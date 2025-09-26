Live
A Ferencváros a Viktoria Plzen ellen kezdett az Európa-ligában és a 38. percben Cebrail Makreckis kiállítása miatt több mint egy félidőn át emberhátrányban szerepelt. A Fradi védője már egy sárga lappal a zsebében feleslegesen szabálytalankodott az ellenfél térfelén.

A Fradi már gólhátrányban volt, amikor emberhátrányba is került. Az FTC egyik korábbi játékosa, Telek András szerint már a második sárgája előtt le kellett volna cserélni Makreckist.

Makreckis lett a Fradi bűnbakjaa
Makreckis lett a Fradi bűnbakja
Fotó: Ladóczki Balázs 

A Fradi így is visszahozta a meccset

„Makreckis túlpörögte a meccset, az első perctől látszott rajta a nagy akarás. Rengeteget futott, hajtott, és emiatt nem tudott megfelelően gondolkodni. Egész egyszerűen kiesett a fejéből, hogy van már egy sárga lapja. Hibázott, elveszítette a labdát, és nyilván az villant be neki, hogy a helyén ellentámadást indíthat az ellenfél, ezért visszahúzta a csehek játékosát. Nem azért csodálkozott a kiállításán, mert jogtalannak tartotta a sárga lapot a szabálytalanságért, hanem elfelejtette, hogy már kapott egyet. Amúgy azt is jogosan. Nekem akkor támadt egy olyan érzésem, hogy talán le kellene cserélni” – mondta a Magyar Nemzetnek Telek. 

A Fradi végül bravúrosnak mondható 1-1-gyel kezdte meg az Európa-liga alapszakaszát a Plzen ellen, miután a 94. percben sikerült egyenlíteni. 

Cebrail Makreckis kiállítása előtt, már a 16. percben vezetést szereztek a csehek, ezt sikerült végül kiegyenlíteni.

