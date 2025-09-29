Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

„Nem engedem!” – Trump falhoz állította Netanjahut, forr a levegő a Fehér Házban

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mit ismert, a címvédő Ferencváros 2-0-ra nyert az ETO FC Győr otthonában a labdarúgó Fizz Liga nyolcadik fordulójának vasárnap esti rangadóján, egyben zárómérkőzésén. Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője a meccs után elárulta miért nem volt a kezdőcsapatban a Fradi két válogatott játékosa.

Az NB I egészére fontos következményei vannak az ETO–FTC rangadó eredményének. A  győriek elvesztették veretlenségüket, eddigi hat meccsükön három-három győzelem és döntetlen volt a mérlegük, míg a Robbie Keane 40. találkozóján diadalmaskodó Fradi a negyedikről a második helyre lépett előre a tabellán.

A vártnál könnyebben nyert a Fradi Győrben
A vártnál könnyebben nyert a Fradi Győrben
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Robbie Keane jól keveri a Fradi kártyáit

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Borbély Balázs elismerte: a Fradi megérdemelten nyert.

„Megérdemelten nyert a Ferencváros, jobb volt. Félénken játszott a csapat az első félidőben, nem mutatta azt az intenzitást, amit szokott" – fogalmazott a győriek edzője, aki szerint a második gól lélektanilag törte meg játékosait.

Az ETO edzője hozzátette: jelenleg még messze vannak az FTC szintjétől. Törekszik arra, hogy a fiataloknak is lehetőséget adjon, ami néha pontokba kerül.

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a győri győzelem után hangsúlyozta, hogy nem a tabella állásával foglalkozik, hanem mindig a következő mérkőzésre készül.

Jó teljesítményt nyújtottunk, nehéz Győrben nyerni, mindig szoros meccseket játszunk itt. Annak különösen örülök, hogy nem kaptunk gólt

 – értékelt a Ferencváros vezetőedzője, aki a sajtótájékoztatón kitért arra is, hogy miért nem kezdett a Fradiban Varga Barnabás, és Tóth Alex - összefoglaló videónkból kiderült miért a kispadon kezdtek. 

Robbie Keane-nek fogalma sincs, hányadik a tabellán a Fradi
A Fradi sorozatban nyolcadszor nyerte meg a Magyar Kupát
Varázslatos szabadrúgásgól után Rossi pótolhatatlan játékosa villant a Győr-Fradin – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!