Mint ismert, a válogatott szünet után a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójával folytatódik a klubidény. A Fradi labdarúgócsapata a Vas megyei I. osztályban szereplő Szarvaskend ellen lép pályára. A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a találkozó előtt többek között arról beszélt, hogy komolyan kell venniük a meccset.

Korábban részletesen beszámoltunk már arról, mekkora izgalommal várják a Fradit, a 206 fős faluban minden a szombat délutáni összecsapásról szól, a falu egyetlen kocsmája pedig 90 hordó sörrel készül a fővárosi drukkerek rohamára.

Robbie Keane szerint a Fradinak felelőssége is van
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Fradi edzője szerint egyértelmű cél a továbbjutás

Robbie Keane a Vas megyei élvonalban szereplő Szarvaskend elleni Magyar Kupa-meccs előtt a Fradi honlapjának nyilatkozott.

„Egy kupameccs mindig más, mint egy bajnoki, itt általában egyetlen meccsen dől el a sorsod, javításra nem mindig van lehetőséged, éppen ezért izgalmas. Az előző kiírásban a döntőig jutottunk, ott azonban nem sikerült a pontot felraknunk az i-re, de most újra megpróbáljuk, szeretnénk jövőre megint játszani a Puskás Arénában – mondta Robbie Keane. 

Az ilyen kiscsapatoknak biztosan nagy dolog, hogy olyan klubok ellen játszhatnak, mint az FTC, de ez nekünk is felelősség, hiszen a legnagyobb magyarországi klubot, a Ferencvárost képviseljük. Hosszú buszozás vár ránk, de természetesen ez nem kifogás, a célunk egyértelműen a továbbjutás

 - mondta az ír szakember.

