Ederson nyolc év után búcsút inthet a Manchester Citynek, ugyanis közel áll ahhoz, hogy a Fradi El-ellenfeléhez, a török Süper Ligben szereplő Fenerbahce együtteséhez igazoljon.

A hírek szerint Ederson hamarosan a Fradi ellen is bizonyíthat

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Manchester Citytől igazol a Fradi El-riválisa

A brazil kapus a legutóbbi, Brighton ellen 2-1-re elvesztett bajnokin már csereként sem jutott lehetőséghez, ami már előre jelezte, hogy hamarosan távozhat.

A nyár folyamán folyamatosan napirenden volt Ederson távozása, különösen azután, hogy Pep Guardiola kezdőként az új szerzeményt, James Traffordot küldte a pályára az idény első három fordulójában. Eredetileg a Galatasaray tűnt potenciális új állomáshelynek a 32 éves kapus számára, azonban az ő ajánlatukat elutasította a Manchester City.

Végül a Galatasaray riválisa, a Fenerbahce lépett elő, és mintegy 12 millió font értékben meg is egyeztek Ederson átigazolásáról.

A török csapat korábban a City második számú kapusára, Stefan Ortegára is pályázott, de ő a nyáron több ajánlatot is visszautasított, így várhatóan legalább januárig a Manchester Citynél marad.

A Manchester City viszont csak akkor engedi el Edersont, ha közben sikerül leigazolnia Gianluigi Donnarummát, aki drámai búcsút vett a párizsi bajnok PSG-től. Az olasz kapus a szezonnyitó után a szurkolók előtt búcsúzott el a francia csapattól.

Luis Enrique, a PSG vezetőedzője a nyáron közölte Donnarummával, hogy nincs már szükség rá a klubnál, mivel megvették a Lille-től Lucas Chevalier. Gianluigi Donnarumma 2021-ben érkezett gyerekkori klubjától, az AC Milantól Párizsba, és több mint 160 mérkőzésen védett a francia együttes színeiben.

Ederson távozása egyben Donnarumma érkezését készíteti elő, ami azt jelentené, hogy jelentős változás történik nyáron a Manchester City kapusposztján.