Franciaországban bejelentették, pontosan mikor tör ki a világháború

Ederson Santana de Moraes nyolc év után távozott a Manchester City labdarúgócsapatától, és a Fenerbahcéhoz igazolt, ahogy a Real Madrid korábbi játékosa, Marco Asensio is. Ez egyben azt is jelenti, hogy így ősszel a Fradi ellen is játszhanak majd az Európa-liga alapszakaszában. Közben pedig a Premier League sztárcsapata is bejelentette, hogy Gianluigi Donnarumma érkezett Ederson helyére.

A Fradi ellen is védhet a világ egyik legjobb kapusa, a Manchester Citytől a Fenerbahcéhoz igazolt Ederson.

Fradi, (FILES) Manchester City's Brazilian goalkeeper #31 Ederson gestures during the warmup ahead of the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 football match between England's Manchester City and Saudi's Al-Hilal at the Camping World stadium in Orlando on June 30, 2025. Long-serving Manchester City goalkeeper Ederson has completed a move to Fenerbahce in Turkey, the Premier League club said on September 2, 2025, ahead of the anticipated arrival of Italian international Gianluigi Donnarumma. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Ederson a Fradi El-riválisához igazolt
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ederson és Asensio a Fradi ellen is játszhat

A brazil kapus 2017 óta 18 trófeát nyert Josep Guardiola vezetőedző csapatával, mellyel a Premier League-ben hatszor, a Bajnokok Ligájában pedig egyszer végzett az élen. Az angol élvonalban háromszor kapta meg az Aranykesztyű díjat.

Az isztambuli klub közleménye szerint Ederson fizetése nettó 11 millió euró lesz idényenként, de a szerződése időtartamát nem hozták nyilvánosságra. Brit médiaértesülések szerint a 31 éves kapus átigazolási díja körülbelül 12 millió font volt. 

A Fenerbahce másik nagy bejelentést is tett, ugyanis megszerezte a korábban többek között a Real Madridban és a PSG-ben is megforduló Marco Asensiót is.

Dunnarumma Manchesterbe igazolt

Az is hivatalos, hogy a Manchester City pedig a PSG-től távozó olasz kapussal, Gianluigi Donnarummával pótolta Edersont.

Az olasz kapus a szezonnyitó után a szurkolók előtt búcsúzott el a francia csapattól. Luis Enrique, a PSG vezetőedzője a nyáron közölte Donnarummával, hogy nincs már szükség rá a klubnál, mivel megvették a Lille-től Lucas Chevalier-t. Gianluigi Donnarumma 2021-ben érkezett gyerekkori klubjától, az AC Milantól Párizsba, és több mint 160 mérkőzésen védett a francia együttes színeiben.

A 26 éves kapus - akinek a szerződése 2026 nyaráig szólt a Paris Sain-Germainnél - öt évre írt alá. Sajtóértesülések szerint a City 35 millió eurót fizetett érte.

A Fenerbahce november 27-én fogadja a magyar bajnok Ferencvárost a második számú európai kupasorozat alapszakaszában.

