Arról már az Origón is beszámoltunk korábban, hogy a labdarúgó MOL Magyar Kupa legutóbbi sorsolásán az egyik legnagyobb szenzációt az szolgáltatta, hogy a 24-szeres kupagyőztes Fradi a mindössze 200 lelket számláló Szarvaskendre látogat a vármegye I. osztályú ellenfeléhez, hogy kivívja a legjobb 32-be jutást a pályán. A mérkőzés szeptember 13-án, szombaton délután kezdődik majd 16.00-kor, de nyugodtan mondhatjuk a Magyar Nemzet újságírójának beszámolója nyomán, már pénteken nagy a készülődés a meccsre, amelyet az M4 Sport is élőben közvetít, így a mintegy 3 500 néző mellett még a TV stábjának is helyet kell biztosítani.

A Fradi csapatát itt fogadják majd szombaton a MOL Magyar Kupában

Fotó: Lantos Gábor, Magyar Nemzet

A Fradi érkezése most a legfontosabb téma a faluban

A Magyar Nemzet beszámolója szerint pénteken kora délután a faluban minden csendes volt, csak a sporttelep körül volt érthetően némi mozgás. A pálya körül már kitették a pótszékeket és megérkeztek a helyszínre a mobillelátók is. Ráadásul az is kiderült, hogy szombaton délután a Szarvaskend játszik majd zöld-fehér mezben, ennek pedig külön története van, amelyet a helyi csapat technikai vezetője, Tompa Róbert mondott el. Lényegében annyi történt, hogy elkészült az új, zöld-fehér mezük és megkérték a Fradit, mi lenne, ha ellenük avatnák fel. Erre a felkérésre a kilencedik kerületiek igent mondtak, így ők majd arany-feketében lesznek a pályán.

