A Fradi 33 éves szerb támadója a második gólját szerezte az idei szezonban. Legutóbb az örmény Noah elleni 4-3-ra megnyert hazai BL-selejtezőn találta be.

A szerb Aleksandar Pesics 94. perces góljával egyenlített a Fradi a Viktoria Plzen ellen

Fotó: Ladóczki Balázs

Hős lett a Fradi szerb támadója

A találkozó után a Fradi szerb támadója a szurkolóknak üzent, míg a magyar válogatott Tóth Alex a Fradi mentalitását emelte ki.

„Mindig azt mondom, hogy ha a csatár betalál, akkor nagyon jó érzés neki, mert megmarad az önbizalma, a magabiztossága. A mérkőzést nem olyan jól kezdtük, a piros lap is hátráltatott minket, de az öltözőben azt mondtuk, hogy játszunk egységesen egészen a végéig, mutassuk meg, milyen fából faragtak minket, milyen karakterrel rendelkezünk, és meg is mutattuk.

Ha nem hittem volna, hogy ki tudunk egyenlíteni, ha nem lenne bennem hit, akkor már abbahagytam volna a labdarúgást is. A szurkolók óriásiak, tavaly óta jó kapcsolatot ápolok velük, minden egyes pillanatot élvezni akarok és mindent megteszek ezekért a szurkolókért”

– mondta az M4 Sport kamerája előtt a Fradi szerb csatára.

Tóth Alex ezúttal is rengeteget dolgozott

Fotó: Ladóczki Balázs

„Kellett mindenkinek ez a gól, így most mindenkinek jó a szájíze. Ez egy győzelemmel felérő pont. Nehéz meccs volt, mert viszonylag hamar emberhátrányba kerültünk, de mindenki küzdött-hajtott, a második félidőre pedig egész jól sikerült kiegyenlíteni az erőviszonyokat. A hozzáállás és a motiváció megvolt, és persze a hazai pálya is sokat segített. Mindenki beleadott mindent” – értékelt Tóth Alex, a Fradi 19 éves középpályása.

A Ferencváros jövő csütörtökön sorra kerülő második fordulóban a belga Genk vendége lesz.