabellán.

A Fradi legyőzte az ETO FC Győrt, Jonathan Levi remek szabadrúgásgólja pedig sokáig emlékezetes marad

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi hőse az M4 Sport riporterével viccelődött

A meccs egyik kulcspillanata a svéd Jonathan Levi remek szabadrúgásgólja volt, amely megadta az alaphangot a Fradi győzelméhez. A svéd támadó a találkozó után az M4 Sportnak mesélt a találatról és a Fradiban szerzett tapasztalatairól.

Úgy látszik, az elmúlt három évben nem voltam túl jó, de most legalább jó és mókás újra interjút adni...

Vannak hetek, amikor kicsit jobban megy az edzés, van, amikor rosszabbul, most jól ment. Amikor a szabadrúgásra került sor, jeleztem a csapattársaimnak, hogy mindenképp szeretném én rúgni” – mondta Levi.

Arra is rákérdeztek, hogy kinek a szabadrúgása jutott eszébe a sajátjáról, amelyet élőben látott. „Őszintén, magamtól egy ideje már nem láttam ilyet, de az elmúlt időszakban szép gólokat szereztünk. Tóth Alex gólja a Bajnokok Ligájában talán az enyémnél is szebb volt.”

Levi arról is beszélt, hogyan élte meg a Fradiba igazolást és a feladatot, hogy kiharcolja a helyét egy erős keretben: „

Amikor a Puskásban játszottam, folyamatosan megkaptam a bizalmat. Itt nagyon jó játékosok vannak, és tényleg ki kell érdemelnie az embernek a helyét. Nekem is ezt ki kellett harcolnom a Fradiban. Ezeket a pillanatokat tiszta szívvel meg kell élni, hiszen ez egy kemény, de izgalmas kihívás"

– árulta el a Fradi focistája, aki szerint ez csak keményebb munkára ösztönzi.

„Nagyon jó ilyen környezetben lenni, komoly a rivalizálás, de ez csak még keményebb munkára sarkall. Sok játékos van egy-egy posztra, de nagyon jó a közösség és a csapatszellem.”