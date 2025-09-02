A Fradi ellen is védhet a világ egyik legjobb kapusa, a Manchester Citytől a Fenerbahcéhoz igazolt Ederson.

Ederson a Fradi El-riválisához igazolt

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ederson és Asensio a Fradi ellen is játszhat

A brazil kapus 2017 óta 18 trófeát nyert Josep Guardiola vezetőedző csapatával, mellyel a Premier League-ben hatszor, a Bajnokok Ligájában pedig egyszer végzett az élen. Az angol élvonalban háromszor kapta meg az Aranykesztyű díjat.

Az isztambuli klub közleménye szerint Ederson fizetése nettó 11 millió euró lesz idényenként, de a szerződése időtartamát nem hozták nyilvánosságra. Brit médiaértesülések szerint a 31 éves kapus átigazolási díja körülbelül 12 millió font volt.

A Fenerbahce másik nagy bejelentést is tett, ugyanis megszerezte a korábban többek között a Real Madridban és a PSG-ben is megforduló Marco Asensiót is.

Dunnarumma Manchesterbe igazolt

Az is hivatalos, hogy a Manchester City pedig a PSG-től távozó olasz kapussal, Gianluigi Donnarummával pótolta Edersont.

Az olasz kapus a szezonnyitó után a szurkolók előtt búcsúzott el a francia csapattól. Luis Enrique, a PSG vezetőedzője a nyáron közölte Donnarummával, hogy nincs már szükség rá a klubnál, mivel megvették a Lille-től Lucas Chevalier-t. Gianluigi Donnarumma 2021-ben érkezett gyerekkori klubjától, az AC Milantól Párizsba, és több mint 160 mérkőzésen védett a francia együttes színeiben.

A 26 éves kapus - akinek a szerződése 2026 nyaráig szólt a Paris Sain-Germainnél - öt évre írt alá. Sajtóértesülések szerint a City 35 millió eurót fizetett érte.

We're delighted to confirm the arrival of Gianluigi Donnarumma! ✍️ pic.twitter.com/TKwXVTRGCz — Manchester City (@ManCity) September 2, 2025

A Fenerbahce november 27-én fogadja a magyar bajnok Ferencvárost a második számú európai kupasorozat alapszakaszában.