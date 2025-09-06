Az Origón is beszámoltunk arról a kupasorsolást követően, hogy a 24-szeres győztes Fradi a megyei első osztályú Szarvaskend otthonába utazik a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, amelynek tétje a legjobb 32 közé kerülés. Ez már csak azért is lesz a forduló legnagyobb szenzációja, mert Szarvaskend egy alig 200 fős kis falu, ahol már most gőzerővel készülnek a szeptember 13.-ai találkozóra. Ráadásul a Magyar Nemzet most arról számolt be, hogy egészen elképesztő módon már a jegyeket is hamisítják a mérkőzésre.

A Fradi MOL Magyar Kupa meccsére már a jegyeket hamisítják

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A Fradi csapatára mindenki kíváncsi

Ahogy a Magyar Nemzet újságírója is megemlíti, nem meglepő módon a belépőjegyeket pillanatok alatt elkapkodták, és sajnos megjelentek a csalók is ezzel párhuzamosan, így most a szervezők mindenkit arra kérnek, legyenek óvatosak a tikettek beszerzésével.

A szeptemberi meccsen 3 000 szurkoló lesz majd a helyszínen, mobil lelátók, extra parkolók várják majd a kilátogatókat és akik nem jutottak jegyhez, nos, ők majd az M4 Sporton megnézhetik a történelmi találkozót.