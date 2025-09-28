Bár a Fradi az ETO-hoz hasonlóan egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, csak a negyedik helyről várja a vasárnap esti rangadót.
Az előző fordulóban a Diósgyőr ellen kétgólos hátrányból felállva a hosszabbításban egyenlített, így inkább egy pontot megmentett, mintsem kettőt elveszített. A zöld-fehérek legjobb formában lévő játékosa Gruber Zsombor, aki hat mérkőzésen hatszor volt eredményes, ezzel vezeti a góllövőlistát. A 21 éves támadó ráadásul háromszor csak csereként lépett pályára, ahogy múlt hétvégén is, amikor duplázott a DVTK ellen.
A vasárnapi ellenfél, az ETO FC szintén hat mérkőzést játszott eddig, s egyelőre veretlen a bajnokságban. A legutóbbi huszonkét fordulót tekintve pedig csak egyszer kapott ki, még májusban, az előző idény utolsó fordulójában hazai pályán éppen a Ferencvárostól, amely azzal a sikerrel szerezte meg 36. bajnoki címét. Motiválhatja a győrieket, hogy az élvonalban 2013 májusa óta nem nyertek az FTC ellen.
A Viktoria Plzen elleni 1-1-es döntetlennel zárult Európa Liga-meccs után tehát újabb kemény mérkőzés vár a Ferencvárosra.
Ha valaki megérdemelte azt, hogy a Viktoria Plzen elleni meccset követően a levezetés közben a B közép a nevét skandálva ünnepelje, nos, az a Fradi szerb csatára. Alekszandar Pesics ugyanis megjárta már a poklot az Üllői úton,
hiszen volt már sérült, számkivetett, a szurkolók célpontja, ám sosem adta fel, és egy ideje bizonyítja, góljai nélkülözhetetlenek a Ferencváros sikereihez - minderről a Magyar Nemzet írt részletesen. Az előző bajnokságban a győriek ellen szerzett gólja adott olyan lendületet neki, hogy a tavasz legeredményesebb csatára lett az FTC-ben, így vasárnap ismét a lassan bajnokesélyessé előlépő Győr ellen szerezhetné meg első idei bajnoki találatát.
Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane bizakodó a meccs előtt.
„Legutóbb remek eredményt sikerült elérnünk Győrben, amivel megnyertük a bajnokságot is, bízom benne, hogy a játékosaim abból a sikerből erőt tudnak meríteni a vasárnapi találkozóra – mondta a vezetőedző, Robbie Keane. - Természetesen a felkészülés során újra megnéztük azt a mérkőzést. Kemény találkozó volt egy nagyon erős csapat ellen, ami most is remek focit játszik. Tudjuk, hogy mennyire fontos lesz ez a mérkőzés, éppen ezért már nagyon várjuk.
A Viktoria Plzen ellen közel 60 percet kellett emberhátrányban játszanunk, ami sosem ideális, remélem, hogy a csapatban meglesz a kellő intenzitás a győriek ellen. Viszont a csehek ellen a második félidőben felébredtünk és a végén az egyenlítés után nagyon boldog voltam a csapattal együtt, úgy vélem, hogy ezt is magunkkal vihetjük vasárnap Győrbe.
Az ETO U21-es válogatott jobbszélsője, Bánáti Kevin nem fél a riválistól.
A Fradit a helyén kell kezelni, és én nem tartok tőle. Kupameccsen csereként, majd egy bajnokin végig pályán voltam ellene. Tény, erős a játékosállománya, ami nem jelenti azt, hogy verhetetlen csapat lenne. Engem például nem ijeszt meg a Groupama Aréna hangorkánja, ezúttal pedig idehaza a közönségünk is segít bennünket
- mondta a Ripostnak a győri Széchenyi Egyetemen rekreációs tanulmányokat folytató tehetséges jobbszélső, majd megemlítette: előkelő harmadik helyezésük legfőbb összetevője az, hogy a Borbély Balázs, Lipták Zoltán edzőkettős játékosokkal ápolt pedagógiai kapcsolata tökéletes.
„Az Európa-ligában egységbe forrt együttesünk, és az ottani lendületet átmentettük a magyar bajnokságba. A külföldi légiósok és a honi labdarúgók viszonya kiváló a pályán és azon kívül is, a közös vacsora és más csapatépítő rendezvény szintén sokat számít" – magyarázta a 20 éves Kevin, aki az U21-es magyar válogatott legutóbbi Eb-selejtezőjéről combhajlítóizom-húzódása miatt maradt le.
Szokolai László mindkét csapatot jól ismeri, a Győrben 77 bajnokin 23 gólt szerzett, a Fradival az 1980/1981-es élvonalbeli kiírásban aranyérmes volt, a fővárosiaknál futballozva 167 találkozón 73 alkalommal talált az ellenfelek kapujába.
„A csütörtöki, Viktoria Plzen elleni Európa-liga meccsen mutatottnál biztatóbb formában nyerhet a Ferencváros, de tagadhatatlan, hogy igencsak lendületben van az ETO. Ahmed Benbouali fejjátéka például kifejezetten veszélyes, persze ez igaz Varga Barnabásra is. Ha őt jól kiszolgálják a társai, nyerő emberré léphet elő" – vélekedett Szokolai.
Az ETO FC Győr edzője, Borbély Balázs is bizakodó:
Megmutattuk már a szezonban, hogy nálunk papíron erősebb ellenfeleket is képesek vagyunk legyőzni.
Érdekesség, hogy megújult az ETO Stadion gyepszőnyege. A gyepcsere egyébként is tervben volt, azonban a nyári gombás fertőzés felgyorsította az eseményeket. A klub beszámolója szerint a régi borítás két nap alatt eltűnt, az öntözőrendszer cseréje elkezdődött és ezzel egy időben lassan kigördültek az új korszakot is szimbolizáló fűtekercsek. Rendkívül strapabíró természetes fűről beszélünk, melyet közel két évet neveltek a Richter Rasen nevű cég bázisán Ausztriában. A több mint százéves tapasztalattal bíró cég nagyon sok európai topklub borításáért felel, mint a Shakhtar Donetsk, a Hertha Berlin és Freiburg SC. Valamint több kiemelt eseményre biztosította már a füves borítást, úgy, mint a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság. Elmondható tehát, hogy magas minőségű gyepen játszhatnak az ETO FC játékosai.
Az ETO FC Győr-Ferencváros mérkőzésre szeptember 28-án, vasárnap 18.00 órától kerül sor az ETO Parkban.
Fizz Liga, 8. forduló:
vasárnap:
MTK Budapest-Kisvárda Master Good 14.15
ETO FC Győr-Ferencvárosi TC 18.00