Bár a Fradi az ETO-hoz hasonlóan egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, csak a negyedik helyről várja a vasárnap esti rangadót.

A Győr és a Fradi mérkőzése a bajnoki cím szempontjából is nagyon fontos lehet

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

ETO-Fradi rangadó az NB I-ben

Az előző fordulóban a Diósgyőr ellen kétgólos hátrányból felállva a hosszabbításban egyenlített, így inkább egy pontot megmentett, mintsem kettőt elveszített. A zöld-fehérek legjobb formában lévő játékosa Gruber Zsombor, aki hat mérkőzésen hatszor volt eredményes, ezzel vezeti a góllövőlistát. A 21 éves támadó ráadásul háromszor csak csereként lépett pályára, ahogy múlt hétvégén is, amikor duplázott a DVTK ellen.

A vasárnapi ellenfél, az ETO FC szintén hat mérkőzést játszott eddig, s egyelőre veretlen a bajnokságban. A legutóbbi huszonkét fordulót tekintve pedig csak egyszer kapott ki, még májusban, az előző idény utolsó fordulójában hazai pályán éppen a Ferencvárostól, amely azzal a sikerrel szerezte meg 36. bajnoki címét. Motiválhatja a győrieket, hogy az élvonalban 2013 májusa óta nem nyertek az FTC ellen.

A Viktoria Plzen elleni 1-1-es döntetlennel zárult Európa Liga-meccs után tehát újabb kemény mérkőzés vár a Ferencvárosra.

Ha valaki megérdemelte azt, hogy a Viktoria Plzen elleni meccset követően a levezetés közben a B közép a nevét skandálva ünnepelje, nos, az a Fradi szerb csatára. Alekszandar Pesics ugyanis megjárta már a poklot az Üllői úton,

hiszen volt már sérült, számkivetett, a szurkolók célpontja, ám sosem adta fel, és egy ideje bizonyítja, góljai nélkülözhetetlenek a Ferencváros sikereihez - minderről a Magyar Nemzet írt részletesen. Az előző bajnokságban a győriek ellen szerzett gólja adott olyan lendületet neki, hogy a tavasz legeredményesebb csatára lett az FTC-ben, így vasárnap ismét a lassan bajnokesélyessé előlépő Győr ellen szerezhetné meg első idei bajnoki találatát.

Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane bizakodó a meccs előtt.

„Legutóbb remek eredményt sikerült elérnünk Győrben, amivel megnyertük a bajnokságot is, bízom benne, hogy a játékosaim abból a sikerből erőt tudnak meríteni a vasárnapi találkozóra – mondta a vezetőedző, Robbie Keane. - Természetesen a felkészülés során újra megnéztük azt a mérkőzést. Kemény találkozó volt egy nagyon erős csapat ellen, ami most is remek focit játszik. Tudjuk, hogy mennyire fontos lesz ez a mérkőzés, éppen ezért már nagyon várjuk.