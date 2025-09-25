Live
Csütörtök este a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának első fordulójában a magyar bajnok Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a cseh Viktoria Plzennel a Groupama Arénában. A találkozón a Fradi több mint 50 percet emberhátrányban játszott, de nem adta fel, és végül a 94. percben a csereként beállt Aleksandar Pesics fejesgóljával egyenlíteni tudott. A találkozó után a szerb támadó az M4 Sport kamerája előtt a szurkolókat méltatta, míg a magyar válogatott Tóth Alex a csapat mentalitását emelte ki.

A Fradi 33 éves szerb támadója a második gólját szerezte az idei szezonban. Legutóbb az örmény Noah elleni 4-3-ra megnyert hazai BL-selejtezőn találta be. 

Fradi, Pesics, Ferencvárosi TC – Plzen, FradiPlzen, FTC, Ferencváros, FC Viktoria Plzen, Európa-liga, főtábla, 1. forduló, foci, labdarúgás, Groupama Aréna, Budapest, 2025.09.25.
A szerb Aleksandar Pesics 94. perces góljával egyenlített a Fradi a Viktoria Plzen ellen
Fotó: Ladóczki Balázs

Hős lett a Fradi szerb támadója

A találkozó után a Fradi szerb támadója a szurkolóknak üzent, míg a magyar válogatott Tóth Alex a Fradi mentalitását emelte ki. 

„Mindig azt mondom, hogy ha a csatár betalál, akkor nagyon jó érzés neki, mert megmarad az önbizalma, a magabiztossága. A mérkőzést nem olyan jól kezdtük, a piros lap is hátráltatott minket, de az öltözőben azt mondtuk, hogy játszunk egységesen egészen a végéig, mutassuk meg, milyen fából faragtak minket, milyen karakterrel rendelkezünk, és meg is mutattuk. 

Ha nem hittem volna, hogy ki tudunk egyenlíteni, ha nem lenne bennem hit, akkor már abbahagytam volna a labdarúgást is. A szurkolók óriásiak, tavaly óta jó kapcsolatot ápolok velük, minden egyes pillanatot élvezni akarok és mindent megteszek ezekért a szurkolókért” 

– mondta az M4 Sport kamerája előtt a Fradi szerb csatára. 

Ferencvárosi TC – Plzen, FradiPlzen, FTC, Ferencváros, FC Viktoria Plzen, Európa-liga, főtábla, 1. forduló, foci, labdarúgás, Groupama Aréna, Budapest, 2025.09.25.
Tóth Alex ezúttal is rengeteget dolgozott 
Fotó: Ladóczki Balázs

„Kellett mindenkinek ez a gól, így most mindenkinek jó a szájíze. Ez egy győzelemmel felérő pont. Nehéz meccs volt, mert viszonylag hamar emberhátrányba kerültünk, de mindenki küzdött-hajtott, a második félidőre pedig egész jól sikerült kiegyenlíteni az erőviszonyokat. A hozzáállás és a motiváció megvolt, és persze a hazai pálya is sokat segített. Mindenki beleadott mindent” – értékelt Tóth Alex, a Fradi 19 éves középpályása. 

A Ferencváros jövő csütörtökön sorra kerülő második fordulóban a belga Genk vendége lesz.

