A Fradi elnöke, Kubatov Gábor a Ferencváros–Plzen El-meccs kapcsán tett ki egy bejegyzést a közösségi oldalára, amelyben az Magyar Labdarúgó-szövetséget is megszólította.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke nem kímélte az MLSZ-t. Nem csoda, mivel megint csak a Fradi képviseli egyedül az NB I-et a nemzetközi kupaporondon

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Fradi elnöke, Kubatov Gábor ismét az MLSZ-nek üzent

Az FTC elnöke éles kritikát fogalmazott meg a szövetséggel szemben, szerinte most már az MLSZ-nek is ideje lenne tennie valamit a nemzetközi szereplésért.

A csehek négy csapattal mennek a nemzetközi kupákban. Mi meg egyedül tartjuk a frontot. Nem lenne itt az ideje, hogy az MLSZ is tegyen valamit a nemzetközi szereplésért?

– tette fel a kérdést a Facebook-oldalán Kubatov Gábor.

Nem újkeletű Kubatov Gábor és az MLSZ csatája.

Az FTC elnöke sarkos véleményt fogalmazott meg a Fradi által kapott lapokról a bajnokikon, az úgynevezett magyar szabály bevezetéséről, de a büntetésekről is. Legutóbb pedig arra kérte a szövetséget, hogy a következő, szurkolóknak szóló videók elkészítésénél ne a válogatottban szereplő ferencvárosi játékosokat szerepeltessék, ha egy mód van erre. A szövetség erre reagálva, a magyar szabály kapcsán adott ki egy nyilvánosan elérhető közleményt, amit kifejezetten Kubatov Gábornak címeztek.

Ami a csütörtök esti meccset illeti, a Ferencváros a hazai pálya előnyét is kihasználva és az ellenfelet jól ismerve bízhat a sikeres kezdésben, a három pont megszerzése ugyanis nemcsak lendületet adna a játékosoknak, hanem a végelszámolásnál is sokat számíthat. Idén februárban a második számú európai kupasorozat nyolcaddöntőjébe jutásért rendezett párharc első meccsén 1-0-ra legyőzte a Fradi a Plzent, aztán mégsem zárta sikerrel a csatát a magyar bajnok, idegenben ugyanis 3-0-s vereséget szenvedett és nem jutottak tovább.

A Ferencváros-Viktoria Plzen Európa-liga-mérkőzés - amelynek játékvezetője a holland Sander van der Eijk lesz - 21 órakor kezdődik a Groupama Arénában.