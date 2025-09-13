Korábban részletesen beszámoltunk már arról, mekkora izgalommal várják a Fradit, a 206 fős faluban minden a szombat délutáni összecsapásról szól, a falu egyetlen kocsmája pedig 90 hordó sörrel készül a fővárosi drukkerek rohamára.

Robbie Keane szerint a Fradinak felelőssége is van

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Fradi edzője szerint egyértelmű cél a továbbjutás

Robbie Keane a Vas megyei élvonalban szereplő Szarvaskend elleni Magyar Kupa-meccs előtt a Fradi honlapjának nyilatkozott.

„Egy kupameccs mindig más, mint egy bajnoki, itt általában egyetlen meccsen dől el a sorsod, javításra nem mindig van lehetőséged, éppen ezért izgalmas. Az előző kiírásban a döntőig jutottunk, ott azonban nem sikerült a pontot felraknunk az i-re, de most újra megpróbáljuk, szeretnénk jövőre megint játszani a Puskás Arénában – mondta Robbie Keane.

Az ilyen kiscsapatoknak biztosan nagy dolog, hogy olyan klubok ellen játszhatnak, mint az FTC, de ez nekünk is felelősség, hiszen a legnagyobb magyarországi klubot, a Ferencvárost képviseljük. Hosszú buszozás vár ránk, de természetesen ez nem kifogás, a célunk egyértelműen a továbbjutás

- mondta az ír szakember.