A vármegyei I. osztályú együttes életében óriási dolog a Fradi elleni összecsapás. A szombat délután négy órakor sorra kerülő mérkőzés valóságos futballünnep lesz a 206 főt számláló faluban, mostanra pedig nemcsak a pályán, hanem azon kívül is minden készen áll a nagy napra.

Szarvaskenden óriási készültség van a Fradi elleni Magyar Kupa-meccs előtt

Fotó: Polyák Attila - Origo

Szarvaskenden 90 hordó sörrel készülnek a Fradi-meccsre

Szarvaskenden mindössze egyetlen kocsma van, a Kofi Kocsma, amely ilyenkor a közösségi élet központja. Kopfer Gábor, a kocsma tulajdonosa most azonban úgy döntött, a megszokott falak helyett a stadion környékére költözteti a üzletét, így várva a Szarvaskend-Fradi mérkőzést.

A kocsma zárva lesz, de mi kitelepülünk a mérkőzésre. Három büfé üzemel majd, ahol ételeket és italokat kínálunk a szurkolóknak”

– mondta Borsnak a szarvaskendi kocsmáros, aki hangsúlyozta, hogy szigorú szabályok vonatkoznak az alkoholfogyasztásra, ezért kizárólag 5,5 százalékos vagy annál gyengébb italokat árulhatnak.

Kopfer Gábor elmondta, hogy a Magyar Kupa-mérkőzésen csak sör, víz és üdítő lesz majd kapható. A megszokott pár hordó helyett pedig most több mint 90 hordónyi sör érkezett Szarvaskendre, egy korsó ára pedig egységesen 1000 forint lesz. Az ital mellé persze a harapnivalóról sem kell lemondani. A büfékben a szurkolók lángossal, melegszendviccsel, hot doggal és egyéb ételekkel csillapíthatják éhségüket.

A helyiek mindent elkövetnek, hogy méltó körülmények között fogadják a Ferencvárost: a Savaria Karneválról két mobil lelátó – egyenként 330 férőhelyes – is Szarvaskendre érkezik, emellett a szervezők egyet helyben szereztek, kettőt pedig máshonnan is béreltek.

Így összesen mintegy 3500 szurkoló befogadására készülnek.

A szarvaskendi klub 3000 jegyet dobott piacra, amelyek alig 12 óra alatt elkeltek, a 10 éven aluli gyerekek pedig ingyen élvezhetik a történelmi mérkőzést.

3500 szurkoló nézheti meg a helyszínen a Szarvaskend-Ferencváros összecsapást

Fotó: Polyák Attila - Origo

A vendégszektorban körülbelül 300 Fradi-szurkoló kap helyet, akik saját biztonsági szolgálattal érkeznek. Számukra a másik kapu mögött alakítanak ki elkülönített szektort, külön büfével és mobilvécékkel felszerelve.

Kicsit jobban elgondolkodtunk a dolgokon, de fel sem merült bennünk, hogy ne itt rendezzük a mérkőzést. Próbálunk méltó házigazdája lenni a találkozónak”

– mondta az egyik helyi televíziónak Tompa Róbert, a Szarvaskend technikai vezetője, aki hozzátette, hogy a Fradi-szurkolók számára külön büfé és mosdó áll majd rendelkezésre a vendégszektor mellett.