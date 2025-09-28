Vasárnap este zöld-fehér rangadóval folytatódott az NB I: a címvédő Ferencváros a játéknap előtt harmadik helyen álló, a meccsnek veretlenül nekifutó ETO FC Győr vendége volt az ETO Parkban. Mindkét zöld-fehér csapat egy meccsel kevesebbet játszott az NB I-ben, az ETO a Kazincbarcika, a Fradi a Kisvárda otthonában lép pályára decemberben.

Schön Szabolcs védekezik a Fradi játékosai, Jonathan Levivel és Gabi Kanikovszkival szemben

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A győriek remek formában készültek a mérkőzésre, a vasárnap előtti 22 bajnokin mindössze egyszer szenvedtek vereséget. Robbie Keane csapata a Viktoria Plzen elleni hősies Európa-liga-döntetlen (2-2) után érkezett Győrbe, míg Borbély Balázs együttese hazai pályán az új, topminőségű gyepszőnyegen igyekezett bizonyítani.

Varga Barnabás kimaradt a Fradi kezdőjéből

A Fradi kezdőjéből kimaradt Varga Barnabás, akit vélhetően a Genk elleni összecsapásra pihentet Robbie Keane vezetőedző, ott volt viszont Aleksandar Pesics, aki a minap csereként pontot érő gólt szerzett az Európa-ligában.

A 10. percben pattanhattak fel először az ETO-hívek, amikor Vitális egy kipattanót rászúrt távolról, de a labdát nem jól találta el, így célt tévesztett a lövés. Pár másodperccel később Bumba 20 méterről lőtt fölé.

A két ETO-helyzetecske után aztán a Fradi szerzett vezetést.

A vendégek kissé jobbról, 22 méterről végezhettek el szabadrúgást, a labda mögé álló Levi pedig ballal parádésan tekert a bal sarokba (0-1).

A 27. percben Anton szabadrúgása elszállt a kapujából rosszul kifutó Dibusz kapuja előtt, a hosszú oldalon érkező Vladoiunak kicsit magas volt a labda, így a Fradi kapusa megúszta.

Egy percre rá, a másik oldalon szép játék után Kanikovszki tekert kapura távolról, de Petrás könnyedén védte a lövést.

A 32. percben majdnem megszületett az év öngólja. Levi beadása után Bánáti Abrahamssont találta el, és utóbbiról kis híján a győri kapuba került a labda. Hét percre rá ismét a nagy lövő Vitális villant, a 18 méterről leadott lövést Dibusz remek vetődéssel hárította.

Sztárcserék érkeztek a Fradi-kispadról a pályára

A második félidő harmadik percében a válogatott kerettag Szalai Gábor hat méterről fejelt kevéssel a kapu fölé. A másik oldalon Anton 26 méterről hatalmas löketet eresztett meg, Dibusz szögletre tudta csak ütni a labdát.