Gruber Zsombor a Diósgyőr elleni bajnokin a szünetben, az ellenfél 2-0-s vezetésénél állt be, és két góljával a Fradi végül pontot szerzett az NB I legutóbbi fordulójában. A 21 éves támadó dühös volt a piros lapot kapott Cebrail Makreckisre, mert miatta cserélték le őt a szünetben.
Gruber belülről így látta az első félidőt, amelyben végig a pályán volt: „Az volt a meccstervünk, hogy megpróbálunk (Tóth) Alexszel az üres területekbe belépni. Végig jöttek velünk a csehek, de nem is nagyon érkezett labda a védősorunktól. Egy ilyen átmenetből kaptunk egy elkerülhető gólt, utána jött a kiállítás, az nagyon átírta a meccset. Azt hittem, engem ott egyből lecserélnek, hiszen jobbhátvéd állt ki, és én mentem vissza a pozícióba. Mivel posztra kellett cserélni, a szünetben a mester is elmondta nekem, hogy a piros lap miatt cserélnie kell kettőt. A végén Pesics góljával egy pontot tudtunk szerezni, ami szerintem nagyon jó így, hogy egy félidőt emberhátrányban játszottunk.
Nagyon bosszant a kiállítás, szerintem ő (Makreckis) is tudta, hogy már van egy sárga lapja, talán elfelejtette, de nem szabad így szabálytalankodni. Ezzel a csapatot is hátráltatta, én is rosszul jöttem ki ebből, mert vissza kellett mennem, és engem cseréltek le miatta.
De sajnos ez megtörténhet, ilyen a foci, reméljük, tanul belőle.”
A lefújás után azonban már Gruber is örült. „Nagyon örültek a szurkolók is, mi is. A meccs előtt nem írtuk volna alá az egy pontot, de ahogyan alakult a mérkőzés, most örülnünk kell ennek is."
A következő NB I-es meccsen az ETO vendégeként futballozik a Fradi, majd jön a Genk elleni újabb Európa-liga-meccs. De többet kell-e nyújtania a csütörtök este bemutatott teljesítménynél a magyar csapatnak?
Gruber Zsombor erről így beszélt: „A bajnokságban is kellenek a győzelmek, a Genk elleni is fontos meccsünk lesz, majd jön a Paks elleni bajnoki. A következő egy-két hét nagyon húzós lesz, de azon leszünk, hogy jól szerepeljünk" – jelentette ki a támadó.
Robbie Keane-nek a Fradi.hu-n megjelent nyilatkozata szerint szerint nem tetszett a gól, amit kapott a Fradi, a piros lap meg pláne.
„A szünetben azt mondtam a fiúknak, hogy legyenek bátrak, megkérdeztem tőlük, hogy felteszik-e a kezüket, vagy küzdenek tovább. A második félidőben láthattuk az igazi, elszánt Robbie Keane-csapatot. A jövőben természetesen ki kell küszöbölnünk azokat a hibákat, amelyek a kiállításhoz vezetnek."
A futballban nincsen de és ha, tíz emberrel játszottunk, emiatt muszáj örülnünk a döntetlennek. A 94. percben is hittem a pontszerzésben, a szurkolókat pedig általában 12. embernek szoktuk hívni, ma ők voltak a 11.
Hatalmas köszönet a szurkolóknak, végig buzdították a csapatot, az egyenlítésnél ki is futottam hozzájuk, nem tudunk elég hálásak lenni, ők érdemelték meg a legjobban az egyenlítést. Az egész stadion, a csapat és a szurkolók egyként harcoltak meg ezért a pontért. Minden meccset meg akarok nyerni, de amikor ez nem sikerül, akkor nem akarok veszíteni. Huszonöt éve vagyok a profi fociban, 7-8 éve edzősködöm, értem a sportot. Emberhátrányban is pontot akartam szerezni, Levi más poszton játszott, Kanikovszki teljesen megváltoztatta a játék képét, és Pesics is fantasztikusan szállt be. Azt mondtam nekik, hogy csináljanak valamit, gondolkodtassanak el engem a következő meccsre, hogy esetleg akkor már ők legyenek a kezdőben" – fogalmazott Robbie Keane.
