Gruber Zsombor a Diósgyőr elleni bajnokin a szünetben, az ellenfél 2-0-s vezetésénél állt be, és két góljával a Fradi végül pontot szerzett az NB I legutóbbi fordulójában. A 21 éves támadó dühös volt a piros lapot kapott Cebrail Makreckisre, mert miatta cserélték le őt a szünetben.

Toon Raemaekers csatája a csehekkel a Fradi El-alapszakaszmeccsén

Fotó: Ladóczki Balázs

Gruber belülről így látta az első félidőt, amelyben végig a pályán volt: „Az volt a meccstervünk, hogy megpróbálunk (Tóth) Alexszel az üres területekbe belépni. Végig jöttek velünk a csehek, de nem is nagyon érkezett labda a védősorunktól. Egy ilyen átmenetből kaptunk egy elkerülhető gólt, utána jött a kiállítás, az nagyon átírta a meccset. Azt hittem, engem ott egyből lecserélnek, hiszen jobbhátvéd állt ki, és én mentem vissza a pozícióba. Mivel posztra kellett cserélni, a szünetben a mester is elmondta nekem, hogy a piros lap miatt cserélnie kell kettőt. A végén Pesics góljával egy pontot tudtunk szerezni, ami szerintem nagyon jó így, hogy egy félidőt emberhátrányban játszottunk.

Nagyon bosszant a kiállítás, szerintem ő (Makreckis) is tudta, hogy már van egy sárga lapja, talán elfelejtette, de nem szabad így szabálytalankodni. Ezzel a csapatot is hátráltatta, én is rosszul jöttem ki ebből, mert vissza kellett mennem, és engem cseréltek le miatta.

De sajnos ez megtörténhet, ilyen a foci, reméljük, tanul belőle.”

A lefújás után azonban már Gruber is örült. „Nagyon örültek a szurkolók is, mi is. A meccs előtt nem írtuk volna alá az egy pontot, de ahogyan alakult a mérkőzés, most örülnünk kell ennek is."

Varga Barnabás, mint a levegő ura

Fotó: Ladóczki Balázs

A következő NB I-es meccsen az ETO vendégeként futballozik a Fradi, majd jön a Genk elleni újabb Európa-liga-meccs. De többet kell-e nyújtania a csütörtök este bemutatott teljesítménynél a magyar csapatnak?

Gruber Zsombor erről így beszélt: „A bajnokságban is kellenek a győzelmek, a Genk elleni is fontos meccsünk lesz, majd jön a Paks elleni bajnoki. A következő egy-két hét nagyon húzós lesz, de azon leszünk, hogy jól szerepeljünk" – jelentette ki a támadó.

Robbie Keane: A Fradi-szurkolók voltak a 11. ember

Robbie Keane-nek a Fradi.hu-n megjelent nyilatkozata szerint szerint nem tetszett a gól, amit kapott a Fradi, a piros lap meg pláne.