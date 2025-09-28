Vasárnap este zöld-fehér rangadóval folytatódott az NB I: a címvédő Ferencváros a játéknap előtt harmadik helyen álló, a meccsnek veretlenül nekifutó ETO FC Győr vendége volt az ETO Parkban. Mindkét zöld-fehér csapat egy meccsel kevesebbet játszott az NB I-ben, az ETO a Kazincbarcika, a Fradi a Kisvárda otthonában lép pályára decemberben.
A győriek remek formában készültek a mérkőzésre, a vasárnap előtti 22 bajnokin mindössze egyszer szenvedtek vereséget. Robbie Keane csapata a Viktoria Plzen elleni hősies Európa-liga-döntetlen (2-2) után érkezett Győrbe, míg Borbély Balázs együttese hazai pályán az új, topminőségű gyepszőnyegen igyekezett bizonyítani.
A Fradi kezdőjéből kimaradt Varga Barnabás, akit vélhetően a Genk elleni összecsapásra pihentet Robbie Keane vezetőedző, ott volt viszont Aleksandar Pesics, aki a minap csereként pontot érő gólt szerzett az Európa-ligában.
A 10. percben pattanhattak fel először az ETO-hívek, amikor Vitális egy kipattanót rászúrt távolról, de a labdát nem jól találta el, így célt tévesztett a lövés. Pár másodperccel később Bumba 20 méterről lőtt fölé.
A két ETO-helyzetecske után aztán a Fradi szerzett vezetést.
A vendégek kissé jobbról, 22 méterről végezhettek el szabadrúgást, a labda mögé álló Levi pedig ballal parádésan tekert a bal sarokba (0-1).
A 27. percben Anton szabadrúgása elszállt a kapujából rosszul kifutó Dibusz kapuja előtt, a hosszú oldalon érkező Vladoiunak kicsit magas volt a labda, így a Fradi kapusa megúszta.
Egy percre rá, a másik oldalon szép játék után Kanikovszki tekert kapura távolról, de Petrás könnyedén védte a lövést.
A 32. percben majdnem megszületett az év öngólja. Levi beadása után Bánáti Abrahamssont találta el, és utóbbiról kis híján a győri kapuba került a labda. Hét percre rá ismét a nagy lövő Vitális villant, a 18 méterről leadott lövést Dibusz remek vetődéssel hárította.
A második félidő harmadik percében a válogatott kerettag Szalai Gábor hat méterről fejelt kevéssel a kapu fölé. A másik oldalon Anton 26 méterről hatalmas löketet eresztett meg, Dibusz szögletre tudta csak ütni a labdát.
Robbie Keane az 58. percben lehozta Grubert és Pesicset, érkezett Joseph és Varga Barnabás, Tóth Alex még a szünetben érkezett Ötvös helyére, később pedig Zachariassen állt még be. Azért elég hosszú a ferencvárosiak kispadja.
Ezt nagy kíváncsisággal nézte a helyszínen Marco Rossi szövetségi kapitány: Győrben megbizonyosodhatott a kulcsjátékosai (Tóth, Ötvös, Dibusz, Varga vagy akár Szalai) formájáról, attól függetlenül, hogy kezdőként vagy csereként léptek-e pályára.
Vargának pedig nem kellett túl sok idő, hogy belője idei ötödik bajnoki gólját. A 63. percben Levi a balszélről, az alapvonal közeléről remekül ívelt a hosszúnál érkező Cadu fejére, aki Vargához továbbított, a cserecsatár pedig közelről, fejjel nem hibázott (0-2).
A folytatásban csendesen csordogált tovább a meccs, de a 85. percben azért majdnem megszületett a harmadik FTC-találat. Egy kontra után Varga a balszélen iramodott meg, középen Zachariassen várta a beadását négy győri társaságában, a cserecsatár remek, lapos passzát aztán rá is tudta szúrni a norvég válogatott játékos, de 12 méterről kevéssel fölé lőtt.
A vége 2-0 lett a Ferencváros javára, a Keane-csapat különösebb megerőltetés nélkül gyűjtötte be a három pontot.
Fizz Liga (NB I), 8. forduló:
ETO FC - Ferencvárosi TC 0-2 (0-1)
Győr, ETO Stadion, 8280 néző, v.: Bognár
ETO FC Győr: Petrás - Vladoiu (Stefulj, 69.), Abrahamsson, Csinger, Vitális - Anton (Vingler, 87.), Bánáti (Bíró, 69.)- Schön, Tóth R. (Gavric, a szünetben), Bumba (Njie, 87.) - Benbuali
Ferencváros: Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. - Cadu, Levi (Zachariassen, 69.), Kanichowsky (O'Dowda, 84.), Ötvös (Tóth A., a szünetben), Nagy B. - Pesics (Varga B., 58.), Gruber (Joseph, 58.)
gól: Levi (18.), Varga B. (64.)
sárga lap: Gavric (58.), Vingler (88.), illetve Ötvös (29.), Tóth A. (60.)
A tabella:
1. Paksi FC 8 5 3 - 22-12 18 pont
2. Ferencvárosi TC 7 4 2 1 16-6 14
3. Debreceni VSC 8 4 2 2 11-10 14
4. MTK Budapest 8 4 1 3 17-13 13
5. ETO FC 7 3 3 1 15-9 12
6. Puskás Akadémia FC 8 3 1 4 12-15 10
7. Kisvárda Master Good 7 3 1 3 7-13 10
8. Újpest FC 8 2 2 4 12-12 8
9. Diósgyőri VTK 8 1 5 2 12-16 8
10. Zalaegerszegi TE FC 8 1 4 3 15-15 7
11. Nyíregyháza Spartacus FC 8 1 3 4 10-17 6
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 7 1 1 5 6-17 4
A 9. forduló programja:
október 3., péntek:
Kolorcity Kazincbarcika SC-MTK Budapest, Mezőkövesd 20.00
október 4., szombat:
Nyíregyháza Spartacus FC-Zalaegerszegi TE FC 14.15
Puskás Akadémia FC-Újpest FC 17.00
Debreceni VSC-ETO FC 19.30
október 5., vasárnap:
Ferencvárosi TC-Paksi FC 16.30
Kisvárda Master Good-Diósgyőri VTK 19.00