Dibusz Dénes a mérkőzés után a vegyes zónában mások mellett az Origo Sportnak is értékelte a mérkőzést: „Nincs mit szépíteni, az első félidőben gyengén játszottunk. A meccs előtti sajtótájékoztatón azt mondtuk, nem kellene megnehezíteni a saját dolgunkat, és minimalizálni kellene azokat a ki nem kényszerített hibákat, amelyeket a korábbi meccseken is elkövettünk. Ma tényleg elég sokat tettünk azért, hogy elveszítsük ezt a mérkőzést. Az első félidőben nagyon sok hibával játszottunk, volt egy butaságnak betudható kiállítás is, amivel nehéz helyzetbe hoztuk magunkat. A második félidő azonban teljesen más képet mutatott, tíz emberrel sem voltunk alárendelt szerepben."
Nem érződött, hogy egy emberrel kevesebben vagyunk. Ez egy győzelemmel felérő pontmentés volt. A szurkolók is értékelték, ahogy a csapat reagált a második félidőben, hiszen az utolsó pillanatig mentünk előre. Most sajnos ebben nem volt több, mint egy pont. Így, hogy emberhátrányba kerültünk, nem volt reális, hogy megfordítsuk a mérkőzést. Rászolgáltunk az egy pontra.
Egy újságíró felvetése szerint úgy kóválygott a Fradi az első 45 percben, mint 1986-ban a szovjetek elleni 6-0-s foci-vb-s vereség során a magyar válogatott. Mintha valami nagyon nagy baj történt volna. Lassan történt minden, és mindenhonnan lekésett mindenki. „Igen, én is úgy gondolom, hogy ilyen szempontból hasonló volt, mint a pénteki, Diósgyőr elleni bajnokink első félideje. Ott is lassan futballoztunk. Hátul én is azt éreztem, hogy többször is későn reagáltunk egy-egy kétes labdára, több olyan labdavesztést történt, amibe mi vittük bele magunkat, és mi hoztuk kellemetlen helyzetbe magunkat. Nem igazán tudtunk odaérni a kapujuk elé, gyenge első félidő volt, de, ha a pozitívumot nézzük, így is kihoztunk belőle egy pontot" – mondta Dibusz Dénes.
Alekszandar Pesiccsel madarat lehetett volna fogatni a döntetlent érő gólja után. „Mindig azt mondom, hogy ha a csatár betalál, akkor az nagyon jó érzés neki, mert megmarad az önbizalma, a magabiztossága. A mérkőzést nem olyan jól kezdtük, a piros lap is hátráltatott minket, de az öltözőben azt mondtuk, hogy játszunk egységesen egészen a végéig, mutassuk meg, milyen fából faragtak minket, milyen karakterrel rendelkezünk, és meg is mutattuk."
Ha nem hittem volna, hogy ki tudunk egyenlíteni, ha nem lenne bennem hit, akkor már abbahagytam volna a labdarúgást is.
„A szurkolók óriásiak, tavaly óta jó kapcsolatot ápolok velük, minden egyes pillanatot élvezni akarok és mindent megteszek ezekért a szurkolókért" - nyilatkozta az M4Sport kamerái előtt a szerb cserecsatár.
Tóth Alex az M4 Sportnak így értékelte a mérkőzést: „Kellett mindenkinek ez a gól, így most mindenkinek jó a szájíze. Ez egy győzelemmel felérő pont. Nehéz meccs volt, mert viszonylag hamar emberhátrányba kerültünk. Mindenki küzdött-hajtott, a második félidőre egész jól sikerült kiegyenlíteni az erőviszonyokat. A hozzáállás és a motiváció megvolt, és persze a hazai pálya is sokat segített. Mindenki beleadott mindent" – árulta el a fiatal Fradi-középpályás.
Egy hét múlva az FTC Genkbe látogat.