Az NB I egészére fontos következményei vannak az ETO–FTC rangadó eredményének. A győriek elvesztették veretlenségüket, eddigi hat meccsükön három-három győzelem és döntetlen volt a mérlegük, míg a Robbie Keane 40. találkozóján diadalmaskodó Fradi a negyedikről a második helyre lépett előre a tabellán.

A vártnál könnyebben nyert a Fradi Győrben

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Robbie Keane jól keveri a Fradi kártyáit

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Borbély Balázs elismerte: a Fradi megérdemelten nyert.

„Megérdemelten nyert a Ferencváros, jobb volt. Félénken játszott a csapat az első félidőben, nem mutatta azt az intenzitást, amit szokott" – fogalmazott a győriek edzője, aki szerint a második gól lélektanilag törte meg játékosait.

Az ETO edzője hozzátette: jelenleg még messze vannak az FTC szintjétől. Törekszik arra, hogy a fiataloknak is lehetőséget adjon, ami néha pontokba kerül.

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a győri győzelem után hangsúlyozta, hogy nem a tabella állásával foglalkozik, hanem mindig a következő mérkőzésre készül.

Jó teljesítményt nyújtottunk, nehéz Győrben nyerni, mindig szoros meccseket játszunk itt. Annak különösen örülök, hogy nem kaptunk gólt

– értékelt a Ferencváros vezetőedzője, aki a sajtótájékoztatón kitért arra is, hogy miért nem kezdett a Fradiban Varga Barnabás, és Tóth Alex - összefoglaló videónkból kiderült miért a kispadon kezdtek.